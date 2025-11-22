Sở Y tế TP.HCM yêu cầu xử phạt người không chấp hành hướng dẫn diệt lăng quăng

Sở Y tế TP.HCM vừa phát đi Công văn khẩn số 7384/SYT-NVY ngày 21/11/2025, sau khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và viêm hô hấp cấp có xu hướng gia tăng trong 4 tuần gần đây so với trung bình của năm 2025.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Sở Y tế yêu cầu các cấp chính quyền và người dân cần khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ.

Đối với bệnh sốt xuất huyết (SXH), Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu tiếp tục duy trì Chiến dịch Diệt muỗi – Diệt lăng quăng với khẩu hiệu: “Không lăng quăng – Không muỗi – Không có bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya”.

Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn người dân cách tiêu diệt lăng quăng. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Thông qua mạng lưới ban điều hành khu phố/ấp, chính quyền cần vận động mỗi gia đình hàng tuần tìm và loại bỏ các vị trí đọng nước trong và xung quanh nhà.

Đồng thời, các lực lượng đoàn thể hoặc cộng tác viên sức khỏe cộng đồng được phân công thực hiện kiểm tra hàng tuần tại các điểm nguy cơ, bao gồm ổ dịch cũ, khu vực thường xuyên biến động dân cư, khu vực cấp thoát nước hoặc thu gom rác thải và khu vực đang giải tỏa.

Đặc biệt, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện xử phạt các cá nhân, tổ chức không chấp hành các hướng dẫn diệt lăng quăng, diệt muỗi của chính quyền theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Để phòng chống bệnh tay chân miệng, các đơn vị cần tăng cường các hoạt động trong trường học và cộng đồng. Trong đó, Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Trạm Y tế tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hoạt động phòng chống dịch bệnh cho nhân viên phụ trách y tế học đường tại các trường mầm non, lớp mẫu giáo, nhóm trẻ trên địa bàn quản lý, và tổ chức giám sát công tác phòng chống bệnh tại các cơ sở này.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị cho bệnh nhi bị bệnh tay chân miệng. Ảnh: BVCC

Người dân cần thực hiện tốt “3 sạch” để ngăn ngừa bệnh. Thứ nhất là "Ăn uống sạch" bằng cách thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng nước sạch và không cho trẻ dùng chung vật dụng ăn uống.

Thứ hai là "Ở sạch" – do virus có thể tồn tại trên bề mặt đồ vật – nên cần thường xuyên lau sạch đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, sàn nhà bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Thứ ba là "Bàn tay sạch", trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và cho trẻ ăn, sau khi đi vệ sinh, và sau khi làm vệ sinh cho trẻ.

Khi trẻ bị bệnh, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế nếu thấy trẻ sốt và xuất hiện nốt phỏng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc niêm mạc miệng, đồng thời cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác để tránh lây lan.

Đối với bệnh viêm hô hấp, Sở Y tế TP.HCM cũng yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh an toàn. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Đối với bệnh viêm hô hấp cấp, Sở Y tế yêu cầu tăng cường bảo vệ người cao tuổi và người có bệnh nền trong giai đoạn cao điểm hàng năm. Thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, người cao tuổi và người có bệnh nền sẽ được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh, duy trì điều trị ổn định các bệnh nền hiện có và tiêm chủng vắc xin phòng các bệnh viêm hô hấp khi có điều kiện.

Bên cạnh đó, người dân cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

Cần hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết, duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường dinh dưỡng và vận động thể lực. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, người dân được khuyến cáo không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.