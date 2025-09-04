Chủ đề nóng

Quy Nhơn United chiêu mộ ngoại binh từng khoác áo CLB CAHN, quyết trở lại V.League

Thứ năm, ngày 04/09/2025 16:10 GMT+7
Quy Nhơn United (tên cũ là Quy Nhơn Bình Định) đặt chỉ tiêu tranh vé thăng hạng với các đội bóng có máu mặt ở giải hạng Nhất 2025/2026 như Trường Tươi Đồng Nai, Bắc Ninh FC hay Quảng Ninh FC. Trong đội hình của họ đáng chú ý có ngoại binh Thaileon de Santana Santos - tiền đạo từng khoác áo CLB CAHN.
Quy Nhơn United chiêu mộ ngoại binh từng khoác áo CLB CAHN, quyết trở lại V.League

Ngày 3/9/2025, CLB Quy Nhơn United (Quy Nhon United Football Club) đã làm Lễ xuất quân cho mùa giải mới 2025/26. Tham dự Lễ xuất quân có Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá tỉnh Gia Lai, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, Ban Lãnh đạo CLB, các nhà tài trợ, toàn bộ BHL và cầu thủ CLB Quy Nhơn United cùng đại diện Hội cổ động viên.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, ông Võ Văn Thư – Chủ tịch CLB Quy Nhơn United mong muốn toàn đội đoàn kết, cố gắng vì một mùa giải thành công với mục tiêu giành vé thăng hạng. Trong khi đó, HLV Trịnh Duy Quang cũng cho biết: Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, mặc dù lực lượng phần lớn là cầu thủ trẻ, nhưng đội sẽ quyết tâm cao độ để hoàn thành mục tiêu mà Ban lãnh đạo Quy Nhơn United đề ra.

Các cầu thủ Quy Nhơn United trong lễ xuất quân trước thềm mùa giải 2025/2026.

Sau khi rớt hạng khỏi V.League, Quy Nhơn United đã có sự biến động mạnh về nhân sự. Ban huấn luyện mới là ekip do ông Trịnh Duy Quang làm HLV trưởng, vừa dẫn dắt Long An chơi ở hạng Nhất 2024/2025. Cựu HLV trưởng Bình Định Bùi Đoàn Quang Huy sẽ giữ vai trò Giám đốc Kỹ thuật.

Về lực lượng, Quy Nhơn United tiếp tục có sự phục vụ của hơn 10 cầu thủ từng chơi ở V.League vừa qua như Văn Triền, Ngọc Tín, Thanh Phong, Gia Việt, Thành Luân, Thanh Thụ… Đáng chú ý, tiền vệ Văn Triền vẫn quyết khoác áo đội bóng quê hương để phục vụ khán giả Quy Nhơn cho dù nhiều đội bóng sẵn sàng trả với số tiền hậu hĩnh để chiêu mộ anh.

Ngoài ra, Quy Nhơn United cũng rút về một số cầu thủ đã cho Khánh Hòa mượn ở mùa bóng trước như Thanh Vị, Đức Hữu… Lực lượng còn lại chủ yếu là các cầu thủ trẻ của HAGL.

Quy Nhơn United cũng có sự phục vụ của ngoại binh Thaileon de Santana - người từng khoác áo CLB CAHN. Được biết, trong màu áo đội bóng ngành công an, tiền đạo 23 tuổi và cao 1m84 này ra sân 6 trận và không ghi bàn thắng nào. Anh nhanh chóng “bật bãi” và phải trở lại Brazil khoác áo Pouso Alegre (Serie D Brazil).

Theo Transfermarkt, Thaileon de Santana Santos có tên thường gọi là Tháileon, sinh năm 2001 tại Brazil, tức năm nay 24 tuổi, có chiều cao 1m84 và khá đô con. Tháileon có thể chơi tốt ở các vị trí trên hàng công như mũi nhọn, dạt biên hay tiền đạo lùi. Trong quá khứ, tiền đạo này chủ yếu thi đấu ở Brazil.

