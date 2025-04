Vào các ngày 10/4, 14/4 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 1003/UBND-VHXH và 1034/UBND-VHXH xin cấp phép bắn hoa nổ tầm thấp tại 2 địa điểm nêu trên.

Ngày 22/4, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1735/BVHTTDL-VHCSGĐTV trả lời yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Bộ này đồng ý với đề nghị tổ chức bắn pháo hoa nổ của UBND tỉnh Quảng Ninh.

“Việc tổ chức bắn pháo hoa nổ phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ; bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn phòng, chống cháy nổ; không sử dụng ngân sách nhà nước. Thông báo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng”, trích văn bản số 1735/BVHTTDL-VHCSGĐTV.

Bộ VHTTDL cấp phép cho tỉnh Quảng Ninh bắn pháo hoa thêm 2 điểm.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đồng ý đề xuất của tỉnh Quảng Ninh tổ chức các đợt bắn pháo hoa tại TP. Hạ Long và TP. Móng Cái dịp lễ 30/4 và 01/5.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Khu đô thị Vinhomes Golden Avenue (phường Hải Hòa, TP. Móng Cái). Thời lượng bắn 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 30/4/2025, số lượng 60 giàn pháo, 200 quả pháo nổ, 240 ống phun hoa.

Cùng với đó, Quảng Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao tại Đường ven biển Công viên Đại Dương, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, trong khuôn khổ Lễ hội Carnaval Hạ Long 2025. Thời lượng bắn là 15 phút, bắt đầu lúc 21h30 ngày 01/5/2025, số lượng là 800 quả. Kinh phí bắn pháo hoa nổ đợt này cũng được huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.