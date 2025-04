Tối nay, Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao kết hợp hoả thuật tại đường đua F1, người dân cần lưu ý đi lại và tìm địa điểm xem như thế nào?

Tối nay (22/4), tại khu vực đường đua F1 phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) sẽ diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc Nam” trong đó đặc sắc bậc nhất là màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp hỏa thuật. Trong ảnh là toàn cảnh đường đua F1.

Theo ghi nhận của Dân Việt trưa ngày 22/4, lực lượng chức năng đang tiến hành công tác chuẩn bị cho màn pháo hoa tầm cao kết hợp hỏa thuật đặc sắc.

Nhiều xe phát sóng lưu động của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel cũng xuất hiện quanh khu vực sân Mỹ Đình và đường đua F1.

Đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ là 2 tuyến đường chính dẫn đến khu vực xem pháo hoa tại đường đua F1 và chương trình chính luận nghệ thuật "Hẹn ước Bắc Nam" ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Để đến được 2 tuyến đường này, người dân có thể di chuyển theo 2 hướng. Hướng di chuyển thứ 1, người dân di chuyển từ đường Đại lộ Thăng Long hoặc đường Mễ Trì đến đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ.

Hướng di chuyển thứ 2, người dân có thể di chuyển từ đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Trần Hữu Dục đến đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ.

Bên cạnh đó, các tòa nhà cao tầng gần đường đua F1 như chung cư The Emerald, các tòa nhà cao tầng trong khu The Manor, khách sạn Sheraton... cũng là điểm lý tưởng để xem pháo hoa tầm cao.

Khách sạn Sheraton, một trong những tòa nhà có tầm nhìn lý tưởng để xem pháo hoa tại đường đua F1. Dự kiến, pháo hoa bắn kéo dài 15 phút từ 21h45 đến 22h. Màn trình diễn sẽ kết hợp pháo hoa tầm cao (500 quả), pháo hoa tầm thấp (150 giàn) và hỏa thuật (12 mạch phun đồng loạt, 240 ống phun các màu).

Cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Lê Quang Đạo dự kiến cũng là địa điểm thu hút người xem pháo hoa bởi nằm ngay gần đường đua F1. Người dân nên có mặt tại các địa điểm xem pháo hoa trước 21h, nhằm tránh ùn tắc giao thông và có thời gian gửi xe máy, ôtô…

Trước đó, trong đêm 19/4, để làm hoạt cảnh cho chương trình chính luận nghệ thuật cấp quốc gia "Hẹn ước Bắc Nam", 2 chiếc xe tăng T54 số hiệu 173 và 822 được xe chuyên dụng chở về sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa và phối hợp với Công an Thành phố để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, cũng như an toàn tuyệt đối trước, trong và sau các buổi bắn pháo hoa.