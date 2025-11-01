Chủ đề nóng

Nhà nông
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 11:02 GMT+7

Sạt lở đất bờ sông ở Mỹ Hòa Hưng, An Giang, tuyến đường nông thôn rơi hoàn toàn xuống sông

Hồng Cẩm Thứ bảy, ngày 01/11/2025 11:02 GMT+7
Sáng 1/11, thông tin từ UBND xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn xã tiếp tục xảy ra vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng, làm tuyến đường giao thông nông thôn sạt lở hoàn toàn xuống sông.
Theo đó, chiều 31/10, tại tổ 3, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân.

Sạt lở đất bờ sông ở Mỹ Hoà Hưng, An Giang, tuyến đường giao thông nông thôn rơi hoàn toàn xuống sông. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận ban đầu, vụ sạt lở xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút tại tổ 3, ấp Mỹ Thuận, với chiều dài khoảng 150m, ăn sâu vào bờ 20m, làm sạt lở hoàn toàn tuyến đường giao thông nông thôn và ảnh hưởng đến 12 hộ dân với 44 nhân khẩu sinh sống dọc khu vực. Ước tính thiệt hại tài sản trên 1,2 tỷ đồng.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Mỹ Hòa Hưng cùng đoàn công tác của xã đã đến khảo sát thực tế khu vực sạt lở để có biện pháp hỗ trợ, ứng cứu kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Khi phát hiện dấu hiệu sạt lở, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Hòa Hưng đã huy động lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã cùng Ban ấp Mỹ Thuận nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 150m, ăn sâu vào bờ 20m, làm sạt lở hoàn toàn tuyến đường giao thông nông thôn. Ảnh: CTV

Địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm, cấm các phương tiện lưu thông qua tuyến đường để đảm bảo an toàn.

Được biết, vị trí sạt lở mới nằm cách điểm sạt lở xảy ra ngày 4/9 khoảng 50m về phía thượng nguồn, thuộc khu vực đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cảnh báo có nguy cơ cao. Đây là đoạn bờ có địa hình cong, dòng chảy áp sát bờ, nước xiết, kết hợp với tải trọng lớn từ nhà cửa và giao thông trên bờ, khiến nền đất yếu, dễ bị sụt lún và sạt trượt.

Trước đó, chiều 29/10, một vụ sạt lở xảy ra tại khu vực chợ đầu cồn, thuộc tổ 3, ấp Mỹ Thuận và tổ 1, ấp Mỹ Khánh 1. Đoạn sạt lở dài khoảng 120m, ăn sâu vào bờ 15m. Đoạn sạt lở đã cuốn theo 1 cầu ván và 1 tiệm tạp hóa sụp hoàn toàn xuống sông và 8 hộ dân (với 23 nhân khẩu) bị ảnh hưởng trực tiếp. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, chiều 29/10, một vụ sạt lở xảy ra tại khu vực chợ đầu cồn, thuộc tổ 3, ấp Mỹ Thuận và tổ 1, ấp Mỹ Khánh 1, dài khoảng 120m, ăn sâu vào bờ 15m... Ảnh: CTV

Trước diễn biến phức tạp của tình hình sạt lở, UBND xã Mỹ Hòa Hưng tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực có nguy cơ cao khẩn trương di dời đến nơi an toàn.

Song song đó, địa phương cũng đã nhanh chóng báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành chuyên môn để tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở, có phương án hỗ trợ xử lý, khắc phục đoạn đường bị hư hại, đồng thời kịp thời hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

