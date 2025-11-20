Quân nhân của Lữ đoàn cơ giới số 24 tại vị trí tiền tuyến gần Chasiv Yar, Ukraine. Ảnh: EPA.

Thỏa thuận của chính quyền Trump sẽ chứng kiến Kiev nhượng lại quyền kiểm soát khu vực Donbas phía đông , nhưng vẫn duy trì quyền sở hữu hợp pháp. Nga sẽ trả một khoản phí thuê đất không được tiết lộ để được quyền kiểm soát trên thực tế khu vực này, các quan chức am hiểu thỏa thuận nói với The Telegraph.

Kế hoạch của ông Trump về chương trình cho thuê đất của Ukraine phù hợp với mô hình các thỏa thuận kinh doanh được sử dụng để hỗ trợ các thỏa thuận hòa bình.

Donbass rất giàu khoáng sản . Để đổi lấy vùng lãnh thổ này, Moscow có thể sẽ phải trả một khoản phí đất đai để bù đắp cho những tổn thất tài chính do Ukraine mất quyền tiếp cận vùng đất của mình - Telegraph viết.

Theo hiến pháp, Ukraine có nghĩa vụ phải đưa việc nhượng lại lãnh thổ ra bỏ phiếu công khai, điều này có khả năng thất bại – nhưng một thỏa thuận cho thuê sẽ tránh được điều này.

Kế hoạch 28 điểm đã được Mỹ và Nga đưa ra thảo luận trong một loạt các cuộc đàm phán bí mật gần đây, làm dấy lên lo ngại rằng Ukraine đang bị loại khỏi các cuộc thảo luận về tương lai của nước này.

Ngoài việc buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ, thỏa thuận này sẽ cắt giảm một nửa quy mô quân đội của Kiev, cấm nước này sở hữu tên lửa tầm xa, ngăn chặn việc triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine, chấm dứt hỗ trợ quân sự của Mỹ và ngăn chặn máy bay ngoại giao nước ngoài hạ cánh tại quốc gia này. Tiếng Nga sẽ trở thành ngôn ngữ chính thức của nhà nước, và Giáo hội Chính thống giáo Nga sẽ được trao địa vị chính thức tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Ukraine sẽ được phép đàm phán về các đảm bảo an ninh từ chính phủ Mỹ và châu Âu để giúp duy trì lệnh ngừng bắn.

Các quan chức ở thủ đô Ukraine đã bác bỏ kế hoạch này, và Nga phủ nhận việc biết về nó. Donald Trump không bình luận về thỏa thuận này, nhưng tiết lộ hôm thứ Tư rằng gần đây ông đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin: "Hãy để tôi giải quyết cuộc chiến chết tiệt của ông".

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Nhà Trắng đã nói với Volodymyr Zelensky rằng ông phải đồng ý với các điều khoản, cảm thấy sự yếu thế vì vụ bê bối tham nhũng đang nhấn chìm tổng thống Ukraine .

Ông Zelensky đã nhiều lần bác bỏ việc trao trả toàn bộ Donbass cho Nga như một cái giá cho hòa bình. Nhượng lại lãnh thổ đã là một yêu cầu từ lâu của Putin kể từ khi ông gặp ông Trump tại Alaska vào tháng 8 để đàm phán hòa bình.

Ngay sau khi thỏa thuận được công bố, Trung tướng Keith Kellogg, đặc phái viên của ông Trump tại Ukraine , đã tuyên bố từ chức. Một cộng sự thân cận cho biết ông tin rằng các quan chức khác trong chính quyền Trump đang bị Nga lợi dụng.

Theo các báo cáo, tài liệu này được soạn thảo trong ba ngày đàm phán giữa Steve Witkoff, đặc phái viên hòa bình của ông Trump, và Kirill Dmitriev , đặc phái viên Nga, tại Miami vào tháng trước.

Các nguồn tin châu Âu nói với tờ The Telegraph rằng họ phần lớn không được biết chi tiết về thỏa thuận này. Ông Witkoff thường bị các quan chức châu Âu chỉ trích riêng tư, những người cho rằng ông dễ bị lung lay bởi các lập luận của Nga.