Sau va chạm giao thông, hai nam thanh niên bị một nhóm người đánh đá tới tấp, cầm gạch chọi vào đầu

Nông nghiệp Cuba thành công, trồng lúa ở Cuba thành công có phần đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam
Các doanh nghiệp Việt Nam như ViMariel (khu công nghiệp do Tổng công ty Viglacera đầu tư tại Cuba), Agri VMA (chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi và dự án sản xuất lúa gạo tại Cuba),Tổng công ty Thái Bình mang đến Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 41 những sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống, sản xuất nông nghiệp Cuba như gạo, sữa, mỳ ăn liền, bỉm tã lót, bột giặt, chất tẩy rửa, thiết bị vệ sinh, đồ điện gia dụng, phân bón, thuốc trừ sâu…