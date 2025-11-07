Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 07/11/2025 17:11 GMT+7

Nông dân Quảng Trị bứt phá trong chuyển đổi số: Từ bán ở chợ đến bán trên mạng

Trần Anh Thứ sáu, ngày 07/11/2025 17:11 GMT+7
Đó là chia sẻ của ông Mai Văn Nam - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trước thềm Diễn đàn: "Cùng Nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến" dự kiến diễn ra vào ngày 8/11, tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.
Nông dân Quảng Trị bán hàng qua mạng – xu hướng tất yếu

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Mai Văn Nam - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, cho biết, việc bà con sử dụng mạng xã hội để kinh doanh nông sản là “một bước chuyển mình đáng ghi nhận”, thể hiện sự năng động và sáng tạo của người nông dân trong thời đại số. Các nền tảng như Facebook, TikTok, Zalo đang trở thành “chợ online” sôi động, nơi nông dân có thể tiếp cận trực tiếp khách hàng, giới thiệu sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Hội viên nông dân Quảng Bình tập huấn kỹ năng bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo ông Mai Văn Nam - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, thông qua bán hàng trực tuyến, nông dân nở rộng thị trường vượt ra khỏi phạm vi làng xã. Giảm phụ thuộc vào thương lái và các khâu trung gian. Tăng thu nhập nhờ tiếp cận khách hàng trực tiếp. Xây dựng thương hiệu cá nhân và hình ảnh sản phẩm minh bạch, chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức như thiếu kỹ năng số, kiến thức pháp lý, khả năng xử lý khủng hoảng truyền thông hay hạn chế trong xây dựng chuỗi liên kết. Đây cũng chính là lý do Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị xác định vai trò của mình là đồng hành – hỗ trợ – đào tạo, để nông dân tự tin chuyển đổi số.

Nông dân Trần Thị Huyền trong vai "Mệ Huyền Quảng Trị" sản xuất clip hài và bán hàng nông sản Việt trên mạng xã hội.

Nhằm giúp nông dân làm chủ các công cụ số, Hội Nông dân tỉnh này đã phối hợp với các sở ngành, doanh nghiệp công nghệ triển khai nhiều chương trình thiết thực. Trong đó, trọng tâm là nâng cao nhận thức – đào tạo kỹ năng – hỗ trợ công cụ.

Tập huấn kỹ năng livestream, bán hàng qua mạng xã hội cho các thành viên HTX, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Hỗ trợ tài khoản thanh toán trực tuyến, mã QR, chữ ký số, giúp nông dân tiếp cận thanh toán không tiền mặt.

Tổ chức hội chợ trực tuyến, kết nối tiêu thụ qua livestream, đưa nông sản Quảng Trị đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Những chương trình này đang giúp nông dân thay đổi tư duy, tự tin ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và kinh doanh.

Từ “bán ở chợ” đến “bán trên mạng” – bước trưởng thành của người nông dân Quảng Trị

Ông Mai Văn Nam cho hay, nếu trước đây nông dân chỉ quen bán trong phạm vi nhỏ, phụ thuộc thương lái, thì nay họ chủ động tìm hiểu nhu cầu thị trường, sản xuất theo đơn đặt hàng

Biết xây dựng thương hiệu, bao bì, nhãn mác, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc.

Tích cực tham gia tổ nhóm, HTX để liên kết nguồn hàng và chia sẻ kinh nghiệm bán online.

Thậm chí, nông dân lớn tuổi cũng học cách livestream, quay video TikTok với sự hỗ trợ của con cháu.

Sự thay đổi tư duy này giúp nông dân từ sản xuất giỏi chuyển sang kinh doanh giỏi, bắt nhịp với nền kinh tế số đang bùng nổ.

Một lớp tập huấn chuyển đổi số do Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Theo ông Mai Văn Nam, trong giai đoạn tới, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị định hướng xây dựng mô hình liên kết bán hàng online giữa các hội viên, tổ hợp tác và hợp tác xã.

Mục tiêu là hình thành các “Tổ nông dân bán hàng trực tuyến”, nơi bà con cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm livestream, quảng bá sản phẩm. Liên kết nguồn hàng ổn định để bán online số lượng lớn. Hỗ trợ kỹ năng số cho hội viên mới. Phối hợp tham gia các chiến dịch bán hàng chung trên Postmart, Voso, Facebook và TikTok.

Mô hình này được kỳ vọng tạo ra cộng đồng nông dân số, vừa hỗ trợ nhau, vừa nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Quảng Trị trên thị trường cả nước.

