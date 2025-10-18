Sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 6/2026, tiến độ có đảm bảo?

Đảm bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn

Theo kế hoạch sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 6/2026, các gói thầu đang được các nhà thầu gấp rút triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo thiết kế được phê duyệt.

Để dự án sân bay Long Thành đảm bảo đúng tiến độ, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và kỹ thuật trong từng giai đoạn thi công.

Dự án sân bay Long Thành.

Lãnh đạo ACV đã khẳng định, không đánh đổi chất lượng để chạy theo tiến độ. Mỗi hạng mục tại Long Thành đều mang tính biểu tượng quốc gia, vì vậy cần đảm bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

Đối với các hạng mục quan trọng như tháp không lưu, hệ thống radar, đài dẫn đường và thiết bị chuyên ngành do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện tại dự án thành phần 2 sân bay Long Thành đang được thi công đồng bộ, bám sát tiến độ.

Đánh giá về các hạng mục này, ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch HĐTV VATM khẳng định: “Dự án thành phần 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với VATM, là nền tảng kỹ thuật trực tiếp phục vụ điều hành bay tại sân bay quốc tế Long Thành công trình trọng điểm quốc gia.

“Các công trình phục vụ quản lý bay tại Long Thành là "mắt xích" trọng yếu trong hệ thống điều hành bay quốc gia”, ông Minh nhấn mạnh vai trò quan trọng của công trình này.

Qua đó, ông Minh yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm kỷ luật tiến độ, đảm bảo tuyệt đối an toàn và chất lượng công trình.

Nhà ga sân bay Long Thành.

Đẩy nhanh công tác nghiệm thu

Để tiến độ thực hiện các hạng mục đảm bảo, ông Minh yêu cầu Ban QLDA và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong việc bàn giao, kết nối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống tuynel và tuyến cáp quang liên kết giữa các đài trạm, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, ổn định và an toàn truyền dẫn dữ liệu trong quá trình vận hành các hệ thống CNS/MET.

Cùng đó, các nhà thầu chủ động rà soát, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, kiểm định thiết bị, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn chạy thử, hiệu chuẩn và bàn giao kỹ thuật vào cuối năm 2025 bước đệm quan trọng cho quá trình đưa sân bay Long Thành vào vận hành giai đoạn đầu.

Theo báo cáo tổng thể tiến độ thi công và lắp đặt thiết bị của Dự án thành phần 2 của Ban QLDA Long Thành, khu tháp không lưu (ATC) của hệ thống điều hành bay, cùng các hạng mục kỹ thuật then chốt như trạm radar sơ cấp/thứ cấp (PSR/SSR), hệ thống dẫn đường DVOR/DME, các trạm thu - phát sóng vô tuyến (Tx/Rx) và trạm radar khí tượng (WR) là những công trình giữ vai trò sống còn trong việc đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành bay an toàn, hiện đại tại sân bay Long Thành.

Đến nay, đài dẫn đường DVOR/DME đã được hoàn thành và tổ chức bay hiệu chuẩn thành công ngày 6/10 vừa quá, đạt yêu cầu kỹ thuật theo chuẩn ICAO.

Hạng mục kính tháp không lưu và ốp nhôm thân tháp đang được gấp rút triển khai, dự kiến hoàn thiện trong tháng 10/2025. Song song đó, các trạm radar, trạm phát sóng vô tuyến cùng cảnh quan và hạ tầng khu ATC được thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo thiết kế được phê duyệt.

Trước đó, Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thiện, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch dự kiến ngày 19/12/2025, thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Để thực hiện việc này, Bộ Xây dựng đã cùng các chủ đầu tư và cơ quan chức năng đã tập trung triển khai nhiều hạng mục quan trọng, hướng tới mục tiêu hoàn tất các điều kiện kỹ thuật cho chuyến bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật.

Cùng đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã ban hành phương thức bay dẫn đường và phương thức hạ cánh chính xác bằng thiết bị cho sân bay Long Thành.