Ô tô chở rác do Trần Văn Hậu (45 tuổi, ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Long An) điều khiển va chạm xe máy làm 4 người tử vong. Xác định đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Cục CSGT Bộ Công an đã tới Long An phối hợp điều tra.