Trồng đào cảnh, đào tết-được thua phụ thuộc vào thời tiết

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng trồng hoa, cây cảnh của huyện Vĩnh Bảo và quận An Dương, các hộ dân tất bật chăm sóc vườn đào để chuẩn bị cho tết sang năm.



Trao đổi với PV Dân Việt, anh Vũ Văn Khương trú ở xóm 8, thôn Xuân Hùng, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh bảo cho biết, so với thời điểm này năm trước, thời tiết năm nay có mưa nên khá thuận lợi để cây đào sinh trưởng, phát triển. Để phục vụ thị trường Tết năm 2026, ngay đầu năm 2025, gia đình anh mua thêm 600 gốc đào mới trị giá hơn 700 triệu đồng về ươm, ghép.

Để phục vụ thị trường Tết năm 2026, ngay đầu năm 2025, gia đình Vũ Văn Khương mua thêm 600 gốc đào mới trị giá hơn 700 triệu đồng về ươm, ghép. Ảnh: Nguyễn Đại.

Cũng theo anh Vũ Văn Khương, vụ đào tết Ất Tỵ 2025, do ảnh hưởng của bão làm gia đình anh mất trắng gần 1 tỷ đồng. Năm nay, với quyết tâm khôi phục vườn đào, gia đình đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để trồng những gốc đào mới với mong ước một năm “mưa thuận, gió hoà” để có một mùa đào tết bội thu . “mặc dù vụ đào tết Ất Tỵ 2025 do ảnh hưởng của bão làm gia đình tôi mất trắng gần 1 tỷ đồng nhưng năm nay không nản chí, gia đình tôi vẫn quyết tâm trồng thêm 600 gốc đào để phục vụ thị trường Tết năm 2026.", anh Vũ Văn Khương chia sẻ.

Đang chăm sóc những gốc đào mới trồng, ông Nguyễn Văn Toàn ở phường An Hải, quận An Dương chia sẻ, vụ tết Ất Tỵ 2025 gia đình ông bị mất trắng 300 triệu đồng do bão. Năm nay, với quyết tâm khôi phục vườn đào gia đình ông trồng 6 sào đào với 250 gốc đào thế. Hiện những cây đào được trồng đang phát triển rất tốt.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Toàn, để cây đào có thế đẹp, cành phát triển khỏe mạnh, đòi hỏi các chủ vườn phải chăm sóc cẩn thận, kỹ lưỡng trong suốt cả năm. Công việc này yêu cầu những người trồng đào phải có kinh nghiệm, kỹ thuật cao.

Tuy vậy, nghề trồng đào phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Do đó, bước sang năm mới, người dân làng hoa, cây cảnh mong “mưa thuận, gió hoà” để hoa, cây cảnh sinh trưởng, phát triển tốt, được mùa, được giá.

Nông dân chăm sóc vườn đào ở phường An Hải, quận An Dương. Ảnh: Nguyễn Đại.

Cũng theo ghi nhận của PV Dân Việt, không riêng tại phường An Hải , trên nhiều cánh đồng thuộc các phường Đồng Thái, Hồng Thái... nông dân cũng tấp nập ra đồng bón phân, chăm sóc những gốc đào mới trồng.

Theo một lãnh đạo UBND Phường Đồng Thái (quận An Dương), hiện các hộ trồng đào trên địa bàn tập trung triển khai vụ mới. Để bảo đảm các hộ trồng, chăm sóc vụ hoa, cây cảnh mới thuận lợi, UBND phường chỉ đạo điều tiết thủy lợi nội đồng phục vụ tưới tiêu cây trồng, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt; hướng dẫn nông dân phòng, chống sâu bệnh trên cây trồng để cây đào được phát triển tốt nhất.

Mở rộng diện tích trồng đào cảnh, trồng đào tết, nâng cao giá trị



Với tiềm năng, lợi thế sẵn có và kinh nghiệm, truyền thống lâu năm về trồng hoa, cây cảnh, những năm qua, một số xã trên địa bàn quận An Dương và huyện Vĩnh Bảo có phong trào trồng hoa, cây cảnh mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng hoa và cây cảnh cho giá trị hiệu quả kinh tế cao.





Năm nay thời tiết thuận lợi nên cây đào phát triển tốt ở quận An Dương. Ảnh: Nguyễn Đại.

Theo một lãnh đạo Hội Nông dân xã Hùng Tiến cho biết, hiện nay diện tích trồng đào cảnh toàn xã Hùng Tiến là 5,3 ha với 44 hộ làm nghề, chủ yếu tập trung tại các cánh đồng ở thôn Xuân Hùng và Bắc Hạ 2 với 2 loại đào cảnh chủ lực là gốc đào cổ thụ ghép mắt và đào phai 3-5 năm tuổi trở lên.

Để giúp đỡ, hỗ trợ các hộ trồng đào, hằng năm, UBND xã Hùng Tiến chỉ đạo Hội Nông dân xã phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Khuyến nông huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 2- 3 lớp tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân mỗi năm, thu hút hàng trăm lượt người tham gia. Đồng thời, giúp các hộ trồng đào cảnh tiếp cận các khoản vốn vay với lãi suất ưu đãi để mở rộng sản xuất.

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo cũng cho biết thêm, thời gian tới, UBND huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì phối hợp phòng, ban liên quan, cơ quan, đơn vị chức năng căn cứ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, tập quán canh tác, nhu cầu của thị trường xem xét mở rộng sản xuất. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa sản xuất với tiêu thụ, giúp đỡ các hộ làm nghề tiếp cận các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, giúp đỡ địa phương đăng ký quy trình sản xuất an toàn (VietGAP), đăng ký chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu.

Riêng với vùng trồng đào cảnh ở xã Hùng Tiến, xem xét mở rộng diện tích lên 10-15 ha những vụ hoa Tết tới giúp nhiều bà con nông dân hơn nữa thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trên đồng đất quê hương.

Nhiều gốc đào thế đẹp được nông dân trồng ở phường An Hải, quận An Dương. Ảnh: Nguyễn Đại.

Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường quận An Dương (Hải Phòng) thông tin, để phục vụ thị trường Tết năm 2026, Phòng đã tham mưu xây dựng chỉ tiêu diện tích trồng hoa, cây cảnh theo hướng mở rộng diện tích trồng ở những khu vực cánh đồng có nền đất cao, thổ nhưỡng tốt, thuận lợi về giao thông, thủy lợi và người dân có kinh nghiệm canh tác tạo điều kiện tốt nhất để người dân có một vụ đào bội thu năm 2026.