Sáp nhập tỉnh An Giang với tỉnh Kiên Giang, tỉnh mới dự kiến mang tên Kiên Giang. Sau khi sáp nhập, hợp nhất, tỉnh Kiên Giang sẽ có thêm 37 ngọn núi huyền bí của dãy núi Thất Sơn của tỉnh An Giang. Trong 13 tỉnh miền Tây Nam bộ, ít có tỉnh/thành nào như Kiên Giang, An Giang-sở hữu số lượng núi đáng kể, từ núi đá tới núi đất...Đây là một trong các tài nguyên khoáng sản tốt góp phần đưa tỉnh mới cất cánh vào kỷ nguyên mới.