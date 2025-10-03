Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Gia đình
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 09:36 GMT+7
Tử vi 12 con giáp năm Ất Tỵ 2025

Sau mưa bão là nắng hanh, 3 con giáp nhanh tay chớp cơ hội, bước vào cao điểm làm giàu trong tháng 10

+ aA -
Quỳnh Trang Thứ sáu, ngày 03/10/2025 09:36 GMT+7
Tháng 10 mang đến cho 3 con giáp cơ hội bứt phá tài vận sau thời gian dài khó khăn. Đây là thời điểm tận dụng cơ hội vàng để phát triển sự nghiệp, tăng thêm thu nhập.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Ngọ nổi bật với tính cách năng động, nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và luôn tràn đầy năng lượng. Họ thích tự do, yêu thích khám phá và không ngại thử thách mới.

Chính sự phóng khoáng và quyết đoán này giúp con giáp tuổi Ngọ thường đạt được thành công trong công việc và các mối quan hệ xã hội.

Vào giữa tháng 10 năm 2025, tài vận của tuổi Ngọ có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Đây là thời điểm thuận lợi để sự nghiệp thăng tiến và tài lộc ập đến.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Ngọ nổi bật với tính cách năng động, nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và luôn tràn đầy năng lượng.

Dù họ đang tìm kiếm cơ hội mới hay hy vọng bứt phá ở vị trí hiện tại, những cơ hội hiếm có sẽ xuất hiện. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, tuổi Ngọ nhạy bén sẽ nhận ra các khoảng trống giá trị tiềm ẩn và, với chiến lược hợp lý, gia tăng tài sản đáng kể.

Ngoài ra, họ có thể nhận được lợi nhuận bất ngờ từ một dự án hoặc hợp tác mới. Lời khuyên dành cho con giáp tuổi Ngọ là giữ thái độ chủ động, mạnh dạn theo đuổi cơ hội, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ra quyết định quan trọng và lên kế hoạch chi tiết cho từng bước.

Đồng thời, họ nên củng cố mạng lưới quan hệ, bởi những mối quan hệ tốt đôi khi còn quý giá hơn cả tiền bạc.

Với sự quyết đoán, nhạy bén và lòng nhiệt huyết vốn có, con giáp tuổi Ngọ chắc chắn sẽ tận dụng tốt thời điểm giữa tháng 10 để đạt những thành quả đáng mong đợi cả về sự nghiệp lẫn tài chính.

Con giáp tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Mùi không chỉ đạt được thành công trong sự nghiệp vào tháng 10 mà cuộc sống gia đình cũng sẽ vô cùng hòa thuận và viên mãn.

Một bầu không khí gia đình tích cực giúp con giáp này cảm thấy yên tâm và tập trung hơn vào việc phát triển bản thân, đồng thời quản lý tài chính một cách hiệu quả.

Mối quan hệ hài hòa trong gia đình cũng góp phần tạo cảm hứng để họ đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc và đầu tư.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Mùi không chỉ đạt được thành công trong sự nghiệp vào tháng 10 mà cuộc sống gia đình cũng sẽ vô cùng hòa thuận và viên mãn.

Trong giai đoạn này, con giáp tuổi Mùi có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính từ người thân hoặc bạn bè, hoặc tạo thêm cơ hội tăng thu nhập thông qua công việc phụ, dự án ngắn hạn hoặc các cơ hội kinh doanh nhỏ.

Điều này giúp nguồn thu nhập của họ tăng nhanh và tạo nền tảng tài chính vững chắc cho những kế hoạch dài hạn.

Lời khuyên dành cho người tuổi Mùi là nên biết ơn những người xung quanh đã giúp đỡ và hỗ trợ mình, đồng thời đền đáp lòng tốt của họ bằng những hành động cụ thể và chân thành.

Họ cũng nên lập kế hoạch tài chính chi tiết, tránh những chi tiêu không cần thiết, đồng thời chủ động khám phá các nguồn thu nhập mới. Việc học thêm kỹ năng mới hoặc phát triển sở thích có thể trở thành cơ hội kiếm tiền, góp phần tăng trưởng tài chính và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Hợi nổi tiếng với sự đáng tin cậy, tính thực tế và lòng kiên nhẫn. Trong tháng 10, con giáp này sẽ may mắn gặp được những người có địa vị và ảnh hưởng, những người có thể tác động tích cực đến sự nghiệp.

Những mối quan hệ này không chỉ mang đến lời khuyên và hướng dẫn quý giá mà còn có thể trực tiếp tạo cơ hội thuận lợi cho việc ký kết các hợp đồng hợp tác béo bở hoặc mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Hợi nổi tiếng với sự đáng tin cậy, tính thực tế và lòng kiên nhẫn.

Nếu tuổi Hợi nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, họ rất có thể sẽ sớm gặt hái những thành quả xứng đáng, cả về sự nghiệp lẫn tài chính.

Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là nên biết ơn mọi sự giúp đỡ mà họ nhận được và học cách thể hiện lòng biết ơn một cách chân thành và phù hợp.

Đồng thời, việc không ngừng cải thiện năng lực bản thân sẽ giúp con giáp này trở nên quan trọng và không thể thay thế trong mắt đồng nghiệp và đối tác.

Bên cạnh đó, duy trì tính cách khiêm tốn, giản dị và chân thành sẽ giúp tuổi Hợi thu hút những người tích cực và có ảnh hưởng tốt trong cuộc sống, từ đó tạo thêm cơ hội phát triển lâu dài.

Với sự cẩn trọng, quyết đoán và thái độ biết trân trọng mối quan hệ, con giáp tuổi Hợi sẽ có một giai đoạn thăng tiến thuận lợi và đầy triển vọng trong thời gian tới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, sở hữu sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường, nhờ vậy thành công rực rỡ.

Ngày sinh Âm lịch vàng son, ai sở hữu có tài sản đến muộn nhưng ổn định và lâu dài

Gia đình
Ngày sinh Âm lịch vàng son, ai sở hữu có tài sản đến muộn nhưng ổn định và lâu dài

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sống hạnh phúc, suôn sẻ vào cuối năm 2025, có tiền, được yêu, gặp may, không lo lắng

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp sống hạnh phúc, suôn sẻ vào cuối năm 2025, có tiền, được yêu, gặp may, không lo lắng

Vận mệnh đảo chiều, 3 con giáp nỗ lực tiến lên phía trước, phúc lộc đủ đầy theo sau vào cuối tháng 8 Âm lịch

Gia đình
Vận mệnh đảo chiều, 3 con giáp nỗ lực tiến lên phía trước, phúc lộc đủ đầy theo sau vào cuối tháng 8 Âm lịch

Xem phim, tôi bật cười khi nghe câu này: Nhìn tôi hiện tại, không ai ngờ tôi từng tự ti, đi đâu cũng lấy tay che miệng!

Gia đình
Xem phim, tôi bật cười khi nghe câu này: Nhìn tôi hiện tại, không ai ngờ tôi từng tự ti, đi đâu cũng lấy tay che miệng!

Đọc thêm

Ngoại binh trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định có gì đáng chú ý?
Thể thao

Ngoại binh trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định có gì đáng chú ý?

Thể thao

Tiền vệ trung tâm Arnaud Lusamba là tân binh trị giá 1 triệu euro vừa cập bến Thép xanh Nam Định cách đây ít ngày.

Động lực mới cho mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Động lực mới cho mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hiện đang tăng tốc để thực hiện mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Hiện tại, địa phương đang tích cực chấp thuận cho doanh nghiệp đầu tư các dự án mới.

“Thế trận lòng dân” – tường lũy vững chắc nhất đảm bảo an ninh quốc phòng nơi biên cương Đông Bắc
Đại đoàn kết dân tộc

“Thế trận lòng dân” – tường lũy vững chắc nhất đảm bảo an ninh quốc phòng nơi biên cương Đông Bắc

Đại đoàn kết dân tộc

Trong nhiều năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã duy trì, phát huy giá trị tình quân dân như “cá với nước”. Nhờ đó, mỗi người dân, chiến sĩ như những “mốc giới sống” tạo nên tuyến phòng thủ vững chắc cho vùng biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Mưa lũ, gia tăng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết biến chứng nguy kịch
Xã hội

Mưa lũ, gia tăng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết biến chứng nguy kịch

Xã hội

Mưa bão và ngập úng tại nhiều địa phương miền Bắc làm tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết cùng nhiều dịch bệnh truyền nhiễm.

Chính thức vận hành giá điện 2 thành phần, có khách hàng chỉ trả hơn 800 đồng cho mỗi kWh điện
Kinh tế

Chính thức vận hành giá điện 2 thành phần, có khách hàng chỉ trả hơn 800 đồng cho mỗi kWh điện

Kinh tế

EVN thông báo chính thức vận hành thử nghiệm giá bán lẻ điện 2 thàn phần bắt đầu từ tháng 10/2025, theo đó đối tượng áp dụng sẽ được mua mức giá thấp nhất chỉ 843 đồng/ kWh, cao nhất là hơn 2.250 đồng/ kWh.

Bắc Ninh: Làng mạc chìm trong biển nước, lực lượng chức năng trắng đêm hỗ trợ người dân
Ảnh

Bắc Ninh: Làng mạc chìm trong biển nước, lực lượng chức năng trắng đêm hỗ trợ người dân

Ảnh

Ngày 9/10, xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh) đã trở thành một trong những "rốn lũ" chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận lũ lịch sử trên sông Cầu. Nước lũ dâng cao và chảy xiết đã gây ngập lụt tại 18/43 thôn. Trong tình thế nguy cấp, các lực lượng chức năng đã phải căng mình, thức trắng đêm để hỗ trợ người dân.

Góc nhìn pháp lý vụ Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị cáo buộc trốn thuế 1200 tỷ đồng
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị cáo buộc trốn thuế 1200 tỷ đồng

Bạn đọc

Theo luật sư, việc cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) - Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo trốn thuế 1200 tỷ đồng theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự là cần thiết để bảo đảm tính răn đe, bảo vệ pháp luật thuế và công bằng trong kinh tế.

Học sinh lội bùn, nghẹn ngào lau từng tấm giấy khen, trang sách cho bạn: 'Không để lũ cuốn trôi ước mơ'
Ảnh

Học sinh lội bùn, nghẹn ngào lau từng tấm giấy khen, trang sách cho bạn: "Không để lũ cuốn trôi ước mơ"

Ảnh

Sáng 10/10, lũ vừa rút khỏi Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), để lại một khung cảnh tan hoang. Giữa lớp bùn non đặc quánh, hình ảnh gây xúc động mạnh là cảnh các em học sinh nức nở, bì bõm vớt từng trang sách, tỉ mỉ lau từng tấm giấy khen lấm lem cho bạn bè.

Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
Gia đình

Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình

Gia đình

Chồng tôi ngồi cạnh thì tái mặt, lắp bắp hỏi lý do...

Giá vàng giảm: Người dân xếp hàng, nhà vàng tạm dừng bán
Thị trường

Giá vàng giảm: Người dân xếp hàng, nhà vàng tạm dừng bán

Thị trường

Giá vàng giảm sau khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP xóa bỏ độc quyền vàng miếng chính thức có hiệu lực từ hôm nay 10/10. Trong sáng nay, nhiều thương hiệu vàng lớn tạm dừng bán.

Nga giáng đòn khủng khiếp, thủ đô Kiev chìm trong bóng tối
Điểm nóng

Nga giáng đòn khủng khiếp, thủ đô Kiev chìm trong bóng tối

Điểm nóng

Làn sóng tấn công gần đây của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở Kiev, theo truyền thông địa phương và các quan chức. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận.

Dân Hà Nội trắng đêm canh lũ, hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi vùng ngập sâu
Tin tức

Dân Hà Nội trắng đêm canh lũ, hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi vùng ngập sâu

Tin tức

Nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực tại xã Trung Giã và Đa Phúc (TP Hà Nội) bị cô lập. Hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp trong đêm để bảo đảm an toàn tính mạng.

Mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam với nông dân Cuba
Nhà nông

Mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam với nông dân Cuba

Nhà nông

Năm 2025 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba, một cột mốc quan trọng và ý nghĩa, minh chứng cho tình hữu nghị sâu đậm và bền chặt giữa hai dân tộc.

Đề xuất chuyển đăng ký đất đai về phường, xã: Gỡ nút thắt thủ tục, tiết kiệm chi phí cho người dân
Chuyển động Sài Gòn

Đề xuất chuyển đăng ký đất đai về phường, xã: Gỡ nút thắt thủ tục, tiết kiệm chi phí cho người dân

Chuyển động Sài Gòn

Cục Quản lý đất đai vừa đề xuất chuyển chức năng của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã, với kỳ vọng bộ máy quản lý sẽ tinh gọn hơn, đồng thời người dân không còn phải đi xa để làm thủ tục.

Từ ngày 1/1/2026, đề xuất tăng mức tiền trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu
Xã hội

Từ ngày 1/1/2026, đề xuất tăng mức tiền trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu

Xã hội

Từ đầu năm 2026, Hà Nội sẽ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700 nghìn đồng/người/tháng. Áp dụng cho người từ 75 tuổi không có lương hưu. Ngoài ra, Hà Nội cũng mở rộng thêm đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Cuộc 'đối thoại' phong cách âm nhạc trong những khúc tự tình mùa thu
Âm nhạc

Cuộc "đối thoại" phong cách âm nhạc trong những khúc tự tình mùa thu

Âm nhạc

Giữa mùa thu Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album CD mới mang tựa đề “Nếu…” với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ ở những dòng nhạc khác nhau hứa hẹn mang đến những giai điệu lãng mạn, sâu lắng và không kém phần phong phú.

Tân Trào (Tuyên Quang) điểm sáng về du lịch, nông nghiệp, giảm nghèo bền vững
Xã hội

Tân Trào (Tuyên Quang) điểm sáng về du lịch, nông nghiệp, giảm nghèo bền vững

Xã hội

Xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, mảnh đất lịch sử, Thủ đô kháng chiến, nơi khởi nguồn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Từ một vùng quê thuần nông, kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, Tân Trào đang từng bước vươn lên trở thành một điểm sáng về phát triển du lịch, nông nghiệp hàng hóa, góp phần giảm nghèo bền vững.

Trao tặng bức tranh “Vinh quy bái tổ” từng đoạt hai kỷ lục Việt Nam cho Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Văn hóa - Giải trí

Trao tặng bức tranh “Vinh quy bái tổ” từng đoạt hai kỷ lục Việt Nam cho Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Văn hóa - Giải trí

Sáng 10/10, TP Hà Nội đã trao tặng bức tranh gỗ “Vinh quy bái tổ" cho Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Phát hiện thi thể người đàn ông ở Huế sau 2 ngày mất tích
Tin tức

Phát hiện thi thể người đàn ông ở Huế sau 2 ngày mất tích

Tin tức

Thi thể người đàn ông ở TP.Huế được phát hiện nổi trên sông sau 2 ngày mất tích. Trước đó, dép và xe máy của nạn nhân được tìm thấy trên cầu An Lỗ bắc qua sông Bồ.

Bí thư Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết: Đặt mục tiêu tăng trưởng 'hai con số', tập trung quyết liệt vào 3 nhiệm vụ trọng tâm
Tin tức

Bí thư Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết: Đặt mục tiêu tăng trưởng "hai con số", tập trung quyết liệt vào 3 nhiệm vụ trọng tâm

Tin tức

“Mục tiêu chiến lược là xây dựng Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững, đặc biệt trở thành trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thông chiến lược với Campuchia và các nước ASEAN”, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Người dân có thể ủng hộ đồng bào bão lũ qua VNeID
Tin tức

Người dân có thể ủng hộ đồng bào bão lũ qua VNeID

Tin tức

Người dân có thể ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ trực tiếp trên nền tảng định danh điện tử VNeID. Chương trình do Bộ Công an phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai, nhằm tiếp nhận và phân phối hỗ trợ minh bạch, kịp thời đến người dân vùng thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Thi đua yêu nước Hà Nội, công bố danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Thi đua yêu nước Hà Nội, công bố danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025

Tin tức

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025–2030 diễn ra sáng 10/10 với sự tham dự, chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, là dịp tôn vinh những điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong thời kỳ mới.

Người Hung Nô đã san bằng Trung Á, xâm lược và bắt La Mã cống nạp ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Người Hung Nô đã san bằng Trung Á, xâm lược và bắt La Mã cống nạp ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi bị nhà Hán làm suy yếu và chia cắt, một bộ phận người Hung Nô đã quyết định di cư về phía tây, mở ra một trang sử hoàn toàn mới cho dân tộc thiện chiến này.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh lên TikTok bán đặc sản OCOP cùng nông dân, vài giờ mà chốt đơn vèo vèo
Nhà nông

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh lên TikTok bán đặc sản OCOP cùng nông dân, vài giờ mà chốt đơn vèo vèo

Nhà nông

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn thương mại điện tử, ông Võ Tá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp livestream "chốt đơn" trên TikTok, cùng các nhà sáng tạo nội dung và bà con nông dân giới thiệucác đặc sản OCOP như bưởi Phúc Trạch, mật ong...

5 Bí thư Đảng ủy phường được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng
Tin tức

5 Bí thư Đảng ủy phường được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tin tức

Bộ Chính trị đã chỉ định 26 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có Bí thư Đảng ủy của 5 phường trên địa bàn tỉnh.

Ngắm đồ thủ công tinh xảo, giá hàng trăm triệu, thấy la liệt đặc sản từ Nam ra Bắc tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam
Nhà nông

Ngắm đồ thủ công tinh xảo, giá hàng trăm triệu, thấy la liệt đặc sản từ Nam ra Bắc tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam

Nhà nông

Từ sáng nay (10/10), hàng nghìn du khách đã đổ về tòa Triển lãm Nông nghiệp (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) để khám phá các gian hàng thủ công tinh xảo và la liệt đặc sản từ Nam ra Bắc tại Lễ Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 - năm 2025.

120 cán bộ công đoàn Điện Biên được “Trang bị vũ khí” Bảo vệ môi trường, an toàn lao động
Điện Biên Hôm Nay

120 cán bộ công đoàn Điện Biên được “Trang bị vũ khí” Bảo vệ môi trường, an toàn lao động

Điện Biên Hôm Nay

Sáng 10.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam khai mạc hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) và an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Sự kiện thu hút sự tham gia của 120 học viên là cán bộ công đoàn, cán bộ chuyên trách về ATVSLĐ đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đặng Văn Lâm mắc sai lầm ngớ ngẩn, vì sao HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?
Thể thao

Đặng Văn Lâm mắc sai lầm ngớ ngẩn, vì sao HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik thừa nhận khó lòng đánh giá màn trình diễn của Đặng Văn Lâm ở cuộc chạm trán giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal.

Bí thư Chi bộ thôn ở Bắc Ninh bị đột quỵ, tử vong khi tham gia chống lũ, gia cảnh gia đình rất éo le
Nhà nông

Bí thư Chi bộ thôn ở Bắc Ninh bị đột quỵ, tử vong khi tham gia chống lũ, gia cảnh gia đình rất éo le

Nhà nông

Trong quá trình tham gia phòng chống lũ trên tuyến đê sông Cầu xung yếu, ông Đoàn Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trước sáp nhập) bất ngờ bị đột quỵ, dẫn đến tử vong. Sự ra đi đột ngột của ông đã khiến nhiều người thương tiếc khi để lại người mẹ già yếu, vợ trẻ và 2 người con nhỏ.

VietinBank 10 năm liên tiếp giữ vững danh hiệu “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”
Kinh tế

VietinBank 10 năm liên tiếp giữ vững danh hiệu “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”

Kinh tế

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được Tạp chí Global Banking & Finance Review vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam- Best Retail Bank of Vietnam 2025”. Đây là lần thứ 10 liên tiếp VietinBank nhận được giải thưởng uy tín, tiếp tục khẳng định vị thế Ngân hàng Bán lẻ số 1 tại Việt Nam.

Tin đọc nhiều

1

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
12

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT

2

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

3

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

4

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

5

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: "Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba"

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: 'Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba'