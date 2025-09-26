



SJC đòi cựu Tổng Giám đốc Lê Thúy Hằng bồi thường gần 100 lượng vàng. Ảnh: CH

Ngày 26/9, phiên tòa xét xử bà Lê Thúy Hằng và 15 đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi về các hành vi sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại cho SJC.

Về số vàng bị chiếm đoạt từ hành vi nâng khống định mức hao hụt, đại diện SJC đề nghị Tòa buộc bà Hằng và những người liên quan phải bồi hoàn bằng vàng với số lượng 95,8 lượng. Khoản thiệt hại này được xác định từ việc bà Hằng bị cáo buộc chỉ đạo lập tờ trình "khống" để nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, SJC cũng yêu cầu cựu Tổng giám đốc cùng các đồng phạm phải liên đới bồi thường tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng cho các hành vi sai phạm khác, bao gồm: Tham ô từ việc lập khống, lập lại chứng từ mua bán vàng tại SJC chi nhánh miền Trung.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc bán vàng bình ổn giá trái quy định, cùng các sai phạm tại nhiều chi nhánh khác như TP.HCM, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận, chi nhánh Hải Phòng và miền Trung.

Ngoài ra, SJC còn đề nghị tòa ghi nhận việc giao cho Công ty SJC quản lý 8 bất động sản (6 quyền sử dụng đất của bà Hằng và 2 căn hộ của ông Trần Tấn Phát); 429,5 lượng vàng cùng tiền khắc phục hậu quả do các bị cáo và người liên quan đã nộp với tổng số tiền 28,4 tỷ đồng. Số tài sản này sẽ được phối hợp xử lý để khắc phục hậu quả vụ án.

Trước đó, tại tòa, bà Lê Thúy Hằng đã thừa nhận các hành vi như cáo trạng truy tố. Bà Hằng bị cáo buộc về 2 tội danh tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các hành vi sai phạm chính của bà Hằng bao gồm: Chỉ đạo nâng khống định mức hao hụt trong gia công vàng miếng, chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng (trị giá 8,4 tỷ đồng).

Chỉ đạo lập khống, lập lại chứng từ mua bán vàng tại chi nhánh miền Trung để chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng.

Tổ chức mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài và chèn vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.