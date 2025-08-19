Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 8 giờ ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và đang dịch chuyển về phía Quảng Ninh. Dự kiến, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực biển Quảng Ninh từ trưa 18/8 với cấp gió đạt cấp 6-8.

Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu để ứng phó áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Q.S

Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi.

Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước 15 giờ ngày 18/8. Tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Thời gian thực hiện từ 13 giờ ngày 18/8/2025. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép tàu khi có bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

Trước đó, ngày 17/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương, ngành chức năng, doanh nghiệp than - khoáng sản, các công ty thủy lợi và lực lượng quân sự, công an, biên phòng triển khai phương án ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở.

Các địa phương cần theo dõi sát tình hình, sẵn sàng sơ tán dân tại khu vực xung yếu, khơi thông hệ thống thoát nước, đảm bảo an toàn hồ chứa, hầm lò, giao thông.

Ngành chức năng đồng thời yêu cầu trực ban 24/24, báo cáo kịp thời diễn biến về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để có chỉ đạo ứng phó phù hợp.