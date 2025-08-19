Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 19/08/2025 05:37 GMT+7

Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu hoạt động du lịch để ứng phó áp thấp nhiệt đới

Thanh Tuyền Thứ ba, ngày 19/08/2025 05:37 GMT+7
Trước ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm ngừng cấp phép tàu từ 13 giờ ngày 18/8.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 8 giờ ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và đang dịch chuyển về phía Quảng Ninh. Dự kiến, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực biển Quảng Ninh từ trưa 18/8 với cấp gió đạt cấp 6-8.

Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu để ứng phó áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Q.S

Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi.

Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước 15 giờ ngày 18/8. Tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Thời gian thực hiện từ 13 giờ ngày 18/8/2025. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép tàu khi có bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

Trước đó, ngày 17/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương, ngành chức năng, doanh nghiệp than - khoáng sản, các công ty thủy lợi và lực lượng quân sự, công an, biên phòng triển khai phương án ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở.

Các địa phương cần theo dõi sát tình hình, sẵn sàng sơ tán dân tại khu vực xung yếu, khơi thông hệ thống thoát nước, đảm bảo an toàn hồ chứa, hầm lò, giao thông.

Ngành chức năng đồng thời yêu cầu trực ban 24/24, báo cáo kịp thời diễn biến về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để có chỉ đạo ứng phó phù hợp.

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Từ những cây hồi chủ lực của tỉnh Lạng Sơn và sự cần cù, chịu khó hội viên nông dân Phương Văn Việt ở thôn Chợ Bãi, xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn đã có kinh tế khấm khá và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương

Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?

Nhà nông
Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng

Nhà nông
Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng

Một nông dân Tiền Giang sáng chế máy xới đất, máy đắp bờ, cả làng phục sát đất

Nhà nông
Một nông dân Tiền Giang sáng chế máy xới đất, máy đắp bờ, cả làng phục sát đất

Ươm loại hạt lạ mắt này thành cây giống, dân xã này ở Hà Tĩnh nhà nào cũng khá giả

Nhà nông
Ươm loại hạt lạ mắt này thành cây giống, dân xã này ở Hà Tĩnh nhà nào cũng khá giả

Zelensky thừa nhận trao đổi lãnh thổ trong chương trình nghị sự đàm phán
Thế giới

Zelensky thừa nhận trao đổi lãnh thổ trong chương trình nghị sự đàm phán

Thế giới

Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky trước đó đã từ chối thảo luận về việc trao đổi đất đai như một phần của giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Toàn bộ nội dung quan trọng ông Trump và ông Zelensky đã đàm phán trong khoảng 25 phút
Thế giới

Toàn bộ nội dung quan trọng ông Trump và ông Zelensky đã đàm phán trong khoảng 25 phút

Thế giới

Cuộc gặp công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng theo hình thức hạn hẹp đã kéo dài khoảng 25 phút, phóng viên RIA Novosti đưa tin.

TRỰC TIẾP: Ông Trump gặp ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng
Thế giới

TRỰC TIẾP: Ông Trump gặp ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng

Thế giới

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và một số nhà lãnh đạo Tây Âu đã đến Washington để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vương triều nhà Lê tồn tại 355 năm, có 10 vị vua bị giết, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vương triều nhà Lê tồn tại 355 năm, có 10 vị vua bị giết, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhà Hậu Lê (1428 – 1789) chia làm hai thời kỳ là Lê sơ (1428-1527) và Lê trung hưng (1533-1789), tồn tại 355 năm (bị gián đoạn 6 năm khi nhà Mạc cướp ngôi). Với 27 triều vua và gần 4 thế kỷ tồn tại, đây là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Việt Nam, nhưng cũng có nhiều vị vua bị giết hại nhất.

Trẻ sinh vào 5 ngày Âm lịch này, khôn ngoan, giỏi thích nghi, 30 tuổi sự nghiệp phất nhanh, tiền bạc đầy ví
Gia đình

Trẻ sinh vào 5 ngày Âm lịch này, khôn ngoan, giỏi thích nghi, 30 tuổi sự nghiệp phất nhanh, tiền bạc đầy ví

Gia đình

Những đứa trẻ sinh đúng 5 ngày Âm lịch đặc biệt dưới đây thường được trời ban trí tuệ, khả năng thích nghi linh hoạt và ý chí bền bỉ.

Tại sao Lý Tự Thành không thể trở thành “Chu Nguyên Chương thứ 2”?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Lý Tự Thành không thể trở thành “Chu Nguyên Chương thứ 2”?

Đông Tây - Kim Cổ

Lý Tự Thành chính là một ví dụ điển hình. Khi ở đỉnh cao quyền lực, người ta từng coi ông ta là hoàng đế khai quốc của một triều đại mới, có thể sánh ngang Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, là nhân vật kiểu Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Nhưng thực tế chứng minh, Lý Tự Thành không bao giờ trở thành Chu Nguyên Chương, càng không thể là Lý Thế Dân, mà chỉ để lại một nét bút ký lịch sử đầy xấu hổ.

Nhiều tuyến đường Hà Nội cấm, hạn chế phương tiện sáng 19/8
Tin tức

Nhiều tuyến đường Hà Nội cấm, hạn chế phương tiện sáng 19/8

Tin tức

Sáng 19/8, một số tuyến phố ở Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện để phục vụ lễ khánh thành, khởi công các công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 thuộc Bộ Công an hoàn thành, tiết kiệm cho ngân sách gần 1,2 nghìn tỷ đồng
Tin tức

Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 thuộc Bộ Công an hoàn thành, tiết kiệm cho ngân sách gần 1,2 nghìn tỷ đồng

Tin tức

Chiều 18/8, tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm.

Dàn cựu cầu thủ Nam Định “đổ bộ” CLB Long An
Thể thao

Dàn cựu cầu thủ Nam Định “đổ bộ” CLB Long An

Thể thao

Trong ít ngày tới, CLB Long An sẽ chào đón một số cầu thủ từng thi đấu cho CLB Nam Định, trong đó nổi bật có Nguyễn Đình Mạnh - người từng khoác áo đội bóng thành Nam 6 mùa giải và mùa vừa qua thi đấu cho CLB Quảng Nam.

Cú sốc lớn: Quân đoàn Azov khét tiếng của Ukraine bao vây 800 binh sĩ Nga, giải vây cho Pokrovsk
Thế giới

Cú sốc lớn: Quân đoàn Azov khét tiếng của Ukraine bao vây 800 binh sĩ Nga, giải vây cho Pokrovsk

Thế giới

Bộ chỉ huy Azov cho biết, lực lượng của họ đã tiêu diệt 271 binh sĩ Nga, làm 101 người khác bị thương và 13 người bị bắt sống làm tù binh trong chiến dịch phản ứng nhanh để giải nguy cho pháo đài Pokrovsk với sự góp sức chủ lực của Quân đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 "Azov” của Ukraine, theo Euromaidanpress.

Hà Nội quy hoạch Học viện Dân tộc tại Hòa Lạc, quy mô gần 5.000 học viên
Nhà đất

Hà Nội quy hoạch Học viện Dân tộc tại Hòa Lạc, quy mô gần 5.000 học viên

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc tại khu D Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Dự án có quy mô hơn 13 ha, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Một đồng minh NATO cảnh báo sắc lạnh Ukraine vì tấn công đường ống dẫn dầu Nga, Kiev phản pháo bất ngờ
Thế giới

Một đồng minh NATO cảnh báo sắc lạnh Ukraine vì tấn công đường ống dẫn dầu Nga, Kiev phản pháo bất ngờ

Thế giới

Hungary cáo buộc Ukraine thực hiện một cuộc tấn công "vô lý và không thể chấp nhận được" làm tê liệt đường ống dẫn dầu của Nga cung cấp cho nước đồng minh NATO này đồng thời đưa ra cảnh báo tới Kiev về sự phụ thuộc của nước này vào nguồn cung cấp điện của Hungary. Đáp lại, Ukraine cho rằng Nga đã bắt đầu chiến tranh, vì vậy Hungary nên gửi khiếu nại tới Moscow.

Tin tối (18/8): Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung được gọi lên U23 Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (18/8): Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung được gọi lên U23 Việt Nam?
5

Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung sắp được gọi lên U23 Việt Nam?; Inter Milan gây sốc với ý định tái ngộ Onana; Hôn thê của Ronaldo sử dụng công nghệ làm đẹp; Neymar bật khóc sau thảm bại trước Vasco da Gama; Chelsea từ chối cho Bayern Munich mượn Nkunku.

'Lá chắn thép' 80 năm giữ vững an ninh, ngăn chặn và tiêu diệt tội phạm xuyên biên giới ở Tây Ninh
Tin tức

"Lá chắn thép" 80 năm giữ vững an ninh, ngăn chặn và tiêu diệt tội phạm xuyên biên giới ở Tây Ninh

Tin tức

Dù đối mặt với vô vàn thách thức, từ tội phạm xuyên quốc gia đến những âm mưu thù địch, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn vững vàng như một "lá chắn thép" đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân vùng biên giới.

Shophouse Bích Sơn Central Point đủ điều kiện bán hàng - nhà đầu tư an tâm ‘xuống tiền’
Kinh tế

Shophouse Bích Sơn Central Point đủ điều kiện bán hàng - nhà đầu tư an tâm ‘xuống tiền’

Kinh tế

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang sàng lọc mạnh mẽ, yếu tố pháp lý minh bạch trở thành tiêu chí hàng đầu quyết định sự xuống tiền của nhà đầu tư. Đáp ứng đúng "cơn khát" này, dòng sản phẩm shophouse tại Bích Sơn Central Point vừa chính thức được công bố đủ điều kiện bán hàng, mang đến một lựa chọn đầu tư an toàn và hiếm có.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón tin vui bất ngờ, bùng nổ tài lộc, tiền tiết kiệm tăng gấp đôi, không còn nghèo khó
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón tin vui bất ngờ, bùng nổ tài lộc, tiền tiết kiệm tăng gấp đôi, không còn nghèo khó

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, tiền gửi ngân hàng của 3 con giáp này sẽ bất ngờ tăng gấp đôi và họ sẽ tạm biệt khó khăn, nghèo đói, sự nghiệp thăng hoa.

Hà Nội có thêm 9 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Tin tức

Hà Nội có thêm 9 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tin tức

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai Lễ công bố quyết định ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời định hướng công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di sản sau khi được ghi danh, ngày 18/8.

Bộ Công an tìm người liên quan vụ án cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ
Pháp luật

Bộ Công an tìm người liên quan vụ án cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ

Pháp luật

C03 - Bộ Công an thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ, xảy ra xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long và các đơn vị.

Rò rỉ phát ngôn gây sốc của cựu giám đốc tình báo Israel về thảm kịch Gaza
Thế giới

Rò rỉ phát ngôn gây sốc của cựu giám đốc tình báo Israel về thảm kịch Gaza

Thế giới

Trong một đoạn ghi âm bị rò rỉ, cựu lãnh đạo tình báo quân sự Israel được nghe nói rằng cái chết của hàng chục nghìn người Palestine ở Gaza là “cần thiết và bắt buộc vì các thế hệ tương lai.”

Thủ thành Phí Minh Long “hồi sinh” trong màu áo PVF-CAND
Thể thao

Thủ thành Phí Minh Long “hồi sinh” trong màu áo PVF-CAND

Thể thao

Nói Phí Minh Long là người hùng trong chiến thắng đầu tay của tân binh PVF-CAND chẳng sai, bởi thực sự anh đã cứu nguy rất nhiều tình huống cho khung thành của đội nhà.

“Bùng nổ” với điểm hẹn lịch sử, loạt di tích thành 'tọa độ vàng' check-in dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội
Xã hội

“Bùng nổ” với điểm hẹn lịch sử, loạt di tích thành "tọa độ vàng" check-in dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Xã hội

Không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang rộn ràng khắp Thủ đô, kéo theo hàng loạt di tích lịch sử đón đông đảo du khách tới tham quan, tìm lại dấu ấn hào hùng của dân tộc.

Một ông giám đốc ở Sơn La 'biến' vùng đất hoang sơ thành nơi trù phú trồng thứ cây tốt um, đẹp như phim thế này đây
Nhà nông

Một ông giám đốc ở Sơn La "biến" vùng đất hoang sơ thành nơi trù phú trồng thứ cây tốt um, đẹp như phim thế này đây

Nhà nông

Với tình yêu và tâm huyết dành cho cây chè, ông Phùng Như Đoán, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc công ty Cổ phần chè Sơn La, đã biến vùng đất Phiêng Cằm hoang sơ, nghèo khó thành một vựa chè trù phú. Đồi núi Phiêng Cằm trồng chè xanh tốt um, đẹp như phim.

Đồng nước nổi An Giang, trên trời dưới 'trắng băng', thứ cá đồng gì đang chạy mạnh?
Nhà nông

Đồng nước nổi An Giang, trên trời dưới "trắng băng", thứ cá đồng gì đang chạy mạnh?

Nhà nông

Mùa nước nổi về An Giang, nhiều cánh đồng quê tôi như khoác lên mình tấm áo mới trắng xóa bất tận. Đây là mùa của sản vật đồng trù phú, ban tặng cho ngư dân gắn bó cả đời với miệt sông nước Cửu Long. Những ngày cá linh chạy mạnh, có khi bắt được khoảng 100kg, mang ra chợ bán 30.000 đồng/kg, tiền bạc rủng rỉnh...

Mỹ báo động đỏ vì đội tàu Trung Quốc bất ngờ xuất hiện gần Alaska
Thế giới

Mỹ báo động đỏ vì đội tàu Trung Quốc bất ngờ xuất hiện gần Alaska

Thế giới

Hải quân Mỹ cho biết, họ đang theo dõi chặt chẽ một nhóm tàu Trung Quốc xuất hiện gần vùng biển Alaska, làm dấy lên lo ngại về một màn phô diễn sức mạnh mới giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Cuộc đời của Pearl Hart - Nữ tướng cướp khét tiếng nhất miền Tây nước Mỹ
Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc đời của Pearl Hart - Nữ tướng cướp khét tiếng nhất miền Tây nước Mỹ

Đông Tây - Kim Cổ

Là một kẻ thích mặc đồ nam giới, hút xì gà, sống ngoài vòng pháp luật, Pearl Hart đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông sau khi cô cướp một chiếc xe ngựa, củng cố vị trí của mình trở thành một trong những tên cướp khét tiếng nhất Arizona.

Chấm chung khảo, xác định chủ nhân các tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải Cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi”
Video

Chấm chung khảo, xác định chủ nhân các tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải Cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi”

Video

Vào chiều nay 18/8/2025, tại Báo NTNN/Dân Việt, Ban tổ chức cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi" đã tiến hành chấm chung khảo để tìm ra các tác giả đạt giải thưởng.

Họa sĩ sinh năm 1995 mất 7 năm tạo tác tranh sơn mài khổ lớn chào mừng “Mùa Xuân độc lập”
Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ sinh năm 1995 mất 7 năm tạo tác tranh sơn mài khổ lớn chào mừng “Mùa Xuân độc lập”

Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang đã mất 7 năm để tạo tác 17 bức tranh sơn mài khổ lớn nhằm "ghi" lại các sự kiện lịch sử của đất nước và chân dung Bác Hồ.

Trần Đình Trọng và Cao Quang Vinh Pendant báo tin vui cho CLB CAHN
Thể thao

Trần Đình Trọng và Cao Quang Vinh Pendant báo tin vui cho CLB CAHN

Thể thao

Chia sẻ với PV Dân Việt, trung vệ Trần Đình Trọng cho biết: “Tôi đã đi khám và hiện tại không có vấn đề gì. Tôi cùng Cao Quang Vinh Pendant đã di chuyển cùng đội sang Thái Lan”.

Mẫu nhí 8 tuổi “chiếm sóng” sàn diễn trong tuần lễ thời trang trẻ em
Chuyển động Sài Gòn

Mẫu nhí 8 tuổi “chiếm sóng” sàn diễn trong tuần lễ thời trang trẻ em

Chuyển động Sài Gòn

Mẫu nhí Trúc Hà là một trong những gương mặt nổi bật trên sàn diễn Destination Runway Fashion Week – Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam năm nay.

