Sơn La: Gần 10.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm

Sơn La: Nửa đầu năm, gần 10.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ở Sơn La không có ngoại lệ

Bên cạnh công tác tuyên truyền góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Trong đó, Lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La xử lý đối với vi phạm nồng độ cồn là 2.767 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 9 tỷ đồng.