Thứ hai, ngày 11/08/2025 05:34 GMT+7

Hàu vàng nhập lậu từ Trung Quốc trà trộn, chính quyền đặc khu Vân Đồn và người nuôi biển Quảng Ninh đứng ngồi không yên

Thanh Phong Thứ hai, ngày 11/08/2025 05:34 GMT+7
Sau những phản ánh về tình trạng hoạt động nuôi trồng, sản xuất gặp bất lợi do hàu vàng nhập lậu không đúng quy định, UBND đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) đã có văn bản gửi các ngành chức năng đề nghị phối hợp, xử lý.
Cụ thể, mới đây, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn Đào Văn Vũ đã ký ban hành văn bản số 316/UBND-NN&MT gửi tới các đơn vị chức năng như: Công an, Đội Quản lý thị trường (QLTT), Phòng Nông nghiệp và Môi trường (NNMT),… về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý sản phẩm hàu nhập khẩu trái phép.

Trồng giống mận lạ, quả to bự bất ngờ, một anh nông dân Cần Thơ thu tiền tỷ, người ta đang đến xem

Theo đó, UBND đặc khu Vân Đồn cho biết, đơn vị này đã nhận được phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sản phẩm hàu nhập không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của địa phương.

Trước tình trạng trên, UBND Vân Đồn đề nghị Đội QLTT số 3 tỉnh Quảng Ninh thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường kinh doanh mặt hàng thủy sản, đặc biệt là sản phẩm hàu.

“Phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về nguồn gốc xuất xứ; sở hữu trí tuệ; gian lận thương mại, nhập lậu hàng hóa, đặc biệt là hoạt động kinh doanh hàu vàng Trung Quốc”, trích văn bản số 316/UBND-NN&MT.

Ngoài ra, UBND đặc khu cũng yêu cầu Ban quản lý dịch vụ công ích đặc khu Vân Đồn triển khai kiểm soát các hoạt động vận chuyển hàng hóa thủy sản ra vào cảng. Cùng với đó, phối hợp các lực lượng chức năng giám sát hoạt động vận tải tại cảng, xử lý tình trạng nhập lậu, trà trộn hàu vàng Trung Quốc.

Người dân nuôi kinh doanh hàu biển trên địa bản tỉnh Quảng Ninh gặp thiệt hại nặng nề do hàu vàng nhập lậu.
Đây là loại sản vật Phan Thiết của tỉnh Lâm Đồng (mới) đã tự tin "bước ra chợ thế giới"

Về phía Công an đặc khu Vân Đồn và phòng NNMT, UBND Vân Đồn đề nghị phối hợp chặt chẽ, nắm bắt thông tin tuần tra hoạt động vận chuyển thủy sản trên địa bàn.

Qua đó, kịp thời phát hiện các vi phạm, xử lý hiệu quả hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép theo thẩm quyền.

Về phía các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản và cư dân trên địa bàn, UBND đặc khu Vân Đồn đề nghị tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng.

Trong trường hợp phát hiện cá nhân, tổ chức vận chuyển, kinh doanh hàu vàng Trung Quốc nhập lậu cần thông tin tới cơ quan chức năng kịp thời, chính xác.

Trước đó, đại diện các hợp tác xã nuôi hàu sữa Vân Đồn, Quảng Ninh cho biết, hiện nay, người dân nuôi hàu sữa trên địa bàn đang gánh chịu tình trạng hàu vàng nhập lậu về, bán giá rẻ, tràn lan thị trường, giả mạo hàu Việt Nam.

Cá rô đồng mùa nước nổi An Giang, dân bắt lên toàn con bự bự như thế này đây, bán 120.000 đồng/kg

Do đó, các hợp tác xã nuôi hàu sữa Vân Đồn đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý việc nhập lậu, trà trộn hàu vàng nhập lậu, giả danh hàu Vân Đồn; triển khai dán tem, truy xuất nguồn gốc để bảo vệ thương hiệu hàu sữa thật. Đồng thời xúc tiến tiêu thụ sản phẩm chính gốc, chấn chỉnh thị trường hàu lộn xộn hiện nay…

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay tại nước ta chỉ cho phép nhập khẩu hai loại hàu cửa sông và hàu Thái Bình Dương, đây là hai loại hàu phổ thông mà ngư dân Việt Nam vẫn thường nuôi. Trong danh mục được phép nhập khẩu, không có hàu vàng.

