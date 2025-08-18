Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Ngay khi biết tin Hà Đức Chinh nói lời chia tay Becamex TP.HCM, có ít nhất 3 CLB đã liên hệ để mời tiền đạo người Phú Thọ này về thi đấu, trong đó Bắc Ninh FC tỏ ra nhiệt thành nhất, khi họ thực sự cần một tiền đạo chất lượng và dày dạn kinh nghiệm để giải quyết trận đấu.

Rất nhanh sau đó, Hà Đức Chinh đã có mặt tại Bắc Ninh FC để tiến hành thử việc. Và mới đây, đội bóng xứ Kinh Bắc đã chính thức công bố bản hợp đồng mang tên tiền đạo 28 tuổi này nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026.

"CHÀO MỪNG TIỀN ĐẠO HÀ ĐỨC CHINH GIA NHẬP BẮC NINH FC

Hà Đức Chinh tiền đạo sinh năm 1997, cao 1m75 - là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trưởng thành từ lò đào tạo PVF, anh đã sớm khẳng định mình trong màu áo các đội trẻ quốc gia cũng như ở các CLB chuyên nghiệp tại V.League.

Với lối chơi tốc độ, khả năng chọn vị trí nhạy bén cùng tinh thần chiến đấu máu lửa, Đức Chinh luôn là mẫu tiền đạo không ngại va chạm, sẵn sàng bùng nổ ở những thời khắc quan trọng. Anh từng để lại nhiều dấu ấn trong những trận cầu lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ chắc hẳn vẫn còn nhớ Thường Châu 2018, nơi những bước chạy và khát vọng của Đức Chinh cùng đồng đội đã hòa trong màu trắng tuyết, viết nên câu chuyện kỳ tích của U23 Việt Nam. Sau đó, anh tiếp tục góp công vào thành tích vô địch AFF Cup 2018 và tấm HCV SEA Games 2019 - chiến tích lịch sử chấm dứt 60 năm chờ đợi của bóng đá nước nhà.

Giờ đây, sau những chặng đường nhiều thử thách, Hà Đức Chinh mở ra một hành trình mới cùng Bắc Ninh FC. Đây là nơi để anh tiếp tục thể hiện bản lĩnh, khát khao và niềm tin, cùng tập thể đội bóng xây dựng những dấu ấn đáng nhớ, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu giàu cảm xúc.

Chào mừng Hà Đức Chinh đến với Bắc Ninh FC - một chương mới, một khởi đầu mới, nơi những khát vọng sẽ tiếp tục được viết nên!”

Mùa vừa qua, Hà Đức Chinh khoác áo Becamex Bình Dương (giờ đổi tên thành Becamex TP.HCM). Anh ra sân tổng cộng 14 trận, trong đó có 12 trận tại V.League và ghi 2 bàn thắng.

Theo tiết lộ, bản hợp đồng của Hà Đức Chinh với Bắc Ninh FC có thời hạn 1 năm và mức “lót tay” khoảng 1,5 tỷ đồng/mùa.

