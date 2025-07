Trong nỗ lực phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) hướng tới gỡ "thẻ vàng" của EC trên địa bàn, ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý tàu khai thác hoạt động trên vùng biển.

Các tàu cá hoạt động trên biển bắt buộc phải có đăng ký về khu vực, sản lượng cũng như lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) tỉnh Quảng Ninh cho thấy, tính đến 3/6/2025, toàn tỉnh có 6.187 tàu cá.

Từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận nhiều diễn biến tích cực khi không có tàu cá của tỉnh vượt ranh giới trên biển bị nước ngoài bắt giữ. Số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên đã thực hiện cập nhật căn cước công dân chủ tàu là 4.138/4.289 tàu, đạt 96,5%.

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền hướng dẫn người dân khai thác đánh bắt thủy hải trên biển.

Ngoài ra, toàn tỉnh Quảng Ninh vẫn còn 357 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Trong tổng số 3.539 tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m hiện còn 151 tàu chưa có thông tin căn cước công dân để cập nhật lên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Việt Nam (VnFishbase).

Tuy nhiên, cũng theo thông tin từ Sở NNMT Quảng Ninh, một trong những sai phạm chủ yếu là tình trạng tàu cá mất kết nối VMS. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu là do hiện hành lang pháp lý chưa có hướng dẫn cụ thể về chế tài xử phạt với lỗi trên.

Cụ thể, trường hợp tàu cá mất kết nối VMS có thể do nhiều lý do như: Lỗi mạng vệ tinh; Lỗi do nhà cung cấp thiết bị không cập nhật chính xác; Mất nguồn do bình ắc quy hết điện; Thiết bị giám sát chất lượng kém hay hỏng, hoạt động không ổn định; máy tàu bị sự cố...

Trong quá trình từ khi phát hiện mất tín hiệu đến thời điểm tiếp xúc với chủ tàu, thuyền trưởng có thể kéo dài ngày. Điều này dẫn tới công tác xác minh, xử lý gặp nhiều khó khăn, đồng thời việc sử dụng thiết bị VMS để làm căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính cũng chưa có hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, việc mất kết nối VMS thường do chất lượng thiết bị và đường truyền vệ tinh không ổn định. Do đó, việc yêu cầu các chủ tàu thuyền thường xuyên cập nhật vị trí rất khó khả thi.

Nhận định về vấn đề trên, Trung tá Vũ Văn Năm, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia cho biết, thực hiện chủ trương của lãnh đạo tỉnh về kiểm soát, phòng tránh khai thác IUU, các đơn vị chức năng đã liên tục kiểm tra giám sát phương tiện hoạt động trên biển.

“Với đặc thù vừa quản lý hoạt động kinh tế cửa khẩu, vừa bảo vệ chủ quyền trên biển của tổ quốc, địa bàn rộng nên chúng tôi gặp không ít khó khăn trong hoạt động kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, phương châm của lực lượng biên phòng là chủ động phòng tránh các hoạt động sai phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU). Cụ thể, chủ động kiểm tra, giám sát người và phương tiện, đầy đủ yếu tố an toàn, giấy phép mới được hoạt động. Ngoài ra, tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho người dân đang hoạt động trên địa bàn không vi phạm mốc giới, các quy định về đánh bắt, khai thác,…”, Trung tá Vũ Văn Nam thông tin.

Liên quan đến nội dung tháo gỡ khó khăn về quản lý hoạt động tàu cá, mới đây, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở NNMT, các địa phương liên quan phải đánh giá, cập nhật số liệu chuẩn.

Đồng thời, lấy ý kiến các ngành để thành lập tổ xác minh từ nay đến ngày 30/6; tăng cường khâu kiểm tra, phát hiện, xử phạt nghiêm những tàu cá vi phạm; nắm chắc 3 tàu mất kết nối dài ngày để làm rõ, báo cáo giải trình.