Chuyển toàn bộ vận tải hàng hóa hàng không quốc tế từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, toàn bộ các chuyến bay chở hàng hóa quốc tế sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

Đây là bước đi quan trọng nhằm hình thành một trung tâm vận tải hàng hóa hàng không quy mô lớn, hiện đại, đáp ứng xu thế logistics toàn cầu.



Sân bay Long Thành đang khẩn trương hoàn thành tiến độ. Ảnh: Nguyên Vỹ

ACV đánh giá, bên cạnh vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa hàng không đóng vai trò quan trọng trong chuỗi logistics quốc tế. Hoạt động này có giá trị cao về kinh tế, thời gian và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu, việc quy hoạch một hệ thống logistics hàng không hiện đại, đủ sức xử lý lượng hàng xuất nhập khẩu tăng nhanh là yêu cầu cấp thiết.

Sân bay Long Thành được quy hoạch đồng bộ với hệ thống logistics khu vực, bao gồm các nhà ga hàng hóa và kho giao nhận ở phía Tây Nam, tổng diện tích 257ha.

Khu vực này đủ điều kiện phục vụ các hãng hàng không hàng hóa chuyên dụng, các doanh nghiệp logistics và kết nối đa phương thức với đường cao tốc, đường sắt và các cảng biển lớn như Phước An, Cái Mép – Thị Vải.

Theo ACV, vận tải hàng hóa quốc tế cần nhiều diện tích kho bãi, sân đỗ và hoạt động giao nhận liên tục.



Ga hàng hóa sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyên Vỹ

Điều này không còn phù hợp với điều kiện hạn chế về hạ tầng và giao thông kết nối của Tân Sơn Nhất, vốn phải ưu tiên cho hành khách nội địa và quốc tế.

Việc chuyển toàn bộ hàng hóa quốc tế về Long Thành sẽ giảm áp lực cho nội đô TP.HCM và tăng khả năng mở rộng thị phần hàng hóa.

Trung tâm logistics mới chuyên vận tải hàng hóa hàng không

Sân bay Long Thành được thiết kế để tiếp nhận máy bay thân rộng, trọng tải lớn như B747F, B777F.

Đây là lợi thế quan trọng để đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng hóa chuyên dụng, phục vụ hàng xuất nhập khẩu, trung chuyển và hàng tươi sống.

ACV cho rằng khai thác đồng bộ hàng hóa quốc tế tại Long Thành sẽ giúp Việt Nam trở thành trung tâm logistics hàng không của miền Nam và khu vực.

Việc chuyển đổi này còn giúp tối ưu kết nối với các khu công nghiệp, cảng biển và thị trường tiêu dùng lớn.

Với vị trí kết nối trực tiếp tới cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Biên Hòa – Vũng Tàu và trong tương lai là đường sắt cao tốc, sân bay Long Thành sẽ hình thành mạng lưới vận tải đa phương thức, rút ngắn thời gian và chi phí logistics, đặc biệt với hàng xuất khẩu sang châu Âu, châu Mỹ và Đông Bắc Á.

ACV dự báo khi trung tâm hàng hóa quốc tế tại Long Thành hình thành, sẽ có nhiều tập đoàn logistics lớn trên thế giới đầu tư.

Điều này thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ gồm kho ngoại quan, kiểm định, đóng gói, sửa chữa, vận tải lạnh và thương mại điện tử xuyên biên giới. Qua đó tạo nguồn thu lớn cho ngân sách và nhiều việc làm cho khu vực.

Quy hoạch quanh sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cơ sở hạ tầng mới của Long Thành cũng cho phép áp dụng logistics xanh và logistics số, giúp giảm khí thải và tiết kiệm năng lượng.



Đây là hướng đi phù hợp với chính sách phát triển bền vững và xu thế dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc ACV nhấn mạnh, việc chuyển toàn bộ hoạt động hàng hóa quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành là giải pháp phù hợp với xu hướng phát triển.

Giải pháp này mang lại lợi ích lớn về kinh tế, khai thác và quy hoạch tổng thể của hệ thống hàng không quốc gia, đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển logistics mới của khu vực, ông Hùng chia sẻ.