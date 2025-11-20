"Chúng ta có tất cả kiến ​​thức, tất cả sức mạnh kinh tế và nhân khẩu học để ngăn chặn chế độ Moscow" - tướng Fabien Mandon nói.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của các thị trưởng Pháp ở Paris hôm thứ Ba, Tướng Fabien Mandon thúc giục các quan chức địa phương chuẩn bị cho người dân rằng họ có thể cần “chấp nhận đau khổ để bảo vệ chúng ta là ai.”

“Chúng ta có toàn bộ tri thức, toàn bộ sức mạnh kinh tế và dân số để răn đe chế độ Moscow” - ông Mandon tuyên bố.



Nhưng ông nói rằng nếu Pháp “chùn bước vì không sẵn sàng chấp nhận mất con cái mình, chịu tổn thất kinh tế vì ưu tiên sẽ được dành cho sản xuất quốc phòng, thì chúng ta sẽ gặp rủi ro".

Lời kêu gọi đầy cảm xúc từ vị tổng tham mưu trưởng mới của Pháp đã lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các đảng lớn.

Các đảng ở cả hai phía cực của phổ chính trị - vốn chiếm một phần đáng kể cử tri, đã lên tiếng phản đối, nhấn mạnh sự thiếu đồng thuận của Pháp về nhu cầu chuẩn bị cho chiến tranh cũng như những đánh giá khác nhau về mức độ đe dọa mà Nga gây ra cho lãnh thổ Pháp. Nhiều quốc gia NATO dự đoán rằng Moscow có thể tấn công liên minh theo một hình thức nào đó trước năm 2030.

Lãnh đạo cánh tả cấp tiến Jean-Luc Mélenchon, người đã ba lần tranh cử tổng thống, bày tỏ “hoàn toàn không đồng ý” với ông Mandon trong một bài đăng trên X và nói rằng việc “dự đoán những hy sinh xuất phát từ các thất bại ngoại giao của chúng ta” không phải là nhiệm vụ của Mandon.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Fabien Roussel đã hưởng ứng phát biểu của ông Mélechon và cáo buộc Mandon “kích động chiến tranh”.

Đảng France Unbowed (Nước Pháp không cúi đầu) của Mélenchon và Đảng Cộng sản là hai nhóm nghị sĩ duy nhất bỏ phiếu chống lại nghị quyết mang tính biểu tượng năm ngoái cho phép gửi viện trợ quân sự cho Ukraine.

Sébastien Chenu, một nghị sĩ thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia của Marine Le Pen, nói hôm thứ Tư trong cuộc phỏng vấn với đài LCI của Pháp rằng Mandon “không có tính chính danh” để đưa ra những phát biểu như vậy và ông lo ngại rằng những phát biểu đó phản ánh suy nghĩ của Tổng thống Emmanuel Macron.

Mandon, người được bổ nhiệm đầu năm nay để thay thế Tướng Thierry Burkhard làm tổng tham mưu trưởng Pháp, trước đó đã cảnh báo trong phiên điều trần đầu tiên tại quốc hội tháng trước rằng lực lượng vũ trang Pháp phải sẵn sàng “trong ba hoặc bốn năm nữa” cho một “cú sốc” liên quan đến Nga.

France Unbowed và đảng Tập hợp Quốc gia đều muốn Pháp rời bộ chỉ huy tích hợp của NATO. Trong khi France Unbowed muốn Paris rời hoàn toàn liên minh quân sự càng sớm càng tốt, Tập hợp Quốc gia sẵn sàng chờ cho đến khi chiến tranh của Nga ở Ukraine kết thúc mới thực hiện điều đó. Theo các cuộc thăm dò gần đây, hai đảng này có thể đối đầu nhau trong vòng hai bầu cử tổng thống tiếp theo.

Trong những năm gần đây, Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về hoạt động chưa từng có của NATO dọc biên giới phía tây. NATO đang tăng cường lực lượng và gọi đây là "sự răn đe xâm lược".

Điện Kremlin lưu ý rằng Moscow không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.

Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố chi tiết rằng Nga không có ý định tấn công các nước NATO, nhưng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa người dân bằng mối đe dọa tưởng tượng về Nga để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.