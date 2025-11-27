Sau va chạm giao thông, hai nam thanh niên bị một nhóm người đánh đá tới tấp, cầm gạch chọi vào đầu ở đường Song Hành, xã Hóc Môn. Clip: MX

Ngày 27/11, Công an xã Hóc Môn cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy tìm nhóm đối tượng liên quan đến vụ xô xát, đánh người dữ dội trên đường Song Hành.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 26/11, người dân sinh sống dọc tuyến đường Song Hành (đoạn qua xã Hóc Môn) bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng la hét, hô hoán lớn, sau một va chạm giao thông giữa các ppương tiện là xe máy.

Khi nhìn ra, họ chứng kiến cảnh một nhóm khoảng bảy nam nữ thanh niên đang xảy ra xô xát và đánh nhau dữ dội.

Đáng chú ý, có hai nam thanh niên bị nhóm còn lại vây đánh. Một trong hai người bị đánh ngã xuống đường, ôm đầu nhưng vẫn liên tục bị ba đến bốn đối tượng khác tấn công.

Nạn nhân nằm trên đường liên tục bị đấm vào mặt, dùng chân đạp mạnh vào đầu, thậm chí nhóm này còn dùng cả gạch đá ven đường để đập vào đầu nạn nhân. Người này chỉ biết nằm ôm đầu chịu trận.

Trong lúc hỗn loạn, một số phụ nữ có mặt đã cố gắng can ngăn nhưng nhóm đối tượng vẫn không dừng lại. Sau một hồi, nam thanh niên bị đánh đã cố gắng vùng dậy bỏ chạy. Sau khi được can ngăn triệt để, cả hai bên liên quan đều rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Hóc Môn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.