SỐC: M.U thua đậm Bournemouth vì chủ quan, coi thường đối thủ

M.U thảm bại do đánh giá thấp đối phương

Tại vòng 16, M.U chơi trên sân nhà và có trận đấu được coi là không quá khó khăn trước Bournemouth. Sau khi đánh bại Chelsea ở vòng trước và luôn có kết quả tốt mỗi khi gặp các đội có thứ hạng thấp hơn trên bảng xếp hạng, M.U tự tin sẽ giành 3 điểm để củng cố khả năng cạnh tranh vị trí trong top 4.

Tuy nhiên, tất cả những gì M.U thể hiện khi gặp Bournemouth là sự thất vọng. M.U chơi rời rạc, thiếu ý tưởng và kém cỏi cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Các học trò của HLV Erik ten Hag để thua 0-3 đầy bạc nhược và bị CĐV của họ la ó, chỉ trích.

Bruno tiết lộ M.U thua trận vì sự chủ quan. Ảnh: SPORT

Đáng chú ý hơn nữa, sau trận đấu, đội trưởng Bruno Fernandes đã chỉ ra lý do khiến M.U thất bại khiến người hâm mộ đội bóng này càng có lý do để tức giận. Bruno Fernandes cho biết : "Chúng tôi đã không thể giành được kết quả tốt ở trận đấu này do thiếu quá nhiều yếu tố khi thi đấu. Đối đầu với một đội bóng giàu quyết tâm, chơi pressing quyết liệt như Bournemouth, chúng tôi đã có sự chủ quan và phải đón nhận kết quả tồi tệ như thế này.

Chúng tôi đã có một trận đấu không tốt ở mọi khía cạnh. Từ sáng tạo,di chuyển cho tới cách ép sân đối thủ trong vòng cấm, chúng tôi đều không thực hiện được. Những tình huống đưa bóng vào vòng cấm mà chỉ có 1-2 cầu thủ xuất hiện là quá ít để tạo ra áp lực. Nên nhớ, ở trận trước, chúng tôi có nhiều người trong vòng cấm hơn khi lên bóng và đã ghi bàn".

Bruno cũng thẳng thắng thừa nhận thêm: "Chúng tôi đang thi đấu thiếu ổn định mà đó lại là yếu tố rất quan trọng trong bóng đá. Chúng tôi cần phải duy trì được điều đó trong mọi trận đấu, nhưng tiếc thay lại không làm được".

Với trận thua này, M.U vẫn tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 27 điểm. Tuy nhiên, họ có thể sẽ tụt xuống sâu hơn nếu Newcastle và West Ham chiến thắng trong các trận đấu diễn ra hôm nay (10/12).

Ngoài ra, M.U sẽ có sự chuẩn bị không tốt và sứt mẻ lực lượng trước vòng 17 khi họ có trận đấu vô cùng khó khăn trên sân khách trước đội đầu bảng Liverpool. Do phải nhận thẻ vàng vì lỗi phàn nàn với trọng tài, chính Bruno Fernandes sẽ bị treo giò trong trận quyết đấu được gọi là "derby nước Anh" của M.U.