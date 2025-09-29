Sạt lở đất đẩy ô tô xuống vực sâu ở Sa Pa, 3 người trên xe may mắn thoát nạn

Từ Đại hội XIV đến kỷ nguyên mới: Đảng lãnh đạo chuyển đổi số, dẫn dắt quốc gia kiến tạo
Ngay sau Đại hội XIII, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao đã được xác định là trụ cột phát triển quốc gia, thay vì chỉ là khẩu hiệu. Đến giai đoạn 2024 - 2025, những định hướng này đã được hiện thực hóa bằng chính sách, con số và bước tiến cụ thể, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, nơi công nghệ số trở thành động lực trung tâm cho tăng trưởng, quản trị và phát triển bền vững. Trong bối cảnh Đại hội XIV sắp diễn ra, yêu cầu đặt ra là tiếp tục phát huy thành tựu, đồng thời giải quyết những thách thức để chuyển đổi số thực sự trở thành nền tảng kiến tạo quốc gia.