Ngày 11/9, Sở Y tế TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM một kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Sở Y tế TP.HCM sẽ thành lập đoàn công tác, thực hiện rà soát, kiểm tra các cá nhân, tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đặc biệt, đối với các trường hợp quảng cáo, tự xưng là “thần y”, “lương y” không rõ trình độ chuyên môn, chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Qua đó, xử lý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền đang sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; mà không có người phụ trách chuyên môn kỹ thuật hợp pháp; hoặc không còn đủ điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Một cơ sở chữa bệnh bằng y học cổ truyền bị kiểm tra, phát hiện mắc sai phạm. Ảnh: T.T

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Trần Ngọc Triệu nói: "Việc rà soát, kiểm tra sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, về quyền lợi, trách nhiệm và cách tiếp cận dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh an toàn, hợp pháp. Đồng thời, khuyến cáo người dân không tin theo, không khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được cấp giấy phép hoạt động, cá nhân không đủ điều kiện hành nghề".

Theo Sở Y tế TP.HCM, hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính tuân thủ các quy định của pháp luật, khách quan, công khai và không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra sẽ kết hợp phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành.

Rất nhiều thể loại quảng cáo chữa bệnh bằng y học cổ truyền không đúng sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: T.L

Đối tượng kiểm tra sẽ là các phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền, phòng chẩn trị y học cổ truyền đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Và, các cơ sở hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền nhưng chưa được Sở Y tế cấp phép hoạt động (nếu có).

Đoàn sẽ kiểm tra đột xuất, không báo trước thời gian. Cụ thể, sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến người phụ trách chuyên môn kỹ thuật của cơ sở, về nhân sự hành nghề, đăng ký nhân sự hành nghề. Việc quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền và các nội dung phát sinh trong quá trình kiểm tra (nếu có).

Dự kiến thời hạn kiểm tra, từ ngày 15/9 đến ngày 31/12/2025.