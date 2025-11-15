Quảng Trị: Gà ri lai thành đặc sản du lịch, giúp người Bru – Vân Kiều thoát nghèo

Hỗ trợ con giống, mở lối thoát nghèo bền vững

Tại xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị), mô hình nuôi gà ri lai đang lan tỏa mạnh mẽ. Hội Nông dân xã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ hàng trăm hộ Bru – Vân Kiều gà giống, thức ăn, vắc-xin và kỹ thuật chăm sóc.

Sau hơn 4 tháng triển khai, đàn gà phát triển tốt, ít dịch bệnh, gần đến thời điểm xuất bán với giá từ 90.000 – 150.000 đồng/kg tùy loại.

Người dân Bru – Vân Kiều ở xã Trường Sơn (Quảng Trị) chăm sóc đàn gà ri lai thả vườn chuẩn bị đến kỳ xuất bán. Ảnh: Trần Anh

Bà Hồ Thị Đan, một hộ nuôi gà ri lai ở xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, vui mừng kể: “Gia đình tôi được hỗ trợ 300 con gà ri lai. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên cũng lo, nhưng cán bộ hướng dẫn tận tình. Gà chủ yếu thả trong vườn, ăn tự nhiên nên thịt chắc, thơm. Khi sắp đến kỳ bán, chính quyền còn liên hệ với các điểm du lịch để hỗ trợ tiêu thụ. Dự kiến lứa này tôi lãi hơn 30 triệu đồng, có tiền sửa nhà và tiếp tục nuôi gà lứa mới”.



Không chỉ dừng lại ở việc nuôi và bán gà, sản phẩm này còn được đưa vào phục vụ du lịch, một hướng đi mới giúp nông sản bản địa nâng giá trị.

Điểm du lịch ở xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị mua gà ri lai của người dân bản địa rồi chế biến thành các món đặc sản phục vụ khách du lịch. Ảnh: Trần Anh

Món gà ri lai nướng, trứng gà nướng của người bản địa thu hút khách du lịch. Ảnh: Trần Anh

Đại diện điểm du lịch Suối Chà Cùng (xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị), chia sẻ: “Khách đến đây rất thích những món ăn dân dã. Chúng tôi ưu tiên mua nông sản của bà con địa phương, đặc biệt là gà ri lai. Gà nướng lên vừa thơm, vừa dai, trở thành đặc sản khiến du khách nhớ mãi. Vừa giúp dân bán được gà, vừa quảng bá ẩm thực địa phương”.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Hoàng Trọng Đức – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, khẳng định: “Chính quyền xã đang đồng hành cùng người dân, kết nối với các điểm du lịch và cơ sở chế biến để tiêu thụ gà ri lai. Đây là mô hình góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững”.

Đồng hành cùng nông dân Bru - Vân Kiều tiêu thụ gà bản

Tại xã miền núi Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị), nhiều điểm du lịch cộng đồng cũng đang hỗ trợ người Bru – Vân Kiều tiêu thụ gà bản, cá suối, nếp than… giúp tăng thu nhập và bảo tồn văn hóa ẩm thực.

Chị Hồ Thị Đoan, chủ điểm du lịch Suối Bản (ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Du khách tắm suối, vui chơi xong sẽ thưởng thức các món ăn bản địa như gà đồi, nếp than, cá suối, măng rừng… Tôi không đi đâu xa để mua mà đến từng hộ trong bản thu mua nguyên liệu. Bà con vui vì có thêm thu nhập, tôi cũng mừng vì có đồ sạch, ngon để phục vụ khách. Làm du lịch là để dân cùng làm, cùng hưởng”.

Món gà nướng, trứng nướng được người Bru - Vân Kiều ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị chế biến, phục vụ du khách tại điểm du lịch "Suối Bản". Ảnh: Trần Anh

Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, đánh giá: “Đàn gà do chính người Bru - Vân Kiều ở các bản trên địa bàn chăm bẵm không chỉ là vật nuôi, mà còn là chìa khóa giúp người dân mở cánh cửa thoát nghèo, phát triển kinh tế và giữ gìn văn hóa ẩm thực truyền thống giữa đại ngàn Trường Sơn.

Hiện mô hình du lịch gắn với tiêu thụ sản vật bản địa, trong đó có gà bản của người Bru – Vân Kiều, đã tạo sinh kế hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo và lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương”.