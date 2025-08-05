Hà Đức Chinh chuyển đến đầu quân cho đội bóng nào tại phía Bắc?

Bến đỗ nào phù hợp với Hà Đức Chinh?

Hà Đức Chinh đang quyết tâm tìm lại chính mình: Ảnh FBNV

Cho đến lúc này, đã có 3 CLB liên hệ muốn có được sự phục vụ của Hà Đức Chinh trong đội hình. Đầu tiên phải kể đến đại gia mới nổi Bắc Ninh FC, đội bóng xứ Kinh Bắc đang rất muốn có trong tay 1 tiền đạo đẳng cấp để giải quyết trận đấu.

Với Hà Đức Chinh việc chuyển xuống thi đấu tại Hạng Nhất và cầm về số tiền lót tay hàng tỷ đồng cũng là 1 phương án khiến anh cân nhắc. Tuy nhiên cho đến lúc này, tiền đạo sinh năm 1997 vẫn chưa quyết định tương lai của mình và có khả năng anh vẫn muốn tiếp tục chơi bóng tại V.League thay vì giải Hạng Nhất.

Ngoài Bắc Ninh FC, mới đây nhất đội bóng nhảy vào cuộc đua muốn có được chữ ký của Hà Đức Chinh là CLB PVF-CAND, tân binh của V.League đang gấp rút "chiêu binh mãi mã" để có được lực lượng tốt nhất trong lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường đỉnh cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Lộ diện hình ảnh Hà Đức Chinh khoác áo Bắc Ninh FC để tiến hành thử việc. Ảnh: Trung tâm bóng đá Cộng động Bắc Ninh FC.

HLV Thạch Bảo Khanh cũng đang rất muốn có 1 tiền đạo giàu kinh nghiệm trận mạc trong đội hình để lĩnh xướng hàng công, nhất là khi họ vừa chia tay tiền đạo Nguyễn Xuân Nam. Được biết, Hà Đức Chinh sẽ sớm chốt tương lai của mình trong tuần này.

Theo phân tích từ giới chuyên môn, có 80% khả năng Hà Đức Chinh sẽ chuyển đến chơi cho Bắc Ninh FC. Lý do được đưa ra là Hà Đức Chinh muốn được ra sân nhiều hơn để tìm lại phong độ của mình và phía Bắc Ninh FC cũng đưa ra một đề nghị rất hấp dẫn. Hà Đức Chinh vốn dĩ là 1 trong những tiền đạo nổi bật của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park-Hang-seo, vì thế anh vẫn rất khát khao tìm lại chính mình và luôn có 1 niềm tin sẽ trở lại khoác áo đội tuyển trong 1 ngày không xa.



Việc 2 tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ sáp nhập lấy tên là Phú Thọ khiến nhiều khả năng CLB Hòa Bình cũng sẽ đổi tên trong thời gian tới. Điều này cũng mang đến thông tin Hà Đức Chinh có thể trở về cống hiến cho đội bóng quê hương. Theo đó, CLB Hòa Bình cũng đã đánh tiếng mời Hà Đức Chinh về thi đấu, tuy nhiên việc Vua phá lưới Sea Games 30 có trở về cống hiến cho đội bóng quê hương hay không? vẫn cần để thời gian trả lời