Trưa 28/9, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Bs Dương Tiến Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân Y kết hợp Lý Sơn, đặc khu Lý Sơn cho biết, tình hình sức khoẻ của thai phụ Trần Thị T (24 tuổi) đã ổn định.

Bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân - Dân Y kết hợp Lý Sơn, đang kiểm tra sức khoẻ cho thai phụ. Ảnh: K.Nhiên

Hiện các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân Y kết hợp Lý Sơn, đang tiếp tục chăm sóc và theo dõi chặt chẽ sức khoẻ của thai phụ này.

Được biết, tối 27/9, Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn đã tiếp nhận thai phụ tên Trần Thị T (24 tuổi), mang thai lần đầu ở tuần thứ 36, nhập viện với triệu chứng đau bụng, có dấu hiệu dọa sinh non.

Tại thời điểm trên, do ảnh hưởng của bão Bualoi gây sóng lớn, cô lập Lý Sơn nên không thể đưa thai phụ Trần Thị T vào đất liền cấp cứu.

Vì vậy cùng với kíp trực, BS Lê Tấn Quý, người được Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh tăng cường ra phục vụ tại Trung tâm Y tế Quân dân Y kết hợp Lý Sơn, đã tổ chức thăm khám và thực hiện cấp cứu.

Sau nhiều giờ nỗ lực, các y, bác sĩ đã cấp cứu thành công thai phụ Trần Thị T.

Được biết để tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân ở đặc khu Lý Sơn, đặc biệt là trong mùa mưa bão và những thời điểm sóng to gây cô lập, cấp ngành của tỉnh Quảng Ngãi đã dành sự quan tâm đặc biệt cho y tế ở nơi này.

Trung tâm Y tế Quân - Dân Y kết hợp Lý Sơn, đặc khu LÝ Sơn.Ảnh: CX

Mới đây từ nguồn ngân sách, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 287 tỷ đồng để xây dựng và hoàn thành, đưa công trình Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp Lý Sơn vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên cử các bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi ra công tác có thời hạn tại đặc khu Lý Sơn, để hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh cho người dân nơi đây.