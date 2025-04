Hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng ngày 28/4, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã khai mạc Triển lãm "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và Quốc kỳ Việt Nam non sông liền một dải".

Theo Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, cuộc triển lãm không chỉ mang ý nghĩa của một hoạt động truyền thống mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc nâng cao ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Đồng thời, tôn vinh các giá trị nhân văn và khuyến khích học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hơn 187 Quốc kỳ được sưu tầm từ khắp các vùng miền đất nước. Ảnh: L.Ngoc

Đây còn là một công trình đặc biệt ý nghĩa, thể hiện sự tâm huyết và nỗ lực lớn của nhà trường trong hành trình sưu tầm những Quốc kỳ từ khắp mọi miền Tổ quốc để làm nên bộ sưu tập giá trị này.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trong việc tổ chức triển lãm Quốc kỳ.

Ông Thắng nhấn mạnh, trong không khí trang trọng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự kiện này không chỉ tôn vinh quá khứ hào hùng mà còn thể hiện tâm huyết của nhà trường trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước cho sinh viên.

Tiến sĩ Phạm Tất Thắng khẳng định, việc sưu tầm và trưng bày Quốc kỳ từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ biên giới đến hải đảo, từ các địa danh lịch sử đến làng quê bình yên, đã tạo nên một bức tranh sống động về sự thống nhất, thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Ông Thắng tin tưởng, qua việc tiếp cận trực tiếp với những biểu tượng thiêng liêng của quê hương, đất nước, các bạn sinh viên sẽ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc tiếp bước cha anh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới.

Tiến sĩ Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn phát biểu trong buổi khai mạc triển lãm Quốc kỳ Việt Nam. Ảnh Lê Ngọc

Cũng tại cuộc Triển lãm “Quốc kỳ Việt Nam non song liền một dải”, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn vinh dự đón nhận Quốc kỳ được thượng cờ tại Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ trao tặng và Quốc kỳ từ quần đảo Trường Sa thiêng liêng do Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị gởi tặng.

Cùng ngày, bên cạnh chương trình triển lãm "Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh và Quốc kỳ Việt Nam non sông liền một dải", Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn còn thực hiện chương trình "Tri ân - Đền ơn đáp nghĩa", như hoạt động trao tặng nhà tình nghĩa, tổ chức các chuyến về nguồn, thăm hỏi và giao lưu với các cựu tù chính trị, chiến sĩ biệt động, và hỗ trợ kinh phí 300 triệu đồng cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.