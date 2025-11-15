Phụ huynh yêu cầu cung cấp bài thi học sinh giỏi của con, Sở GDĐT TP Huế từ chối

Phụ huynh kiến nghị thanh tra quy trình chấm thi

Chị V.T.C- phụ huynh của một học sinh lớp 12 Văn - Trường THPT Chuyên Quốc Học- Huế vừa có đơn gửi Bộ GDĐT, UBND TP Huế và các cơ quan có thẩm quyền kiến nghị thanh tra, kiểm tra toàn diện kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn năm học 2025- 2026 của Sở GDĐT TP Huế.

Trong đơn, chị C kiến nghị thanh tra, kiểm tra toàn diện quy trình chấm thi và công bố kết quả chấm thi, tiêu chí lựa chọn học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, công tác phúc khảo bài thi. Bên cạnh đó, chị C cũng kiến nghị thanh tra, kiểm tra việc Sở GDĐT TP Huế từ chối cung cấp bản sao bài thi của con mình.

Con chị C tham gia dự thi kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025- 2026 tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Quốc học- Huế, phòng thi Ngữ Văn (chuyên). Kỳ thi do Sở GD ĐT TP Huế tổ chức. Điểm thi của con chị C được công bố sau kỳ thi là 14,5 điểm.

Sau khi điểm thi được công bố, chị C và con mình đã làm đơn xin phúc khảo bài thi. Đến ngày 11/11/2025, Sở GDĐT TP Huế ban hành thông báo kết quả phúc khảo bài thi. Theo thông báo này, điểm thi trước phúc khảo và sau phúc khảo của con chị vẫn giữ nguyên ở mức 14,5 điểm.

Theo chị C, quá trình đối chiếu giữa đề thi và sự trình bày của con mình về bài thi, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên môn từ nhiều giáo viên có kinh nghiệm dạy và luyện thi học sinh giỏi, gia đình chị có căn cứ để cho rằng một số ý trong bài thi của con chị có khả năng chưa được ghi nhận đầy đủ theo barem chấm điểm.



Chị C cho rằng một số điểm trong quá trình chấm thi và công bố kết quả cần được làm rõ thêm để đảm bảo tính minh bạch, khách quan và nhất quán. Nếu không được giải thích thỏa đáng hoặc không giải thích được những điểm chưa rõ ràng này sẽ gây ra sự hoài nghi về tính công bằng của kỳ thi, ảnh hưởng đến niềm tin của phụ huynh và học sinh.

“Gia đình chúng tôi thật sự lo lắng khi thấy cháu có dấu hiệu ảnh hưởng đến niềm tin và tinh thần, điều này có thể để lại hệ lụy lâu dài trong quá trình học tập và hình thành nhân cách của cháu”, chị C cho biết.

Ngày 20/10/2025, chị C gửi đơn đến Sở GDĐT TP.Huế yêu cầu cung cấp bản sao bài thi môn Văn của cháu C để phục vụ đối chiếu, kiểm tra và thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, vào ngày 7/11/2025, Sở GD ĐT TP Huế có văn bản trả lời kiến nghị của chị C. Theo nội dung văn bản trả lời của Sở GDĐT TP Huế, căn cứ Điều 26, Điều 31 của Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ GDĐT, bài thi của thí sinh được bảo mật theo quy trình. Trên cơ sở đó, Sở GDĐT khẳng định không thực hiện việc cho xem lại hoặc cung cấp bản sao bài thi học sinh giỏi cấp thành phố của con chị C theo yêu cầu.

Theo chị C, việc Sở GDĐT TP Huế không thực hiện việc cung cấp bản sao bài thi của con chị là không có căn cứ pháp lý. Việc cung cấp cung cấp bài thi là cần thiết để đảm bảo quyền được đánh giá đúng năng lực, quyền khiếu nại và quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật.

PV Dân Việt đã nhiều lần liên hệ lãnh đạo Sở GDĐT TP. Huế để nắm thêm thông tin liên quan đến kiến nghị của chị C nhưng chưa được phản hồi.

Sở từ chối cung cấp bản sao bài thi là chưa phù hợp với quy định của pháp luật

Trao đổi với PV, luật sư Lê Minh Hương (Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) nhận định: Yêu cầu của phụ huynh về việc được cung cấp bản sao bài thi của con mình là hoàn toàn chính đáng, có cơ sở pháp lý rõ ràng. Việc Sở GDĐT TP Huế từ chối cung cấp bài thi với lý do “bảo mật bài thi theo Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT” là chưa phù hợp quy định của pháp luật, thậm chí có dấu hiệu hạn chế quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Theo luật sư Lê Minh Hương, Luật Tiếp cận thông tin 2016 quy định mọi công dân đều có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin do cơ quan này tạo ra hoặc quản lý, trừ trường hợp thông tin bị hạn chế theo luật định. Bài thi học sinh giỏi là thông tin liên quan trực tiếp đến thí sinh, do đó thí sinh có quyền sở hữu và quyền kiểm tra đối với nội dung bài làm của mình.

Đồng thời, bài thi học sinh giỏi không thuộc trường hợp bị hạn chế tiếp cận theo Điều 6 Luật Tiếp cận thông tin 2016. Do đó, phụ huynh là người đại diện hợp pháp của học sinh có đầy đủ quyền yêu cầu được cung cấp bản sao bài thi phục vụ việc đối chiếu, kiểm tra và thực hiện quyền khiếu nại.

Bên cạnh đó, theo Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại có quyền được biết, được xem và được sao chụp các tài liệu, chứng cứ liên quan trực tiếp đến nội dung khiếu nại. Khi cho rằng điểm số hoặc quá trình chấm thi có dấu hiệu không khách quan, phụ huynh hoàn toàn có quyền khiếu nại và để bảo vệ quyền lợi của mình, họ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung cấp các tài liệu cần thiết, bao gồm cả bản sao bài thi. Việc từ chối cung cấp tài liệu liên quan đến đối tượng khiếu nại là không phù hợp tinh thần của Luật Khiếu nại, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

“Sở GDĐT TP Huế viện dẫn Điều 26 và Điều 31 Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT để từ chối cung cấp bài thi. Tuy nhiên, Điều 26 quy định việc bảo mật bài thi trong quá trình tổ chức thi và trước khi chấm thi, Điều 31 quy định quy trình phúc khảo. Cả hai điều này đều không quy định rằng “sau khi đã chấm thi và công bố kết quả thì thí sinh hoặc phụ huynh không được quyền tiếp cận bài thi”. Việc áp dụng Thông tư để từ chối quyền tiếp cận thông tin trong khi Luật Tiếp cận thông tin lại cho phép là không phù hợp nguyên tắc áp dụng văn bản pháp luật”, luật sư Lê Minh Hương phân tích.

Cũng theo luật sư Lê Minh Hương, minh bạch trong chấm thi là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động giáo dục. Việc phụ huynh đề nghị cung cấp bài thi không chỉ nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh mà còn giúp củng cố niềm tin của xã hội đối với quy trình tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi.

“Do vậy, theo quan điểm của tôi, Sở GDĐT TP Huế cần xem xét lại quyết định từ chối, thực hiện cung cấp bản sao bài thi theo đúng quyền tiếp cận thông tin và quyền khiếu nại của công dân. Việc giải quyết minh bạch và có trách nhiệm sẽ góp phần bảo đảm tính công bằng, khách quan của kỳ thi, tránh những hoài nghi không đáng có và bảo vệ tâm lý, quyền lợi chính đáng của học sinh”, luật sư Lê Minh Hương nhấn mạnh.