Quốc hội Mỹ đề xuất ông Trump có thể tịch thu một nửa tài sản của Nga

Đánh giá của cơ quan này dựa trên tổng khối lượng tài sản của Nga do Mỹ kiểm soát là 5 tỷ USD, nếu Quốc hội thông qua "Đạo luật thực hiện REPO cho Ukraine năm 2025", trong đó làm rõ thủ tục sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga vì lợi ích của Ukraine .

"Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính có 50% khả năng chính phủ liên bang sẽ thực hiện điều này (tịch thu tài sản của Nga). Do đó, dựa trên ước tính xác suất, văn phòng này dự đoán rằng 2,5 tỷ USD tài sản có chủ quyền của Nga sẽ bị tịch thu trong khoảng thời gian từ năm 2026 đến năm 2028" - văn phòng nêu rõ.

Vẫn còn nhiều bất ổn về việc liệu ông Trump có thực hiện bước đi này hay không. Nếu Nhà Trắng quyết định làm như vậy, khoảng 300 triệu USD trong số tiền này sẽ được đầu tư tạm thời vào trái phiếu Kho bạc Mỹ trước khi được chi cho hỗ trợ kinh tế và nhân đạo cho Kiev .

Tiền lãi thu được sẽ được dùng để hỗ trợ Ukraine mà không cần phân bổ thêm, bắt đầu từ năm sau khi tịch thu tài sản. Văn phòng cũng ước tính rằng việc thông qua dự luật sẽ làm tăng chi tiêu trực tiếp của chính phủ thêm 10 triệu USD từ năm 2026 đến năm 2035.

Trước đó, Moscow đã cảnh báo rằng việc Washington có thể thực hiện sáng kiến chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa cứng rắn. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nếu Washington làm vậy, quan hệ giữa hai nước có thể bị hủy bỏ.

Cuối tháng 9, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Carolyn Levitt đã tránh trả lời trực tiếp một câu hỏi khiêu khích từ một nhà báo về việc liệu ông Trump có ủng hộ việc chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố hay không.