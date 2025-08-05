Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 05/08/2025

Người nuôi biển lo mức tiền thuê mặt biển quá cao, tỉnh Quảng Ninh đang xem xét điều chỉnh giảm

Thứ ba, ngày 05/08/2025
Trước những kiến nghị của người nuôi biển tại Quảng Ninh về mức thu tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản đang quá cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có những chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
Gánh nặng chi phí tiền thuê mặt biển để nuôi thủy sản

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, kết quả khảo sát cho thấy, mức thu tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản do UBND tỉnh Quảng Ninh quy định hiện đang cao hơn nhiều so với một số địa phương có tiềm năng nuôi biển tương tự.

Cụ thể: Kiên Giang, Thanh Hóa và Khánh Hòa đều áp dụng mức giá 4 triệu đồng/ha/năm; riêng Khánh Hòa áp dụng mức cao hơn tại một số khu vực: 5 triệu đồng/ha/năm ở thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh cũ, huyện Cam Lâm cũ; 7,5 triệu đồng/ha/năm ở TP. Nha Trang cũ.

Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản do UBND tỉnh Quảng Ninh quy định hiện đang cao hơn nhiều so với một số địa phương có tiềm năng nuôi biển tương tự.
Đây, hình hài cây cầu thứ 7 bắc qua sông Tiền, trị giá hơn 6.800 tỷ nối đôi bờ Vĩnh Long-Đồng Tháp, sau sáp nhập

Tại Quảng Ninh, với mức thu tối đa 7,5 triệu đồng/ha/năm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND, chi phí sử dụng khu vực biển đang chiếm 15–25% tổng chi phí sản xuất trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. Thậm chí, một số dự án có tỷ lệ chi phí này lên tới gần 30%, gây áp lực lớn đến hiệu quả kinh tế, làm giảm sức hút đầu tư vào lĩnh vực nuôi biển và trở thành gánh nặng cho các mô hình sản xuất hiện tại.

Nếu điều chỉnh giảm mức thu về 4 triệu đồng/ha/năm – mức tối thiểu theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 34 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ – thì chi phí sử dụng biển chỉ còn chiếm 8–13,3% tổng chi phí thường xuyên, góp phần tăng sức hấp dẫn cho các dự án đầu tư vào nuôi biển.

Mức thu chưa phù hợp thực tiễn

Hiện nay, mức thu tiền sử dụng khu vực biển tại Quảng Ninh đang được thực hiện theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh, áp dụng trong giai đoạn 2021–2025.

Tờ trình của Sở NN&MT Quảng Ninh về đề nghị điều chỉnh Nghị Quyết số 28 quy định mức thu tiền sử dụng mặt biển nuôi trồng thủy sản.
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu kiểm tra một số dự án quan trọng khu vực phía tây thành phố

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, sau một thời gian triển khai, mức thu theo Quyết định số 28 vẫn chưa thực sự phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, cũng như đặc thù sản xuất, kỹ thuật, và rủi ro cao trong ngành nuôi trồng thủy sản trên biển.

Điển hình như cơn bão Yagi (bão số 3) năm 2024 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh. Đến nay, nhiều vùng nuôi vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sản xuất như trước khi xảy ra thiên tai.

Để bảo đảm tính pháp lý và phù hợp với thực tiễn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã trình UBND tỉnh xem xét cho phép xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND, theo trình tự, thủ tục rút gọn. Trong đó đề xuất điều chỉnh khoản 5, điều 1 như sau: “Sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá: 4.000.000 đồng/ha/năm”.

Người nuôi biển ở Quảng Ninh gần như mất trắng sau bão Yagi tháng 9/2024.
Đây là đầm nước mặn lớn ngoài khơi biển phường Nha Trang của Khánh Hòa, dân nuôi cá to bự thành công

Ngay sau khi tiếp nhận đề xuất, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND các địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện Quyết định số 28 trong giai đoạn 2021–2025. Trọng tâm là xem xét tác động của mức thu hiện hành đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, cũng như những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện.

Kết quả rà soát sẽ là cơ sở quan trọng để đề xuất điều chỉnh chính sách thu tiền sử dụng khu vực biển, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Với tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng, tuyến đường từ thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình cũ) kết nối với trung tâm tỉnh Hưng Yên (mới) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Con đường kết nối thành phố Thái Bình cũ với Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy liên kết vùng, tạo hành lang kinh tế mới kết nối các khu công nghiệp, đô thị trong và ngoài tỉnh.

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Một ông giám đốc nông dân Đồng Tháp mới, thu tiền tỷ từ mô hình sản xuất kinh doanh '3 trong 1'

Tỉnh Tây Ninh ban hành một kế hoạch quan trọng, lấy ngày 10/10 hàng năm tổ chức ngày hội cho toàn dân

Tỉnh Vĩnh Long mới có một xã cù lao trú phú, nuôi cá công nghệ cao dày đặc sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh

Dự kiến ngày 19/8 tới, cầu Rạch Miễu 2 bắc ngang sông Tiền, nối liền tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập tỉnh), trị giá hơn 6.800 tỷ đồng sẽ chính thức thông xe, phục vụ phương tiện qua lại. Đây là dự án quốc gia hoàn thành nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025).

