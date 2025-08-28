Sau 2 tháng thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Văn phòng UBND tỉnh An Giang tiếp nhận hơn 12.996 văn bản

Ngày 28/8, Văn phòng UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn phòng UBND tỉnh năm 2025; kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong dự và chỉ đạo.

Ông Lê Kỳ Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Như

Theo Văn phòng UBND tỉnh An Giang, sau gần 2 tháng thực hiện chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1/7 đến nay), Văn phòng đã tiếp nhận hơn 12.996 văn bản đến, phát hành hơn 4.397 văn bản; phục vụ trên 50 cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh, tiếp đón 06 đoàn công tác Trung ương (trung bình 0,93 cuộc họp, hội nghị/ngày); 100% công chức xử lý văn bản trên môi trường điện tử, chữ ký số; đã tổ chức 68 cuộc họp trực tuyến kết nối với 102 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh; công khai 2.175 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh 1.854 thủ tục.

Vận hành ổn định Trung tâm Phục vụ hành chính công với 2 cơ sở, kết nối 14 sở, ban, ngành trực tiếp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Điểm chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp hiện tại đạt 82,08 điểm (khá tốt), đứng thứ 16/34 tỉnh, thành phố…

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Thị Duy Quyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Như

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2025).

Đồng thời, ghi nhận và trân trọng những kết quả đạt được của Văn phòng trong 2 tháng qua. "Sau khi hợp nhất, Văn phòng đã ngay lập tức bắt tay vào công việc, kịp thời kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, quy trình, quy chế làm việc của Văn phòng; từng bước kiện toàn các chức danh lãnh đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể trong tập thể lãnh đạo Văn phòng và các phòng, đơn vị trực thuộc; đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được liên tục, thông suốt và cơ bản hiệu quả", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Như

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị Văn phòng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quan tâm làm tốt công tác chính trị - tư tưởng trong nội bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, nhất là chức năng theo dõi, đôn đốc của Văn phòng trong công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoàn thiện các quy trình, quy chế liên quan; thống nhất phương pháp vận hành, xử lý công việc hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Bám sát các chương trình, hành động, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy để tham mưu xử lý.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự; rà soát, bố trí công việc hợp lý, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy sở trường từng cán bộ. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra; thiết lập hiệu quả cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng với các sở, ngành, địa phương, bảo đảm thông tin hai chiều, nhiều chiều nhanh chóng, chính xác… Đoàn kết, cùng thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động của Văn phòng ngày càng hiệu quả.

