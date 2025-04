Cơ quan chức năng Khánh Hòa thu giữ hàng ngàn con tôm hùm giống ở Cam Ranh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Ngày 1/4, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa, lực lượng công an cơ sở phát hiện, thu giữ gần 250 nghìn con tôm hùm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ khi số giống này đang chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ hàng ngàn con tôm giống chưa rõ nguồn gốc. Ảnh: CACC

Cụ thể, sáng 31/3, tổ công tác tiến hành kiểm tra đồng loạt 2 cơ sở ương, dưỡng tôm hùm giống tại phường Ba Ngòi và xã Cam Phước Đông (cùng thuộc TP Cam Ranh). Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại cơ sở do ông Trần Thanh Hợp (28 tuổi, trú phường Cam Phúc Bắc) quản lý, có 6 hồ đang ương dưỡng hơn 170.000 con tôm hùm giống các loại. Còn tại cơ sở của ông Nguyễn Hoàng Hân (36 tuổi, trú phường Cam Linh) làm chủ, có 3 hồ đang ương dưỡng hơn 72.000 con tôm hùm giống các loại.

Bước đầu làm việc, đại diện và chủ các cơ sở này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của gần 250.000 con tôm hùm giống nêu trên. Cơ quan chức năng đồng thời nhận định có dấu hiệu của việc gian lận thương mại, trốn thuế,….

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập biên bản và thu giữ tổng cộng gần 250 nghìn con tôm hùm giống trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, việc chặn đứng không để số lượng lớn tôm hùm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ này tuồn ra ngoài giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh cho tôm hùm, giữ gìn nguồn giống tôm hùm khỏe mạnh.

TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được biết đến là "thủ phủ" tôm hùm của cả nước. Hiện toàn thành phố có 70.000 - 80.000 lồng nuôi tôm hùm các loại, sản lượng hàng năm đạt 2.600 - 3.000 tấn.