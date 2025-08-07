"Sốc" với nguyên nhân nhiều du khách tử vong sau khi tắm biển

Ngày 7/8, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, cả bốn du khách khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu đều trong tình trạng rất nặng. Dù các y, bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng các nạn nhân đều đã tử vong.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sự việc xảy ra trong vòng một tuần nay khiến cả 4 người du khách tử vong và trường hợp tử vong cuối cùng diễn ra vào sáng 7/8.

Cụ thể, du khách sinh năm 1977 (giấu tên), sau khi tắm biển, nhập viện và tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàn hô hấp, đuối nước.

Du khách sinh năm 1949, sau khi tắm biển rơi vào tình trạng nguy kịch, nhập viện và tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, nhồi máu cơ tim cấp, nhồi máu não, tăng huyết áp, đuối nước.

Du khách sinh năm 1971, sau khi tắm biển cũng nhập viện và tử vong với chẩn đoán xuất huyết não, tăng huyết áp, đuối nước. Còn du khách sinh năm 1982, sau khi tắm hồ bơi được đưa đến bệnh viện và tử vong với chẩn đoán xuất huyết, chấn thương sọ não, tổn thương thận cấp. Người này tử vong vào sáng 7/8.

Cảnh du khách tắm biển ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng

Lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của các du khách này không phải do ngạt nước hay sặc nước khi tắm biển, tắm hồ mà do đột quỵ, nhồi máu cơ tim cấp lúc tắm biển...

Đặc biệt, kết quả xét nghiệm máu cho thấy cả bốn du khách đều có nồng độ cồn trong máu, chứng tỏ họ đã uống rượu, bia hoặc sử dụng chất có cồn trước khi tắm biển, tắm hồ bơi.

Liên quan đến vấn đề trên, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lương Kỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, không nên tắm biển hoặc tắm hồ sau khi vừa uống rượu bia, chất có cồn.

Rượu bia làm giảm khả năng phán đoán, phản xạ và phối hợp cử động của cơ thể. Khi xuống nước, người đã uống rượu bia thường khó ước lượng chính xác độ sâu hay dòng chảy, rất dễ bị chuột rút, gặp vấn đề về hô hấp hoặc đuối nước.

Tránh tắm biển, tắm hồ vào thời điểm giữa trưa nắng gắt. Đặc biệt, người đã uống rượu bia tuyệt đối không nên xuống nước trong khung giờ trưa nắng. Khi đã uống rượu bia, cơ thể dễ bị mất nước và say nắng, có thể dẫn tới tức ngực, ngất xỉu, thậm chí đột quỵ do nhiệt.