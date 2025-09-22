Siêu bão mạnh nhất hành tinh Ragasa trút 'bom nước' càn quét Philippines, Trung Quốc, Đài Loan báo động khẩn

Một người đàn ông đi bộ dọc theo con đường giữa cơn mưa lớn do siêu bão Ragasa gây ra ở thị trấn Lal-lo, tỉnh Cagayan vào ngày 22/9/2025. Ảnh John Dimain/Getty

Siêu bão Ragasa, được gọi là Nando tại Philippines, đã đổ bộ vào đảo Panuitan, tỉnh Cagayan, vào sáng thứ Hai, theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA). Bão mang theo sức gió duy trì trên 267 km/h, tương đương một cơn cuồng phong cấp 5.

Các chuyên gia cảnh báo hàng chục triệu người có thể bị ảnh hưởng khi bão quét qua nhiều khu vực của Philippines, trước khi tiến về phía Hong Kong, Macau và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc đại lục).

PAGASA cho biết: “Gió địa phương có thể mạnh hơn ở vùng ven biển, vùng đồi núi; trong khi các khu vực khuất gió sẽ ít bị ảnh hưởng hơn”.

Tính đến sáng thứ Hai, tâm bão cách Hong Kong hơn 1.000 km về phía đông nam, di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 23 km/h.

Ngay cả khi không đổ bộ trực tiếp, các dải mưa ngoài của Ragasa vẫn mang đến mưa như trút nước và gió giật trên 315 km/h, đe dọa lũ quét và sạt lở ở đảo Luzon, nơi lượng mưa có thể vượt quá 400 mm.

Biển động dữ dội với sóng cao trên 3 mét được dự báo sẽ nhấn chìm vùng ven biển các đảo Batanes, Babuyan (Philippines), bờ đông Đài Loan và sau đó là miền nam Trung Quốc, Việt Nam.

Philippines sơ tán khẩn cấp

Cơ quan khí tượng Philippines đã ban hành cảnh báo bão cấp 5 – mức cao nhất cho quần đảo Babuyan, cảnh báo về tình trạng “tàn phá cực độ” và nguy cơ “sóng thần bão đe dọa tính mạng”.

Hơn 10.000 người đã được sơ tán ở miền bắc và miền trung Luzon. Bộ Nội vụ Philippines nhấn mạnh: “Nhà cửa, tài sản có thể xây dựng lại, nhưng sinh mạng đã mất thì không thể thay thế”.

Video từ đảo Camiguin cho thấy gió dữ và sóng lớn quét qua đường phố, nước biển tràn vào nhà dân. Nhiều trường học, cơ quan tại thủ đô Manila và các tỉnh phía bắc đã tạm ngừng hoạt động. Bệnh viện ở tỉnh Cagayan đặt trong tình trạng báo động.

Hong Kong, Đài Loan và Trung Quốc đại lục dồn lực ứng phó

Ngư dân ở Hong Kong đã buộc chặt thuyền của họ vào Chủ Nhật, trước khi cơn bão Ragasa, siêu bão lớn nhất năm 2025, dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào khu vực này. Hình ảnh Sawayasu Tsuji/Getty

Chính quyền Hong Kong, Đài Loan và Quảng Đông đã đồng loạt ban hành các biện pháp phòng chống bão: đóng cửa trường học, dừng giao thông, sơ tán dân cư.

Tại Trung Quốc, giới chức dự kiến sơ tán 400.000 người khỏi các vùng trũng thấp ở Thâm Quyến – siêu đô thị với 17,5 triệu dân. Ngành đường sắt Quảng Đông thông báo sẽ ngừng dần các tuyến tàu từ thứ Ba.

Đài Loan ban bố cảnh báo trên biển và đất liền, dừng một số tuyến phà và đóng cửa đường mòn tự nhiên ở các huyện phía nam và phía đông. Tại Hoa Liên, khoảng 300 cư dân được đặt trong tình trạng sẵn sàng sơ tán.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), bão Ragasa dự kiến quét qua phía nam Đài Loan và tiến gần Hong Kong vào rạng sáng thứ Tư, với sức gió trên 200 km/h, giật tới 250 km/h – tương đương cuồng phong cấp 3 mạnh.

Chính quyền Hong Kong đã chuẩn bị ứng phó ngập lụt, sạt lở và cây đổ. Các trường học sẽ đóng cửa từ thứ Ba đến thứ Tư. Hãng hàng không Cathay Pacific thông báo hủy toàn bộ chuyến bay đi/đến từ tối thứ Ba; hơn 500 chuyến bay dự kiến bị hủy.

Chính quyền cũng mở nơi trú ẩn tạm thời, đặt lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, y tế trong tình trạng trực chiến.

Khủng hoảng khí hậu khiến bão thêm dữ dội

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến bão ngày càng cực đoan và khó lường. Năm ngoái, Philippines hứng chịu bốn cơn bão chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, gây thiệt hại nặng nề.

Nhiệt độ đại dương toàn cầu liên tục đạt kỷ lục trong 8 năm qua, cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ giúp bão tăng cường nhanh chóng.

Trường hợp Ragasa, siêu bão mạnh lên đột ngột nhờ chu kỳ thay thế thành mắt bão: một vòng mây dông mới hình thành bên ngoài, thay thế mắt bão cũ, khiến bão mở rộng và tăng sức mạnh. Các đợt bùng nổ này đang xuất hiện thường xuyên hơn trong bối cảnh Trái đất nóng lên.