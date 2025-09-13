Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Thể thao
Thứ bảy, ngày 13/09/2025 21:30 GMT+7

Quang Hải lập công, CLB CAHN thắng kịch tính trước Hải Phòng

Minh Chí Thứ bảy, ngày 13/09/2025 21:30 GMT+7
Ở trận đấu sớm vòng 6 V.League 2025/26, Quang Hải và Leo Artur thay nhau lập công giúp CLB CAHN đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-1.
CLB CAHN đấu với Hải Phòng: Thầy trò HLV Polking nhọc nhằn giành 3 điểm

Đội hình xuất phát:

CLB CAHN: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Hugo Gomes, Việt Anh, Stefan Ingo, Quang Hải, Đình Bắc, Văn Đô, Thành Long, Leo Artur.

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Bicou, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng, Hữu Nam, Luiz Antonio, Việt Hưng, Minh Dĩ, Friday.

Ghi bàn: Quang Hải (64'), Leo Artur (70') - Bùi Tiến Dụng (90+3').

Ảnh: CLB CAHN.

CLB CAHN đấu với Hải Phòng: Với lợi thế sân nhà, CLB CAHN chủ động đẩy cao đội hình để tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mai Xuân Hùng. Phút thứ 2, Leo Artur thực hiện đường chuyền từ cánh trái vào trong vòng cấm để Hugo Gomes khống chế bằng ngực rồi xoay người dứt điểm chệch cột dọc khung thành Hải Phòng.

Phút thứ 7, Leo Artur tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền điểm rơi khá thuận lợi vào trong vòng cấm. Đáng tiếc là tình huống bắt volley của Quang Hải lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Đình Triệu.

Trước sức ép của CLB CAHN, Hải Phòng buộc phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Phút 23, Quang Hải thực hiện quả đá phạt khó chịu ở cự ly khoảng 25m chếch sang cánh phải khiến thủ thành Đình Triệu phải đấm bóng giải nguy.

Mãi đến phút 26, Hải Phòng mới có tình huống tấn công đáng chú ý đầu tiên. Sau pha phát bóng hỏng của Nguyễn Filip, Hữu Nam tận dụng cơ hội và dứt điểm kỹ thuật bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành CLB CAHN.

Ảnh: 24h.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, CLB CAHN vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận và thực hiện khá nhiều đợt tấn công về phía khung thành Hải Phòng. Mặc dù vậy, Quang Hải và các đồng đội vẫn bất lực trong việc tìm ra phương án xuyên thủng mành lưới thủ thành Đình Triệu.

CLB CAHN đấu với Hải Phòng: Sang hiệp hai, Hải Phòng tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự, phản công. Phút 49, Hữu Sơn dứt điểm kỹ thuật từ giữa sân sau khi phát hiện thấy thủ môn Nguyễn Filip dâng cao. Thế nhưng, người gác đền bên phía đội chủ nhà vẫn kịp lùi về cản phá.

Với quyết tâm sớm phá vỡ thế bế tắc, CLB CAHN tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 50, Leo Artur và Đình Bắc thay nhau dứt điểm về phía khung thành Hải Phòng nhưng vẫn không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Đình Triệu.

Ảnh: 24h.

Phút 64, Leo Artur đi bóng lắt léo trước vòng cấm Hải Phòng. Khi nỗ lực cản phá, Hữu Sơn vô tình tạo ra đường kiến tạo để Quang Hải dứt điểm từ xa đưa bóng chạm mép trong cột dọc trước khi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Đình Triệu, mở tỷ số cho CLB CAHN.

Bàn thắng này giúp CLB CAHN trút bỏ áp lực tâm lý và thi đấu thanh thoát hơn. Phút 70, Đình Bắc bật tường ăn ý với Quang Hải rồi thực hiện đường chuyền để Leo Artur khống chế một nhịp rồi dứt điểm tung lưới thủ thành Đình Triệu, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Có lợi thế dẫn trước khá an toàn, CLB CAHN thi đấu khá ung dung nhưng vẫn làm chủ thế trận. Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cố gắng đẩy cao đội hình để tấn công nhưng chỉ có thể ghi được 1 bàn ở phút 90+3 do công của Bùi Tiến Dụng.

