Trộm 138 máy tính ở sân bay Nội Bài, 3 thanh niên ở Hà Nội bị khởi tố

Ngày 20/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố Nguyễn Văn Thái (25 tuổi), Nguyễn Mạnh Hoàng (21 tuổi), cùng trú xã Sóc Sơn, về tội Trộm cắp tài sản và Nguyễn Hồng Sơn (29 tuổi, trú xã Nội Bài) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, lợi dụng sơ hở trong quản lý tại kho hàng sân bay quốc tế Nội Bài, rạng sáng 30/6, Thái lái ôtô cùng Hoàng đột nhập, lấy 14 kiện hàng. Hai người dùng dao rạch kiện, trộm 138 máy tính.

3 đối tượng bị Công an TP Hà Nội khởi tố vì trộm cắp máy tính ở sân bay Nội Bài. Ảnh: L.N.

Tối 1/7, Thái liên hệ Sơn để bán số máy này. Sơn tìm được người mua giá 1,82 triệu đồng/chiếc nhưng chỉ báo lại 1,4 triệu đồng, hưởng phần chênh lệch và thêm 20% tổng số tiền giao dịch.

Ngày 10/7, từ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp, đơn vị kho vận tại sân bay Nội Bài siết chặt quản lý xuất nhập hàng, tránh để tội phạm lợi dụng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.