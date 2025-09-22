Siêu bão RAGASA là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay, tỉnh nào ở nước ta có thể chịu ảnh hưởng?

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp - Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ragasa là cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm 2025, đây cũng là cơn bão mạnh nhất nước ta đo đếm trong lịch sử bão trên Biển Đông.

Đuôi của siêu bão Ragasa đang quét qua khu vực Nam bộ, gây mưa lớn ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên khu vực. NGUỒN: HYMETNET

"Chúng ta đều mong muốn với yếu tố bất lợi thì bão sẽ giảm cấp, càng gần đến Việt Nam thì bão càng giảm cấp. Dự báo bão vào Vịnh Bắc Bộ rạng sáng ngày 25/9 và đổ bộ vào đất liền trưa và chiều ngày 25/9" - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.

Vùng tác động của bão RAGASA từ tỉnh Quảng Ninh - Hà Tĩnh

Dự báo diễn biến siêu bão, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết: Sau 22 giờ tối nay, siêu bão RAGASA sẽ chính thức vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025.

Theo ông Khiêm, qua phân tích dữ liệu vệ tinh mặt cắt qua vùng trung tâm cơn bão cho thấy vùng mây đối lưu xung quanh cơn bão phát triển rất mạnh, đỉnh mây cao, nhiệt độ đỉnh mây -700C đến -800C. Khu vực tâm bão quang mây, nóng, nhiệt độ trên 150C (tâm nóng).

Sự chênh lệch giữa nhiệt độ đỉnh mây xung quanh tâm bão và nhiệt độ vùng mắt bão càng lớn, bão càng mạnh. Tổ chức mây bão phát triển, chưa có dấu hiệu giảm dưới cấp 17 trong sáu giờ tới.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin dự báo diễn biến siêu bão RAGASA. Ảnh: Kiều Tâm.

Ông Khiêm cho biết, phía Bắc có áp cao lục địa, khối không khí khô từ phía Bắc xuống có thể ảnh hưởng đến cấu trúc bão.

Dự báo khả năng cao bão sẽ vào Quảng Đông, suy yếu trên đất liền Trung Quốc rồi mới di chuyển xuống vịnh Bắc Bộ. Thời điểm bão đi vào vịnh Bắc Bộ là khoảng đêm 24, rạng sáng 25/9. Khi đó, cường độ bão có thể giảm xuống khoảng cấp 9-10 trên đất liền, cấp 11-12 trên Vịnh Bắc Bộ.

Tuy nhiên, dù đã suy yếu, hoàn lưu của bão vẫn rất rộng và nguy hiểm, có thể gây gió mạnh, sóng lớn và mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt từ ngày 25, 26/9.

Với kịch bản dự báo bão di chuyển như hiện nay, vùng tác động của bão là từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh. Vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh-Thanh Hoá (gió ven biển mạnh cấp 7-9, giật 10-12, tâm bão cấp giật cấp 9-11, giật 14, sâu hơn trong đất liền 6-7, giật 9-10).

Dự báo thời gian gió mạnh từ sáng 25/9 kéo dài đến đêm ngày 25/9. Trường hợp bão đi lệch Bắc hơn thì mức độ của gió trên Vịnh Bắc Bộ và đất liền sẽ ít nguy hiểm hơn.

"Vùng mưa lớn sẽ tập trung ở Bắc Bộ, Thanh Hoá - Hà Tĩnh với lượng mưa 70-150 mm. Vùng tâm mưa tập trung ở Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ mưa 150-250 mm, cục bộ trên 450 mm" - ông Khiêm thông tin.



16h chiều 22/9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết siêu bão Ragasa hiện vẫn duy trì cường độ cấp 17 (202 - 221km/h), giật trên cấp 17 và đang ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 120km về phía bắc.



Hiện có hai kịch bản dự báo diễn biến của siêu bão RAGASA:



Kịch bản thứ nhất (khả năng cao nhất): bão RAGASA sẽ đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu dần, di chuyển xuống Vịnh Bắc Bộ rồi vào khu vực Đông Bắc Bộ. Khi đó, trọng tâm ảnh hưởng sẽ là các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, mở rộng xuống Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.



Kịch bản thứ hai (ít khả năng hơn): bão không đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc mà tiếp tục di chuyển chủ yếu trên Biển Đông. Khi đó, Ragasa (bão số 9) có thể duy trì cường độ mạnh hơn, mức độ nguy hiểm cao hơn.



Tuy nhiên, theo dự báo chính thức của Cục Khí tượng Thủy văn, khả năng lớn nhất vẫn là theo kịch bản thứ nhất: bão đổ bộ vào Quảng Đông rồi di chuyển dọc ven biển, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây gió mạnh, mưa lớn từ đêm 24/9 đến khoảng ngày 27/9.



