Tin tức
Thứ hai, ngày 29/09/2025 18:45 GMT+7

Sạt lở đất đẩy ô tô xuống vực sâu ở Sa Pa, 3 người trên xe may mắn thoát nạn

Thứ hai, ngày 29/09/2025 18:45 GMT+7
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (BUALOI), chiều nay (29/9), một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã xảy ra trên địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai vùi lấp và đẩy một chiếc xe ô tô chở 3 người xuống vực sâu khoảng 100m. Điều kỳ diệu là cả 3 người trên xe đều may mắn thoát nạn.
Khu vực chiếc xe ô tô bị đất sạt lở đẩy rơi xuống vực sâu ở Sa Pa, 3 người trong xe may mắn thoát nạn. Ảnh: Người dân cung cấp.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều nay (29/9) tại phường Sa Pa (thị xã Sa Pa cũ), tỉnh Lào Cai.

Theo camera hành trình ghi lại, chiếc xe ô tô chở 3 người đang di chuyển từ đường DH92, khu du lịch bản Cát Cát đi lên trung tâm phường Sa Pa thì bất ngờ bị một lượng lớn đất và đá từ trên cao đổ xuống.

Sạt lở quá nhanh và mạnh đã vùi lấp chiếc xe, khiến phương tiện này bị lộn nhiều vòng và trượt thẳng xuống khu vực vực sâu khoảng 100 mét.

Chiều tối nay (29/9), trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai xác nhận, vụ sạt lở đất khiến chiếc xe ô tô gặp nạn nhưng rất may không có thiệt hại nào về người. Cả 3 người trên xe may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần hết sức cẩn trọng, không di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là trong và sau những đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10.

