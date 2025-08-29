Quốc khánh 2/9: Dự kiến lượng khách tới sân bay Nội Bài tăng cao "đột biến"

Tại sân bay Nội Bài mọi công tác chuẩn bị phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hoàn tất.

Lãnh đạo sân bay Nội Bài ước tính trong ngày cao điểm nhất, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Lực lượng an ninh điều tiết phương tiện ra vào nhà ga sân bay Nội Bài. (Ảnh: NIA)

Lãnh đạo sân bay Nội Bài cho biết, khách nội địa được dự báo sẽ tăng cao khi hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về Thủ đô để tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia được tổ chức nhân dịp này.

Nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các đoàn khách quốc tế và đồng bào cả nước đến Hà Nội, Cảng đã lên kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ, chủ động tính toán các phương án có thể phát sinh để đưa ra biện pháp ứng phó kịp thời.

Phía sân bay Nội Bài triển khai thác các giải pháp đảm bảo an toàn hàng không giúp người dân đi lại, làm thủ tục thuận lợi. (Ảnh: NIA)

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp 2/9, đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng sẽ tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm từ 29/8 - 3/9, cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến, tăng hơn 100.000 chỗ so với năm trước.

Các hãng hàng không đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, khai thác tối đa năng lực đội tàu bay, bảo đảm nhân viên tuân thủ nghiêm các quy định an toàn, an ninh hàng không; thực hiện đúng khung giá, chính sách giá; kiểm soát chặt hoạt động bán vé máy bay của đại lý; khuyến khích hành khách làm thủ tục trực tuyến...

Ngày 29/8, lượng khách tới sân bay Nội Bài mỗi lúc một đông hơn. (Ảnh: NIA)

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự kiến trong cao điểm lễ Quốc khánh 2/9, ACV sẽ phục vụ hơn 1,8 triệu hành khách với khoảng 11.000 lượt cất/hạ cánh tại các cảng hàng không trực thuộc.

Hành khách được hướng dẫn làm các thủ tục tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: NIA)

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. (Anh: NIA)

Trước đó, Ông Tô Tử Hà, Giám đốc sân bay Nội Bài cho biết: "Các đơn vị trong dây chuyền phục vụ bay tại sân bay Nội Bài đã có nhiều lần phối hợp điều hành hiệu quả các sự kiện kinh tế, chính trị trọng đại của đất nước".

"Với dịp lễ lớn năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán các phương án linh hoạt khi có các tình huống phát sinh, góp phần vào thành công chung của sự kiện", ông Hà nhấn mạnh.

Đại diện Công ty Quản lý bay miền Bắc cho biết, mọi sự thay đổi, điều chỉnh trong giai đoạn này đều được cân nhắc trên tinh thần giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động bay thương mại tại sân bay Nội Bài

Về phía các hãng hàng không và đơn vị phục vụ, các phương án cũng đã được thống nhất triển khai duy trì chế độ trực 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác Nội Bài (AOCC) để đảm bảo phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống.

Đồng thời, chủ động di chuyển các máy bay đỗ qua đêm sang các sân bay lân cận nhằm giảm áp lực và ưu tiên vị trí đỗ cho các chuyến bay quốc tế đến trong dịp Đại lễ; Chủ động nạp thêm nhiên liệu cho các chuyến bay đến Nội Bài để sẵn sàng cho các tình huống phát sinh như phải bay chờ vì lý do khai thác hoặc do thời tiết.