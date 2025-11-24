Sở GDĐT TP.Huế né trả lời thẳng câu hỏi của báo chí về vụ từ chối cung cấp bài thi học sinh giỏi?

Liên quan đến vụ “Phụ huynh yêu cầu cung cấp bài thi học sinh giỏi của con, Sở GDĐT TP. Huế từ chối”, sau nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Tân- Giám đốc Sở GDĐT TP.Huế để nắm thông tin nhưng ông Tân không hồi âm, PV Dân Việt đã gửi các câu hỏi đến Sở GDDT qua hệ thống Mạng lưới phát ngôn của TP.Huế.

Đơn kiến nghị của chị V.T.C gửi Bộ GDĐT, UBND TP.Huế và các cơ quan có thẩm quyền kiến nghị thanh tra, kiểm tra toàn diện kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn năm học 2025- 2026 của Sở GDĐT TP.Huế.

Các câu hỏi của PV gửi đến Sở GDĐT TP.Huế gồm: Sở căn cứ vào điều khoản cụ thể nào của Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT để khẳng định bài thi "được bảo mật và không được cung cấp"?; Thông tư 17 có quy định cấm sao chụp bài thi sau khi đã chấm và công bố điểm hay không, nếu có xin Sở chỉ rõ câu/điểm/điều khoản; Tại sao Sở lại viện dẫn Thông tư 17 thay vì những luật có hiệu lực pháp lý cao hơn?; Quy trình chấm phúc khảo bài thi của thí sinh đã được thực hiện như thế nào?; Phụ huynh phản ánh rằng đã có sự thay đổi barem điểm khi chấm phúc khảo gây bất lợi cho thí sinh, Sở giải thích ra sao về phản ánh này?; Nếu phụ huynh yêu cầu lập hội đồng chấm thẩm định độc lập, Sở có chấp nhận không?; Quan điểm của Sở khi phụ huynh kiến nghị thanh tra, kiểm tra toàn diện kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn năm học 2025-2026?...

Đến ngày 24/11, PV đã nhận được nội dung trả lời của Sở GDĐT TP.Huế thông qua hệ thống Mạng lưới phát ngôn. Tuy nhiên, nội dung trả lời của Sở GDĐT TP.Huế lại né trả lời thẳng những nội dung PV đặt câu hỏi.

Cụ thể, trong nội dung trả lời, Sở GDĐT TP.Huế chỉ nêu: Kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp thành phố năm học 2025–2026 do cơ quan này tổ chức được triển khai theo đúng quy chế thi ban hành kèm theo Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ GDĐT. Việc chấm thi được thực hiện theo quy trình chấm thi quy định tại Điều 30, việc chấm phúc khảo bài thi được thực hiện theo Điều 31 của Thông tư 17. Thông tư 17 không quy định việc cung cấp bài thi hoặc bản sao bài thi học sinh giỏi. Toàn bộ bài thi, biên bản chấm thi và hồ sơ phúc khảo hiện được niêm phong và lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

Việc Sở GDĐT TP.Huế né tránh trả lời thẳng các câu hỏi cụ thể, chỉ trả lời chung chung với nội dung báo chí đặt câu hỏi đã thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật. Điều này có thể dẫn đến việc dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về tính minh bạch trong kỳ thi học sinh giỏi do cơ quan này tổ chức.

Như Dân Việt đã thông tin, trước đó, chị V.T.C đã gửi đơn đến Bộ GDĐT, UBND TP.Huế và các cơ quan có thẩm quyền kiến nghị thanh tra, kiểm tra toàn diện kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn năm học 2025- 2026 của Sở GDĐT TP.Huế.

Trong đơn, chị C kiến nghị thanh tra, kiểm tra toàn diện quy trình chấm thi và công bố kết quả chấm thi, tiêu chí lựa chọn học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, công tác phúc khảo bài thi. Bên cạnh đó, chị C cũng kiến nghị thanh tra, kiểm tra việc Sở GDĐT TP.Huế từ chối cung cấp bản sao bài thi của con mình.

Con chị C tham gia dự thi kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025- 2026 tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Quốc học- Huế, phòng thi Ngữ Văn (chuyên). Kỳ thi do Sở GDĐT TP.Huế tổ chức. Điểm thi của con chị C được công bố sau kỳ thi là 14,5 điểm.

Đơn của con chị V.T.C yêu cầu Sở GDĐT TP.Huế cung cấp barem điểm đáp án gốc, barem điểm đáp án mở rộng, biên bản chấm phúc khảo và bảng chấm điểm bài thi của mình.

Sau khi điểm thi được công bố, chị C và con mình đã làm đơn xin phúc khảo bài thi. Đến ngày 11/11/2025, Sở GDĐT TP.Huế ban hành thông báo kết quả phúc khảo bài thi. Theo thông báo này, điểm thi trước phúc khảo và sau phúc khảo của con chị vẫn giữ nguyên ở mức 14,5 điểm.

Theo chị C, quá trình đối chiếu giữa đề thi và sự trình bày của con mình về bài thi, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên môn từ nhiều giáo viên có kinh nghiệm dạy và luyện thi học sinh giỏi, gia đình chị có căn cứ để cho rằng một số ý trong bài thi của con chị có khả năng chưa được ghi nhận đầy đủ theo barem chấm điểm.

Chị C cho rằng một số điểm trong quá trình chấm thi và công bố kết quả cần được làm rõ thêm để đảm bảo tính minh bạch, khách quan và nhất quán. Nếu không được giải thích thỏa đáng hoặc không giải thích được những điểm chưa rõ ràng này sẽ gây ra sự hoài nghi về tính công bằng của kỳ thi, ảnh hưởng đến niềm tin của phụ huynh và học sinh.

Ngày 20/10/2025, chị C gửi đơn đến Sở GDĐT TP.Huế yêu cầu cung cấp bản sao bài thi môn Văn của con mình để phục vụ đối chiếu, kiểm tra và thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Ngày 7/11/2025, Sở GDĐT TP.Huế có văn bản trả lời kiến nghị của chị C.

Theo nội dung văn bản trả lời của Sở GDĐT TP.Huế, căn cứ Điều 26, Điều 31 của Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ GDĐT, bài thi của thí sinh được bảo mật theo quy trình. Trên cơ sở đó, Sở GDĐT khẳng định không thực hiện việc cho xem lại hoặc cung cấp bản sao bài thi học sinh giỏi cấp thành phố của con chị C theo yêu cầu.

Vừa qua, con chị C cũng đã viết đơn yêu cầu Sở GDĐT TP.Huế cung cấp barem điểm đáp án gốc, barem điểm đáp án mở rộng, biên bản chấm phúc khảo và bảng chấm điểm bài thi của mình để phục vụ việc đối chiếu, kiểm tra và thực hiện quyền khiếu nại nhưng chưa được Sở đáp ứng.

Phân tích vụ việc này từ góc độ pháp lý, luật sư Lê Minh Hương (Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh) nhận định: Yêu cầu của phụ huynh về việc được cung cấp bản sao bài thi của con mình là hoàn toàn chính đáng, có cơ sở pháp lý rõ ràng. Việc Sở GDĐT TP.Huế từ chối cung cấp bài thi với lý do “bảo mật bài thi theo Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT” là chưa phù hợp quy định của pháp luật, thậm chí có dấu hiệu hạn chế quyền tiếp cận thông tin của công dân.



Theo luật sư Lê Minh Hương, Luật Tiếp cận thông tin 2016 quy định mọi công dân đều có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin do cơ quan này tạo ra hoặc quản lý, trừ trường hợp thông tin bị hạn chế theo luật định. Bài thi học sinh giỏi là thông tin liên quan trực tiếp đến thí sinh, do đó thí sinh có quyền sở hữu và quyền kiểm tra đối với nội dung bài làm của mình.



Đồng thời, bài thi học sinh giỏi không thuộc trường hợp bị hạn chế tiếp cận theo Điều 6 Luật Tiếp cận thông tin 2016. Do đó, phụ huynh là người đại diện hợp pháp của học sinh có đầy đủ quyền yêu cầu được cung cấp bản sao bài thi phục vụ việc đối chiếu, kiểm tra và thực hiện quyền khiếu nại.



Bên cạnh đó, theo Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại có quyền được biết, được xem và được sao chụp các tài liệu, chứng cứ liên quan trực tiếp đến nội dung khiếu nại. Khi cho rằng điểm số hoặc quá trình chấm thi có dấu hiệu không khách quan, phụ huynh hoàn toàn có quyền khiếu nại và để bảo vệ quyền lợi của mình, họ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung cấp các tài liệu cần thiết, bao gồm cả bản sao bài thi. Việc từ chối cung cấp tài liệu liên quan đến đối tượng khiếu nại là không phù hợp tinh thần của Luật Khiếu nại, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.



“Sở GDĐT TP.Huế viện dẫn Điều 26 và Điều 31 Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT để từ chối cung cấp bài thi. Tuy nhiên, Điều 26 quy định việc bảo mật bài thi trong quá trình tổ chức thi và trước khi chấm thi, Điều 31 quy định quy trình phúc khảo. Cả hai điều này đều không quy định rằng “sau khi đã chấm thi và công bố kết quả thì thí sinh hoặc phụ huynh không được quyền tiếp cận bài thi”. Việc áp dụng thông tư để từ chối quyền tiếp cận thông tin trong khi Luật Tiếp cận thông tin lại cho phép là không phù hợp nguyên tắc áp dụng văn bản pháp luật”, luật sư Lê Minh Hương phân tích…



