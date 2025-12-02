Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội "hỏi khó" về HIV/AIDS khiến chuyên gia cũng bất ngờ

Mới đây, Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội vừa tổ chức sự kiện "Hiểu đúng – Hành động đúng". Sinh viên được tham gia các hoạt động trải nghiệm và đặc biệt là gặp gỡ với 2 khách mời là ThS. Đỗ Văn Tuấn, Trợ lý nghiên cứu – Trung tâm WECARE, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và ThS. Đoàn Thanh Tùng, Giám đốc Điều hành Doanh nghiệp Xã hội Hải Đăng và Phòng khám Hải Đăng. Các khách mời đã chia sẻ thẳng thắn những hiểu lầm phổ biến của sinh viên về HIV/AIDS và đưa ra những lời khuyên thiết thực để các bạn trẻ có thể yêu… nhưng phải an toàn.

Hai khách mời tham gia sự kiện "Hiểu đúng – Hành động đúng".

Sự kiện nhân dịp tháng 12 với Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12) và cũng là Tháng hành động vì bình đẳng giới. “Khi các bạn tìm hiểu về HIV, về bình đẳng giới, các bạn sẽ thấy xã hội chúng ta trở nên công bằng và khoan dung hơn”, ThS. Đỗ Văn Tuấn chia sẻ.

Hai khách mời cho rằng sinh viên Bách khoa vốn nổi tiếng bởi khả năng sáng tạo các sản phẩm công nghệ nhưng có một “công nghệ” khác mà bất cứ ai cũng có thể sở hữu – công nghệ của sự tử tế. Đó là khả năng thấu hiểu, đồng hành và tôn trọng những người sống chung với HIV.



Các diễn giả nhấn mạnh 3 nhóm kiến thức nền tảng mà bất cứ sinh viên nào cũng cần nắm: HIV không lây qua tiếp xúc thông thường (ôm, bắt tay, ăn uống cùng người sống chung với HIV hoàn toàn không gây lây nhiễm). Sự kỳ thị, nếu còn tồn tại, chỉ xuất phát từ thiếu hiểu biết); HIV hoàn toàn có thể dự phòng và hiệu quả lên tới 99% (PrEP, PEP và bao cao su khi được sử dụng đúng giúp giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm); người có HIV vẫn có quyền sống khỏe mạnh và tận hưởng đời sống tình dục an toàn (Với điều trị ARV, tải lượng virus đạt mức không phát hiện (U=U), họ có thể sống bình thường, lao động, yêu thương và lập gia đình như mọi người).

Về “hành động đúng”, các chuyên gia khuyến nghị sinh viên duy trì: Quan hệ tình dục an toàn; xét nghiệm định kỳ, kể cả bằng bộ kit tại nhà; tiếp cận biện pháp dự phòng khi có nguy cơ; tìm hiểu thông tin chính thống, tránh tin đồn thất thiệt; tôn trọng và bảo vệ bản thân cũng như người mình yêu thương.



Sinh viên Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội hào hứng tham gia sự kiện.

Hai diễn giả ghi nhận sự cởi mở bất ngờ của sinh viên Bách khoa. Nhiều cánh tay giơ lên đặt câu hỏi, vượt qua nỗi lo “hỏi về HIV thì chắc mình có vấn đề” như: "Khi quan hệ tình dục, dù vẫn sử dụng bao cao su, vẫn có nguy cơ lây các bệnh liên quan đến tình dục. Có thể cho em biết thêm về các nguy cơ này và cách chúng lây truyền không?; HIV có thể lây truyền qua đường máu. Muỗi hút máu người mang HIV rồi đốt người khác không bị lây HIV. Vậy có nghiên cứu nào dùng cơ chế của muỗi để chống HIV cho con người không?; Tại sao quan hệ qua đường hậu môn lại có nguy cơ nhiễm HIV cao hơn so với quan hệ qua âm đạo, nhất là khi nam giới dễ bị nhiễm hơn nữ?...".

Nhiều sinh viên cảm thấy cô đơn khi thấy bạn bè quanh mình đều có người yêu. Áp lực khiến họ “yêu cho kịp” chứ không xuất phát từ nhu cầu thật sự.

Chuyên gia Đỗ Văn Tuấn chia sẻ: “Nếu bạn yêu chỉ để đáp ứng kỳ vọng xã hội, bạn rất dễ rơi vào những quyết định vội vàng và thiếu an toàn. Hãy tự nhủ: Yêu muộn không xấu. Yêu vội mới đáng lo. Yêu đẹp là yêu an toàn".



PGS.TS Lê Hiếu Học, Trưởng khoa Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS.TS Lê Hiếu Học, Trưởng khoa Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ lý do tổ chức chương trình: "Trong quá trình làm việc, tôi có cơ hội tiếp xúc với khá nhiều bạn sinh viên – không chỉ của Khoa mà cả các trường đại học khác. Và tôi thực sự bất ngờ khi biết rằng, dù còn rất trẻ nhưng đã có những bạn không may trở thành người sống chung với HIV, hoàn toàn do tình cờ.

Trong những buổi trò chuyện, các bạn bộc bạch rất nhiều băn khoăn không biết người khác sẽ nghĩ gì về mình. Khi gặp khó khăn, các bạn không biết có thể chia sẻ với ai và có những bạn vì lo sợ nên chưa dám tìm đến chuyên gia, thầy cô tâm sự... Điều đó cho thấy có thể còn nhiều sinh viên khác đang âm thầm đối mặt với HIV nhưng chưa được hỗ trợ. Đồng thời, cũng có những bạn hoàn toàn không liên quan nhưng hiểu biết về HIV vẫn còn hạn chế, khiến sự kỳ thị và hiểu lầm dễ nảy sinh.

Sinh viên với thông điệp về HIV/AIDS.

Trong khi đó, các bạn sinh viên đang ở đúng ngưỡng cửa cuộc đời: rời vòng tay gia đình, bắt đầu tự lập, sống ở ký túc xá hay nhà trọ, học cách chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Đây là giai đoạn rất quan trọng để hình thành một lối sống lành mạnh, hiểu biết và cách ứng xử đúng đắn với bản thân cũng như với những người xung quanh. Chúng tôi rất cảm động khi chỉ trong khoảng 10 ngày chuẩn bị, chương trình đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các chuyên gia, các đơn vị đối tác và đặc biệt là sự nhiệt tình của các bạn sinh viên trong Ban chấp hành Liên chi".