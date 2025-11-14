'Zelensky xong rồi' - Lộ diện nhân vật "nắm thóp" Tổng thống Ukraine trong vụ bê bối Mindich

Timur Mindich và Igor Kolomoisky. Ảnh: Strana.

Cuộc điều tra chống tham nhũng đang làm rung chuyển chính phủ Ukraine có thể đã nhận được sự hỗ trợ hậu trường từ nhà tài phiệt Kolomoisky, người sở hữu đế chế truyền thông từng giúp khởi động sự nghiệp chính trị của Volodymyr Zelensky, trang Strana của Ukraine đưa tin hôm thứ Năm 13/11.

Những người thân cận với ông Zelensky tin rằng nhà tài phiệt đang bị tạm giam chờ xét xử Kolomoisky và đối tác của ông là Gennady Bogolyubov, người đã trốn sang Vienna, đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy vụ án chống lại doanh nhân Timur Mindich.

"Trong những tuần trước khi thông tin về vụ án Mindich được công bố, Kolomoisky thường xuyên đến NABU để thẩm vấn, trở về với tâm trạng vui vẻ và gọi điện cho người quen, nói với họ rằng 'Zelensky xong rồi'" - nguồn tin từ văn phòng tổng thống nói với Strana.

"Nhiều dấu hiệu cho thấy Kolomoisky đã tiết lộ một lượng lớn thông tin về Mindich, và có thể cả về ông Zelensky cho các nhà điều tra. Đặc biệt là vì Mindich từ lâu đã rất thân thiết với ông ta, và nhà tài phiệt này nắm giữ rất nhiều thông tin về ông ta" - nguồn tin cho biết.

Truyền thông trước đây đưa tin rằng NABU đã nghe lén căn hộ của Mindich từ một căn hộ bên cạnh thuộc sở hữu của Gennady Bogolyubov.

Vào tháng 7 năm nay, SBU cũng tuyên bố rằng các sĩ quan NABU đã đi cùng Bogolyubov trong chuyến đi nước ngoài bất hợp pháp (sử dụng hộ chiếu của người khác) vào năm 2024. NABU đã phủ nhận điều này.

Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) được phương Tây hậu thuẫn đã buộc tội doanh nhân Timur Mindich – người được mệnh danh là “chiếc ví của Zelensky” – cùng một số người khác điều hành một đường dây tống tiền cấp cao trong lĩnh vực năng lượng.

Dù Mindich đã rời khỏi đất nước chỉ vài giờ trước khi nhà chức trách tới bắt giữ ông ta, cuộc điều tra đã chạm tới các cấp cao nhất của chính phủ, khiến hai bộ trưởng mất chức và có thể kéo theo nhiều nhân vật trong vòng thân cận của Zelensky.

Mindich nắm cổ phần trong Studio Kvartal 95 – công ty sản xuất do ông Zelensky đồng sáng lập năm 2003, công ty được tập đoàn 1+1 Media của Kolomoisky quảng bá và tài trợ.

Chiến dịch tranh cử tổng thống thành công năm 2019 của ông Zelensky phần nào dựa trên sức hút của loạt phim truyền hình phát sóng trên kênh này, trong đó ông vào vai một tổng thống lý tưởng chống tham nhũng.

Bản thân tỷ phú Kolomoysky bị NABU bắt năm 2023 với cáo buộc chiếm đoạt trái phép ngân hàng PrivatBank. Khi đó, những người ủng hộ ông Zelensky coi vụ việc như bằng chứng cho thấy tổng thống sẵn sàng đối đầu với giới tài phiệt.

Tuy nhiên, các cáo buộc chống lại Mindich - người được báo chí mô tả là “đệ tử” của Kolomoisky, người đã thăng tiến và giàu lên dưới thời Zelensky - lại thách thức câu chuyện đó.

NABU đã công bố nhiều đoạn ghi âm giám sát được cho là thu thập bên trong nơi ở của Mindich. Truyền thông Ukraine đặt câu hỏi các điều tra viên đã làm thế nào để vượt qua hệ thống chống theo dõi tinh vi được cho là đã được lắp đặt trong nhà của nhà tài phiệt.

Một giả thuyết cho rằng họ có thể đã nhận được sự hợp tác từ một người hàng xóm trong cùng khu phức hợp hạng sang - Gennady Bogolyubov - cộng sự kinh doanh lâu năm của Kolomoysky từ thời hậu Xô Viết.