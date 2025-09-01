Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Gia đình
Thứ hai, ngày 01/09/2025

Sinh vào 4 tháng Âm lịch, trẻ có trí tuệ sắc sảo, bộc lộ tài năng sớm, lớn lên tiền đồ sáng chói

Thứ hai, ngày 01/09/2025
Trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch đặc biệt này thường sở hữu trí tuệ sắc bén và sự nhạy bén bẩm sinh, có khả năng học tập vượt trội.
Trẻ sinh tháng 3 Âm lịch

Theo tử vi, trẻ sinh vào tháng 3 Âm lịch thường được trời ban cho sự thông minh sắc sảo và bản năng lanh lợi hiếm có.

Chỉ số IQ và EQ của các em không chỉ cao mà còn rất ổn định, giúp các bé dễ dàng tiếp thu kiến thức, phát triển tư duy vượt trội và đạt thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng trong nhóm dẫn đầu ở trường học.

Điều này khiến cha mẹ luôn cảm thấy yên tâm và tự hào về khả năng học tập cũng như sự phát triển toàn diện của con.

Trẻ tháng 3 Âm lịch sở hữu tính cách hướng ngoại, hoạt bát, thân thiện và dễ gần.

Bên cạnh đó, trẻ tháng 3 Âm lịch còn sở hữu tính cách hướng ngoại, hoạt bát, thân thiện và dễ gần. Các bé thường rất hòa đồng, được bạn bè và thầy cô yêu mến, đồng thời có khả năng tạo dựng những mối quan hệ xã hội tốt đẹp từ rất sớm.

Khi gặp khó khăn hay thử thách, trẻ tháng 3 Âm lịch cũng thường nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ quý nhân – những người mang đến cơ hội và sự thuận lợi trong cuộc sống.

Mặc dù vận mệnh ban đầu có thể chưa hoàn toàn suôn sẻ, trẻ tháng 3 Âm lịch có thể trải qua một vài thử thách nhỏ trong giai đoạn đầu đời. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì, ý chí và khả năng tự điều chỉnh bản thân, những khó khăn này sẽ dần được hóa giải.

Quá trình trưởng thành sẽ mở ra cho trẻ những cơ hội rộng lớn hơn, giúp các em từng bước tiến tới thành công vang dội cả về danh vọng lẫn tài chính.

Tương lai của trẻ sinh tháng 3 Âm lịch được dự báo sẽ rất sáng lạng với nhiều khả năng phát triển đa chiều. Các em có thể đạt được những thành tựu lớn lao trong học tập, công việc và cuộc sống, tạo dựng được sự nghiệp vững chắc.

Dù hành trình phía trước có thể có những trở ngại và thử thách, nhưng với tinh thần kiên nhẫn, chăm chỉ và lòng quyết tâm, trẻ sẽ gặt hái được những kết quả xứng đáng, khẳng định vị trí và giá trị của bản thân trong xã hội.

Trẻ sinh tháng 5 Âm lịch

Tử vi học có nói, trẻ sinh vào tháng 5 Âm lịch thường sở hữu trí tuệ sắc bén và khả năng nhận thức vượt trội ngay từ khi còn nhỏ. Những em bé này không chỉ thông minh bẩm sinh mà còn có trực giác nhạy bén giúp nhận biết cơ hội xung quanh.

Sự xuất hiện của trẻ sinh vào tháng 5 Âm lịch mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng cho gia đình và tạo nguồn năng lượng tích cực cho cha mẹ.

Đặc biệt, con trai sinh vào tháng này được xem là “điềm lành” giúp gia đình gia tăng tài lộc, còn con gái lại mang đến sự thành công và phú quý, góp phần làm rạng rỡ danh tiếng và sự nghiệp của cha mẹ.

Trẻ sinh vào tháng 5 Âm lịch thường sở hữu trí tuệ sắc bén và khả năng nhận thức vượt trội ngay từ khi còn nhỏ.

Với trí nhớ tuyệt vời và khả năng tiếp thu nhanh chóng, các em thường đạt thành tích xuất sắc trong học tập, luôn là những người dẫn đầu trong các kỳ thi.

Khi trưởng thành, trẻ sinh tháng 5 Âm lịch thường có tầm nhìn xa rộng, biết nắm bắt các cơ hội kinh doanh và đầu tư thông minh.

Nhờ đó, trẻ sinh vào tháng 5 Âm lịch có khả năng tích lũy tài sản lớn và xây dựng cuộc sống giàu sang phú quý hơn người. Cuộc đời các em hứa hẹn sẽ đầy ắp thành công và vận may, mang lại niềm vui và hạnh phúc bền lâu cho bản thân và gia đình.

Trẻ sinh tháng 7 Âm lịch

Theo tử vi, trẻ sinh vào tháng 7 Âm lịch thường sở hữu trí thông minh vượt trội và khả năng học hỏi nhanh nhạy ngay từ khi còn rất nhỏ. Những em bé này được xem như nhận được phước lành của Thần Tài và trời đất, mang trong mình vận may bền lâu suốt cuộc đời.

Tinh thần kiên cường, không dễ bị khuất phục trước thất bại giúp các em luôn sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thử thách.

Khả năng tư duy sắc bén kết hợp với sự chăm chỉ, tận tâm tạo nên cho trẻ sinh vào tháng 7 Âm lịch nền tảng vững chắc cho một tương lai đầy thành công rực rỡ.

Dù là trong học tập hay các lĩnh vực khác, các em luôn đứng đầu, thu hút sự ngưỡng mộ và chú ý của thầy cô, bạn bè cũng như người xung quanh.

Với tố chất nổi bật và sự quyết tâm không ngừng, sự nghiệp của các em hứa hẹn sẽ thuận lợi, phát triển vượt bậc, trở thành niềm tự hào cho gia đình và xã hội. Đây chính là những người sinh ra để chinh phục đỉnh cao, gặt hái những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống.

Trẻ sinh tháng 12 Âm lịch

Tử vi học có nói, trẻ sinh vào tháng 12 Âm lịch thường nổi bật với trí thông minh sắc bén và tinh thần dũng cảm ngay từ khi còn nhỏ.

Chúng nhanh nhẹn, linh hoạt trong suy nghĩ và sở hữu chỉ số IQ cao, nhờ vậy dễ dàng trở thành những học sinh xuất sắc, thường được thầy cô tin tưởng giao phó vị trí lớp trưởng.

Tính cách can đảm và quyết đoán giúp trẻ sinh vào tháng 12 Âm lịch không ngại đối mặt với thử thách, luôn kiên trì vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Trẻ sinh vào tháng 12 Âm lịch thường nổi bật với trí thông minh sắc bén và tinh thần dũng cảm ngay từ khi còn nhỏ.

Khi trưởng thành, trẻ sinh vào tháng 12 Âm lịch sẽ gặt hái nhiều thành công đáng kể nhờ khả năng nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính.

Khả năng quan sát tinh tế giúp các em phát hiện ra những cơ hội tiềm ẩn trong cuộc sống, từ đó tích lũy của cải ngày càng tăng, mang lại sự giàu có bền vững khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các em trong gia đình không chỉ đem lại niềm vui, sự ấm áp mà còn là nguồn động lực lớn, góp phần làm bừng sáng tinh thần của cha mẹ và người thân.

Những đứa trẻ sinh tháng 12 Âm lịch thường được gia đình yêu thương đặc biệt và ít khi khiến cha mẹ phải lo lắng về việc học hành. Với những phẩm chất nổi bật này, các em được xem như đại diện cho sự giàu sang, thịnh vượng và hạnh phúc lâu dài của gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

Tin cùng chuyên mục

2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp thông minh, nhanh nhạy, tìm được cơ hội, làm gì cũng kiếm được tiền

Trong 2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp này sẽ thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy và đi đúng hướng, nắm bắt cơ hội tài chính tốt, việc kiếm tiền suôn sẻ.

Tháng 7 Âm lịch - tháng "cô hồn" 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Gia đình
Tháng 7 Âm lịch - tháng 'cô hồn' 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Tuần mới, 3 con giáp trở lại lợi hại hơn xưa, nhiều ý tưởng kiếm tiền, số dư tài khoản tăng nhanh

Gia đình
Tuần mới, 3 con giáp trở lại lợi hại hơn xưa, nhiều ý tưởng kiếm tiền, số dư tài khoản tăng nhanh

Dự đoán vận may 12 con giáp trong tuần mới (1-7/9): Mão thăng hoa, Tỵ tốt lành, Ngọ bất an

Gia đình
Dự đoán vận may 12 con giáp trong tuần mới (1-7/9): Mão thăng hoa, Tỵ tốt lành, Ngọ bất an

Đêm tân hôn, tôi chết lặng khi thấy chồng… đeo găng tay y tế để chạm vào vợ

Gia đình
Đêm tân hôn, tôi chết lặng khi thấy chồng… đeo găng tay y tế để chạm vào vợ

Đọc thêm

Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin
Thế giới

Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin

Thế giới

Sau một thời gian dài không xuất hiện trên truyền thông, hôm nay 1/9 cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bất ngờ trả lời phỏng vấn báo chí Nga.

Vua Lê Nhân Tông 2 lần đánh bại Chiêm Thành, bình định Bồn Man ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Vua Lê Nhân Tông 2 lần đánh bại Chiêm Thành, bình định Bồn Man ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Quân Chiêm Thành tiến đánh Châu Hóa hai lần và khiến vua Lê Nhân Tông phải vài lần phát binh, đỉnh điểm là năm 1446, khi quân Đại Việt thắng lớn trong cuộc tiến công Chiêm Thành, bắt sống được cả vua Chiêm và lập vua Chiêm mới lên thay. Ngoài ra vào năm 1448, ông cũng sáp nhập đất của xứ Bồn Man vào lãnh thổ Đại Việt.

Cựu chiến binh đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9
Media

Cựu chiến binh đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Media

Chiều tối 1/9, khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đông kín người chờ xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào sáng mai 2/9. Một cựu chiến binh đã đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội để được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng, hào hùng này.

“Với Đỗ Hoàng Hên, hãy chờ xem ĐT Việt Nam tái đấu Malaysia thế nào!”
Thể thao

“Với Đỗ Hoàng Hên, hãy chờ xem ĐT Việt Nam tái đấu Malaysia thế nào!”

Thể thao

BLV Quang Huy rất kỳ vọng bộ đôi Nguyễn Xuân Son – Đỗ Hoàng Hên sẽ cùng thi đấu trên ĐT Việt Nam, tái đấu ĐT Malaysia vào năm 2026.

Lý do cựu binh Lào Cai khóc nức nở trước lễ diễu binh, diễu hành 2/9 khiến ai cũng nghẹn lòng
Media

Lý do cựu binh Lào Cai khóc nức nở trước lễ diễu binh, diễu hành 2/9 khiến ai cũng nghẹn lòng

Media

Dưới cơn mưa nặng hạt chiều 1/9, những cựu binh từng trải qua thời "mưa bom bão đạn" đã không kìm được nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ về khoảnh khắc khiến họ xúc động khi chứng kiến đất nước tự do, hòa bình với Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công dịp Quốc khánh 2/9
Tin tức

Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công dịp Quốc khánh 2/9

Tin tức

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), TP Hà Nội tổ chức gặp mặt tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, thương binh và chiến sĩ cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng với những hy sinh vì Tổ quốc.

Ukraine thề trả đũa bằng đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga sau khi loạt cơ sở điện bị tấn công
Thế giới

Ukraine thề trả đũa bằng đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga sau khi loạt cơ sở điện bị tấn công

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 1/9 thề sẽ trả đũa bằng cách ra lệnh thực hiện thêm nhiều đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga sau khi Moscow phát động cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền bắc và miền nam Ukraine trong đêm 31/8 khiến gần 60.000 hộ gia đình mất điện.

Vì sao khi cởi giày Từ Hi Thái hậu, Tôn Điện Anh lập tức hoảng sợ?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao khi cởi giày Từ Hi Thái hậu, Tôn Điện Anh lập tức hoảng sợ?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào năm thứ mười bảy của Trung Hoa Dân Quốc, Tôn Điện Anh được bổ nhiệm làm chỉ huy của đoàn quân 12 thuộc Tập đoàn quân số 6 của Quân đội Cách mạng Quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thế giới

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 1/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?

Thể thao

Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?; HLV Ten Hag bị sa thải; Georgina Rodriguez rạng rỡ trên thảm đỏ; Sancho sắp gia nhập Aston Villa; M.U đạt thoả thuận mua Senne Lammens.

Xúc động giây phút Mẹ Việt Nam anh hùng nhận di ảnh 2 con liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ
Xã hội

Xúc động giây phút Mẹ Việt Nam anh hùng nhận di ảnh 2 con liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ

Xã hội

Sau hơn nửa thế kỷ, Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, nhận ảnh của 2 người con trai đã hy sinh. Mẹ Hồ Thị Tứ nghẹn ngào, xúc động, đôi tay gầy của mẹ rung lên chạm vào tấm ảnh như thể các con của mẹ đã về.

“Mưa đỏ” cán mốc 390 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé
Chuyển động Sài Gòn

“Mưa đỏ” cán mốc 390 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé

Chuyển động Sài Gòn

“Mưa đỏ” đã cán mốc 390 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhanh hơn cả “Nhà bà Nữ” (11 ngày), “Lật mặt 7: Một điều ước” (14 ngày) và “Bố già” (16 ngày).

Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9
Xã hội

Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9

Xã hội

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân và du khách đã tìm về bản Kiến Xương, xã Bình Thuận (tỉnh Sơn La) để chiêm ngưỡng và lưu lại những hình ảnh tuyệt đẹp trên tuyến đường cờ Tổ quốc độc đáo, uốn lượn giữa đồi chè xanh mướt.

Ukraine ồ ạt phản công giành lại loạt cứ điểm chiến lược ở phía tây Donetsk, buộc Nga phải rút quân
Thế giới

Ukraine ồ ạt phản công giành lại loạt cứ điểm chiến lược ở phía tây Donetsk, buộc Nga phải rút quân

Thế giới

Quân đội Ukraine vừa mở một đợt phản công phối hợp nhằm phá vỡ đà tiến của Nga ở mặt trận Novopavlivka, miền tây Donetsk. Chỉ trong vài ngày, nhiều khu định cư đã được giải phóng, chiến tuyến thay đổi và các cuộc tập kích bằng UAV được tuyên bố là đã đánh sập nhiều cứ điểm của Nga – và đây mới chỉ là khởi đầu, theo Euromaidanpress.

Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng
Thế giới

Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng

Thế giới

Chiều ngày 1/9, tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng. Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phát biểu tại một Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp phản ứng nhanh, giỏi nhất việc kiếm tiền, sự nghiệp thăng tiến, chưa già đã giàu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp phản ứng nhanh, giỏi nhất việc kiếm tiền, sự nghiệp thăng tiến, chưa già đã giàu

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này phản ứng nhanh, hiểu biết sâu sắc trong chuyện kiếm tiền, không bao giờ lo nghèo khi về già.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh đột ngột qua đời
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh đột ngột qua đời

Văn hóa - Giải trí

Thông tin Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh qua đời khiến cả giới nghệ sĩ Việt, đồng nghiệp, bạn bè và khán giả bàng hoàng, tiếc thương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp các trưởng đoàn chính Đảng dự lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp các trưởng đoàn chính Đảng dự lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Thế giới

Phát biểu đại diện cho các chính đảng, Trưởng đoàn Belarus, Nhật Bản, Nga, Cộng hòa Dominica, Algeria đã nêu bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam và bày tỏ khâm phục những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau trao nhà “Mái ấm an cư” cho người nghèo
Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau trao nhà “Mái ấm an cư” cho người nghèo

Doanh nghiệp

Tính từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau phối hợp Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 9 căn nhà thuộc Chương trình “Mái ấm an cư” cho hộ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí trên 630 triệu đồng.

Quốc khánh 2/9: Hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trên các công trình điện khu vực miền Nam
Doanh nghiệp

Quốc khánh 2/9: Hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trên các công trình điện khu vực miền Nam

Doanh nghiệp

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, trên công trường nhiều dự án điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư, không khí lao động vẫn đang hối hả, khẩn trương.

Một nông dân Quảng Trị trồng thành công một cây dược liệu tốt cho sức khỏe trước khi tỉnh nhà hợp nhất với Quảng Bình
Nhà nông

Một nông dân Quảng Trị trồng thành công một cây dược liệu tốt cho sức khỏe trước khi tỉnh nhà hợp nhất với Quảng Bình

Nhà nông

Nhận thấy nhu cầu sử dụng cây dây thìa canh để hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường tăng cao, năm 2024, anh Phạm Quý Vũ ở thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) quyết định khởi nghiệp bằng mô hình trồng cây dây thìa canh.

Chủ tịch Hà Nội: Trường học, công sở, nhà văn hóa mở cửa để nhân dân trú mưa, nghỉ ngơi khi xem A80
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội: Trường học, công sở, nhà văn hóa mở cửa để nhân dân trú mưa, nghỉ ngơi khi xem A80

Tin tức

Hà Nội huy động trường học, công sở, nhà văn hóa mở cửa phục vụ người dân, du khách; đồng thời siết chặt an ninh, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho các hoạt động kỷ niệm A80 diễn ra thành công, trang nghiêm.

CLB nữ TP.HCM gặp khó trong việc chiêu mộ cầu thủ Việt kiều và ngoại binh
Thể thao

CLB nữ TP.HCM gặp khó trong việc chiêu mộ cầu thủ Việt kiều và ngoại binh

Thể thao

Bốn tháng sau Cúp Quốc gia 2025, CLB nữ TP.HCM lại trở về thi đấu với 100% cầu thủ tự đào tạo để tham dự sân chơi trong nước khác là Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Quán cà phê cho cựu chiến binh lưu trú miễn phí dịp Quốc khánh
Xã hội

Quán cà phê cho cựu chiến binh lưu trú miễn phí dịp Quốc khánh

Xã hội

Hướng tới kỷ niệm 80 Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) tại Hà Nội, giữa dòng chảy tấp nập của Thủ đô, một quán cà phê nhỏ đã khiến nhiều người cảm kích khi chủ quán quyết định mở cửa, cung cấp chỗ ở miễn phí cho các cựu chiến binh từ các tỉnh thành về dự lễ diễu binh, diễu hành.

Lịch cấm đường tối 1/9 tại Hà Nội để phục vụ chương trình '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'
Bạn đọc

Lịch cấm đường tối 1/9 tại Hà Nội để phục vụ chương trình "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Bạn đọc

Báo điện tử Dân Việt gửi tới bạn đọc thông tin lịch cấm đường tối 1/9 tại Hà Nội phục vụ chương trình "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Ngô Kinh mất ngôi “vua phòng vé” sau loạt phim thất bại
Văn hóa - Giải trí

Ngô Kinh mất ngôi “vua phòng vé” sau loạt phim thất bại

Văn hóa - Giải trí

Sau chuỗi thành công vang dội với các bom tấn như “Chiến lang 2” hay “Trận chiến hồ Trường Tân”, diễn viên Ngô Kinh hiện đối diện chuỗi thất bại liên tiếp

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip
Xã hội

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Xã hội

Trong những năm gần đây, tại nhiều cửa hàng và nhà hàng ở Mỹ, việc khách hàng được gợi ý tip qua màn hình kỹ thuật số đã trở thành một phần quen thuộc trong trải nghiệm thanh toán.

Ukraine tấn công Crimea, xé toạc 'mắt thần' Nga, radar chiến lược và mạng lưới vệ tinh
Thế giới

Ukraine tấn công Crimea, xé toạc 'mắt thần' Nga, radar chiến lược và mạng lưới vệ tinh

Thế giới

Lực lượng Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 1/9/2025 thông báo, đơn vị đặc nhiệm Prymary đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại bán đảo Crimea nằm dưới sự kiểm soát của Nga, giáng đòn nặng nề vào hạ tầng quân sự then chốt của đối phương.

Đại tiệc laser, mapping 3D tại chương trình 'Ánh sao độc lập'
Chuyển động Sài Gòn

Đại tiệc laser, mapping 3D tại chương trình "Ánh sao độc lập"

Chuyển động Sài Gòn

Người dân TP.HCM sẽ được thưởng thức đại tiệc laser, mapping với chương trình "Ánh sao độc lập" vào 19h30 tối 2/9 ở 3 điểm cầu phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

