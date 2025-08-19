Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ ba, ngày 19/08/2025 06:38 GMT+7

Tác giả bộ sách "Giáo dục tài chính": Đây không phải là sách dạy làm giàu

Linh Anh Thứ ba, ngày 19/08/2025 06:38 GMT+7
ThS. Lê Thị Thúy Sen và các cộng sự khẳng định, bộ sách "Giáo dục tài chính" không phải là sách dạy làm giàu, mà nhằm mang đến những kiến thức khoa học về tài chính, tiền tệ và phân tích tác động của các yếu tố kinh tế lên hoạt động tài chính cá nhân.
Ra mắt bộ sách “Giáo dục tài chính” dành cho học sinh

Theo khảo sát của Standard &Poor’s, chỉ có 24% người trưởng thành Việt Nam được coi là có hiểu biết về tài chính, xếp thứ 118 trên tổng số 144 quốc gia được khảo sát.

Thời gian qua, Chính phủ và nhiều Bộ ngành, cơ quan triển khai tích cực để đáp ứng yêu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng tài chính cho cộng đồng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập diễn ra mạnh mẽ. Nhiều chương trình Giáo dục tài chính đã được triển khai trong cộng đồng với sự tham gia tích cực từ phía các cơ quan, tổ chức đặc biệt là sự tham gia của các cơ quan báo chí, truyền hình.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, việc giáo dục tài chính của Việt Nam cần có nhiều sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu hiện nay. Việc phát triển khoa học, công nghệ mang lại nhiều tiện ích cho xã hội, tuy nhiên cũng gây ra nhiều rủi ro tài chính nếu cộng đồng không được trang bị kiến thức tài chính tốt.

ThS. Lê Thị Thúy Sen - Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (ngồi giữa) là chủ biên của bộ sách "Giáo dục Tài chính".

Theo đó, ra đời trong bối cảnh chúng ta đang triển khai rộng rãi các nghị quyết của Đảng: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng..., "Giáo dục tài chính” là bộ sách chuyên đề về “môn học” Tài chính học đường, toàn diện tại Việt Nam, được thiết kế hệ thống cho học sinh từ lớp 1 - 12 phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đây cũng là một trong những chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, theo tinh thần Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ thực thi Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 12/8/2024 và Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế.

Bộ sách gồm 12 cuốn: “Hiểu đúng về tiền” dành cho cấp tiểu học, “Tư duy tài chính – Học thông dụng khéo” dành cho cấp Trung học cơ sở, và các cuốn “Tư duy tài chính, Hiểu về tiền – Tránh muộn phiền” (lớp 10), “Tư duy tài chính – Quản trị tài chính – Kiến tạo tương lai” (lớp 11) và “Thông minh tài chính – Tự chủ tương lai” (lớp 12).

Bộ sách cũng là một bước cụ thể triển khai “Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020, trong đó chỉ rõ: kiến thức tài chính cần được giáo dục cho học sinh phổ thông, lồng ghép cùng các môn học, các cấp học trong chương trình để tăng cường sự hiểu biết và phát triển năng lực, tư duy tài chính cho thế hệ trẻ.

Bộ sách cung cấp những kiến thức tài chính cơ bản, gần gũi, gắn với cuộc sống hàng ngày và hình thành tư duy tài chính tốt hơn cho các em.

Nội dung bộ sách tập trung vào những vấn đề cơ bản về tài chính, tiền tệ, ngân hàng; hiểu biết về tiền như: giá trị, lịch sử của tiền, lạm phát, giảm phát, lãi suất, tỷ giá, quy định về sử dụng nội tệ, ngoại tệ; hiểu biết về đầu tư tài chính như chứng khoán, trái phiếu, bảo hiểm, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ tiền gửi…; hiểu về ngân hàng như lịch sử, hoạt động ngân hàng, tiết kiệm, vay vốn; hiểu biết về thuế, vàng, đầu tư, khởi nghiệp, quản lý tài chính cá nhân…

Cung cấp kiến thức và kỹ năng để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tác giả, ThS. Lê Thị Thúy Sen cho biết: "Tôi có khát vọng chia sẻ kiến thức về tài chính, tiền tệ và kinh tế đến với giới trẻ Việt Nam. Mong muốn của tôi là đóng góp một phần nhỏ bé để giúp các bạn trẻ thay đổi nhận thức, hành vi và thói quen sử dụng dịch vụ tài chính.

Khi các em có kiến thức tốt hơn, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cộng đồng tài chính lành mạnh hơn".

Tác giả cuốn sách ThS. Lê Thị Thúy Sen.

Chia sẻ tại buổi ra mắt bộ sách, ThS. Lê Thị Thúy Sen và các cộng sự khẳng định, bộ sách không phải là sách dạy làm giàu, mà nhằm mang đến những kiến thức khoa học về tài chính, tiền tệ và phân tích tác động của các yếu tố kinh tế lên hoạt động tài chính cá nhân. Mục đích cuối cùng là giúp mọi người có đủ kiến thức và kỹ năng để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Tài chính gắn với con người từ khi còn trong bụng mẹ, là một trong những vấn đề cốt yếu mà mỗi con người cần ứng xử hàng ngày. Trang bị sớm kiến thức, hiểu biết và kỹ năng tài chính sẽ giúp học sinh hiểu được giá trị của lao động, của tiền, sự vận hành của tài chính tiền tệ, phát triển tư duy và kỹ năng kỹ năng tài chính cá nhân, từ đó trở thành những công dân sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội” - ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định.

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định.

Bộ sách được thiết kế với hệ thống kiến thức về kinh tế, tài chính khoa học, bao quát kết hợp sử dụng phương pháp tiếp cận giàu tính giáo dục nhân văn. Đặc biệt, tác giả đã sử dụng nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ, truyện ngắn, câu chuyện đời thường, tích xưa, truyền thống dân tộc và các biểu tượng văn hóa quen thuộc để làm cầu nối đưa kiến thức tài chính đến gần với học sinh.

Việc tích hợp kiến thức tài chính - ngân hàng với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục công dân, làm cho bộ sách dễ nhớ - dễ học - dễ hiểu - dễ áp dụng và là học liệu cần thiết để các nhà trường lựa chọn sử dụng dạy buổi thứ 2 cho học sinh

Nhờ nội dung sâu sắc và hình thức thể hiện sáng tạo, bộ sách đã nhận được đánh giá tích cực từ nhiều chuyên gia kinh tế, nhà giáo và doanh nhân trong và ngoài nước...

Bộ sách do ThS. Lê Thị Thúy Sen, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm tác giả, chủ biên, cùng nhóm biên soạn và hội đồng cố vấn, hiệu đính như Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa (thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh (Phó Giám đốc phụ trách Học viện Ngân hàng), Luật sư Trương Thanh Đức (luật sư chuyên sâu về kinh tế, tài chính ngân hàng…), và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh (Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế-Luật–Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Bộ sách chia làm 3 phần được sắp xếp khoa học, giá trị về kiến thức, đảm bảo tính liên môn, sư phạm để thích hợp cho cả việc dạy và học cho học sinh từ lớp 1-12 học với tiêu chí dễ nhớ dễ hiểu dễ tiếp thu dễ áp dụng và thú vị.

Bộ sách gồm 12 cuốn với giá bán từ 20.000 - 28.000 đồng/cuốn, dành cho tất cả cấp học với các tên gọi khác nhau như: “Hiểu đúng về tiền” dành cho cấp tiểu học, “Tư duy tài chính - Học thông dụng khéo” dành cho cấp Trung học cơ sở, và các cuốn “Tư duy tài chính, Hiểu về tiền - Tránh muộn phiền” (dành cho học sinh lớp 10), “Tư duy tài chính - Quản trị tài chính - Kiến tạo tương lai” (dành cho học sinh các lớp 11) và “Thông minh tài chính - Tự chủ tương lai” (học sinh lớp 12).

Nhận định về cuốn sách, GS.TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Tài chính của Quốc Hội, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước cho rằng: “Tiền là thứ quen thuộc đối với tất cả mọi người (từ trẻ em cho đến người già), nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về tiền, không ít người vì tiền mà mắc phải lầm lỗi. Giáo dục tài chính giúp các em có được những kiến thức cơ bản về tiền, biết sử dụng tiền phù hợp, thấy được cơ chế điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước và hiểu được các quan hệ tài chính liên quan đến sử dụng tiền để cân nhắc, lựa chọn phù hợp khi quyết định tham gia”.

Ông Peter Verhoeven – chuyên gia tài chính quốc tế giàu kinh nghiệm, Chủ tịch công ty Prometheus Asia Sdn.Bhd cho biết: “Với kinh nghiệm giảng dạy, làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, tôi tin tưởng sâu sắc rằng giáo dục tài chính sớm là vô cùng cần thiết. Cuốn sách này mang đến cho học sinh phổ thông những kiến thức dễ hiểu, thiết thực về tiền bạc và tài chính. Tôi đánh giá cao đóng góp quý báu của tác giả trong việc thúc đẩy giáo dục tài chính trong nhà trường” .


13 khối quần chúng với hơn 2000 người “đội nắng”, hợp luyện lần đầu trên sân Mỹ Đình
Ảnh

13 khối quần chúng với hơn 2000 người “đội nắng”, hợp luyện lần đầu trên sân Mỹ Đình

Ảnh

Dưới nắng nóng khá gay gắt, 13 khối quần chúng đã hợp luyện diễu binh diễu hành, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.

Sở GDĐT TP.HCM đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026 sau sáp nhập
Chuyển động Sài Gòn

Sở GDĐT TP.HCM đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026 sau sáp nhập

Chuyển động Sài Gòn

Sở GDĐT TP.HCM vừa đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới, tập trung vào việc củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh thành phố trở thành một siêu đô thị sau sáp nhập.

Chuyên gia: Án tử hình chính trị - kết cục đáng thất vọng với ông Zelensky sau đàm phán
Thế giới

Chuyên gia: Án tử hình chính trị - kết cục đáng thất vọng với ông Zelensky sau đàm phán

Thế giới

Bất kỳ thỏa thuận nào đạt được từ các cuộc đàm phán sẽ là một bản án tử hình chính trị đối với Volodymyr Zelensky, Zoltan Koskovich, nhà phân tích tại Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary bình luận.

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030
Tin tức

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Tin tức

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyên liệu sữa nhập khẩu “ồ ạt” gây nhiễu loạn thị trường, Hội Chăn nuôi Việt Nam kiến nghị 3 Bộ loạt giải pháp
Nhà nông

Nguyên liệu sữa nhập khẩu “ồ ạt” gây nhiễu loạn thị trường, Hội Chăn nuôi Việt Nam kiến nghị 3 Bộ loạt giải pháp

Nhà nông

Thị trường sữa Việt Nam phát triển quá nóng, bùng nổ quá nhiều thương hiệu, sản phẩm sữa và từ sữa trên thị trường, nguyên liệu sữa nhập khẩu “ô ạt” gây nhiễu loạn thị trường... Hội Chăn nuôi Việt Nam đã có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế loạt giải pháp.

Hoàn thiện nốt 5 tiêu chí này, xã Than Uyên sẽ cán đích xã nông thôn mới nâng cao ở Lai Châu
Nhà nông

Hoàn thiện nốt 5 tiêu chí này, xã Than Uyên sẽ cán đích xã nông thôn mới nâng cao ở Lai Châu

Nhà nông

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xã Than Uyên (tỉnh Lai Châu) đã “gặt hái” được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Để “hiện thực hóa” mục tiêu cán đích xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, xã Than Uyên đang tập trung hoàn thiện nốt 5 tiêu chí chưa đạt.

TP.HCM yêu cầu rà soát, đề xuất các dự án để quy hoạch phát triển nhà ở xã hội
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu rà soát, đề xuất các dự án để quy hoạch phát triển nhà ở xã hội

Chuyển động Sài Gòn

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, đề xuất danh mục các dự án, các bước thực hiện về quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn để phát triển nhà ở xã hội.

Tại một xã mới thuộc vùng trũng ở Cần Thơ, nhiều nhà bắt cá tạp nuôi vịt trời, giờ gia cảnh đã hết nghèo
Giảm nghèo nông thôn

Tại một xã mới thuộc vùng trũng ở Cần Thơ, nhiều nhà bắt cá tạp nuôi vịt trời, giờ gia cảnh đã hết nghèo

Giảm nghèo nông thôn

Xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ (trước sáp nhập ,Mỹ Phước là một xã thuộc huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) có 21 hộ dân nuôi vịt trời. Đây được xem là mô hình thành công, góp phần giúp cho người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo, bởi chi phí đầu tư nuôi vịt trời thấp, đặc biệt là có thể tận dụng nguồn cá tạp sẵn có làm thức ăn.

Nghệ sỹ Thanh Thúy vào vai nông dân livestream bán thanh long, hàng đặc sản ở phố biển tỉnh Lâm Đồng
Nhà nông

Nghệ sỹ Thanh Thúy vào vai nông dân livestream bán thanh long, hàng đặc sản ở phố biển tỉnh Lâm Đồng

Nhà nông

Sau buổi nghệ sỹ Thanh Thúy hóa thân thành nông dân livestream bán thanh long, nước mắm và hàng đặc sản trong chương trình "Đại tiệc livestream thanh long" diễn ra tại xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ), đã có nhiều đơn đặt hàng từ người tiêu dùng trên mọi miền đất nước và cho thấy tín hiệu rất lạc quan...

ĐT nữ Việt Nam nhận 2,6 tỷ đồng tiền thưởng
Thể thao

ĐT nữ Việt Nam nhận 2,6 tỷ đồng tiền thưởng

Thể thao

Với chiến thắng 3-1 trước ĐT nữ Thái Lan để cán đích hạng 3 tại giải vô địch nữ Đông Nam Á, ĐT nữ Việt Nam đã nhận thưởng 600 triệu đồng từ LĐBĐ Việt Nam (VFF). Như vậy, tổng cả giải đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận 2,6 tỷ đồng tiền thưởng.

Xã Ba Vì (Hà Nội): Buộc tháo biển, gỡ quảng cáo 'thần y mạng' sau phản ánh của Báo Dân Việt
Bạn đọc

Xã Ba Vì (Hà Nội): Buộc tháo biển, gỡ quảng cáo "thần y mạng" sau phản ánh của Báo Dân Việt

Bạn đọc

Sau loạt phản ánh của Báo Dân Việt về tình trạng nhiều "nhà thuốc gia truyền" ở xã Ba Vì (Hà Nội) quảng cáo sai sự thật, hoạt động không phép, UBND xã đã yêu cầu các cá nhân vi phạm tháo dỡ biển hiệu và dừng ngay việc quảng cáo trái quy định trên mạng xã hội.

3 con động vật hoang dã gồm 2 con khỉ, 1 con vượn được người dân TPHCM bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Củ Chi
Nhà nông

3 con động vật hoang dã gồm 2 con khỉ, 1 con vượn được người dân TPHCM bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Củ Chi

Nhà nông

Hạt Kiểm lâm Củ Chi (TPHCM) ngày 20/8 cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận 3 cá thể động vật hoang dã, gồm một con vượn má vàng cùng hai con khỉ do người dân tự nguyện giao nộp. Những cá thể động vật hoang dã này sẽ được chăm sóc và thả về tự nhiên.

Trường đại học đầu tiên ở TP.HCM công bố điểm chuẩn, có ngành 20 điểm
Chuyển động Sài Gòn

Trường đại học đầu tiên ở TP.HCM công bố điểm chuẩn, có ngành 20 điểm

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 20/8, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV) công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho 19 ngành đào tạo, trở thành trường đại học đầu tiên ở khu vực phía Nam công bố điểm chuẩn năm học 2025-2026.

Quốc khánh 2/9 này, 'hé lộ' tuyến du lịch quanh Hà Nội 'chạm' vào miền ký ức xa thẳm
Xã hội

Quốc khánh 2/9 này, "hé lộ" tuyến du lịch quanh Hà Nội "chạm" vào miền ký ức xa thẳm

Xã hội

Sau sắc đỏ rợp trời, từng mái ngói rêu phong, cổng đình trầm mặc hay con ngõ đá ong như thì thầm câu chuyện quá khứ, khiến bước chân lữ khách bồi hồi, tưởng chừng vừa chạm tới một Hà Nội khác: bình yên mà sâu thẳm.

Ca sỹ Lê Việt Anh bày tỏ khát vọng Việt Nam qua câu chuyện Thánh Gióng
Văn hóa - Giải trí

Ca sỹ Lê Việt Anh bày tỏ khát vọng Việt Nam qua câu chuyện Thánh Gióng

Văn hóa - Giải trí

MV "Gióng tự do" cũng được dàn dựng từ chuyện cậu bé Thánh Gióng đến khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam được thể hiện qua giọng hát Lê Việt Anh.

Giá bất động sản TP.HCM sau sáp nhập vẫn neo cao, không có dấu hiệu giảm nhiệt
Chuyển động Sài Gòn

Giá bất động sản TP.HCM sau sáp nhập vẫn neo cao, không có dấu hiệu giảm nhiệt

Chuyển động Sài Gòn

Theo các chuyên gia, sau sáp nhập, sự chênh lệch lớn về mức giá bất động sản giữa TP.HCM cũ và các khu vực khiến mặt bằng giá trung bình toàn TP.HCM có xu hướng thấp hơn so với giai đoạn trước ngày 1/7. Tuy nhiên, giá bán các sản phẩm vẫn ở mức khá cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ, những đêm trắng họp bàn
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ, những đêm trắng họp bàn

Tin tức

Chia sẻ với sự vất vả và nỗ lực của Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị quốc gia từ Trung ương đến địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ thực hiện quyết liệt 'bộ tứ trụ cột' theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ thực hiện quyết liệt "bộ tứ trụ cột" theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ sẽ thực hiện quyết liệt "bộ tứ trụ cột" theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Cuộc chiến cân não tại Hội nghị Geneva diễn ra như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc chiến cân não tại Hội nghị Geneva diễn ra như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngày 20/7/1954, sau 75 ngày đàm phán vô cùng khó khăn, căng thẳng, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ). Để giành được thắng lợi lịch sử trên bàn đàm phán là những ngày đấu trí, đấu lực đầy cam go của đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Bí thư Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Công an gắn biển tên phố Lê Giản và Bạch Thành Phong
Tin tức

Bí thư Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Công an gắn biển tên phố Lê Giản và Bạch Thành Phong

Tin tức

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa tham gia lễ Công bố quyết định gắn biển tên phố Lê Giản cùng với phố Bạch Thành Phong.

Khởi tố hình sự thanh niên 17 tuổi chạy xe gắn máy tông gãy chân Trung tá CSGT đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ
Pháp luật

Khởi tố hình sự thanh niên 17 tuổi chạy xe gắn máy tông gãy chân Trung tá CSGT đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ

Pháp luật

Ngày 20/8, nguồn tin cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Đại Phong ( 17 tuổi) để điều tra về tội "giết người" do có hành vi liên quan đến vụ tông gãy chân cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tiền đạo người Brazil cao 1m96 vừa gia nhập CLB Bắc Ninh có gì đặc biệt?
Thể thao

Tiền đạo người Brazil cao 1m96 vừa gia nhập CLB Bắc Ninh có gì đặc biệt?

Thể thao

Tiền đạo người Brazil là Kaina Nunes da Silva Amarante đã trở thành thành viên của CLB Bắc Ninh thi đấu tại giải hạng Nhất 2025/2026.

Người phụ nữ 4 năm sinh 3 con hòng trốn án tù
Xã hội

Người phụ nữ 4 năm sinh 3 con hòng trốn án tù

Xã hội

Một phụ nữ Trung Quốc bị kết án tù giam vì tội lừa đảo, nhiều lần mang thai nhằm trì hoãn thi hành án, thậm chí sinh tới 3 đứa trẻ chỉ trong vòng 4 năm.

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều nay (20/8) công bố điểm chuẩn đại học năm 2025: Bật mí từ các trường
Xã hội

Chiều nay (20/8) công bố điểm chuẩn đại học năm 2025: Bật mí từ các trường

Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn và dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025 sau lọc ảo đã được các trường đưa ra.

TP.HCM sắp ban hành chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ở nơi có nhiều công nhân lao động
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sắp ban hành chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ở nơi có nhiều công nhân lao động

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa có tờ trình lên Thành ủy, đề xuất ban hành Nghị quyết về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM.

Gấp rút sửa Luật Đất đai 2024 trong kỷ nguyên số: Khơi thông nguồn lực, giảm bất cập “không đáng có”
Nhà đất

Gấp rút sửa Luật Đất đai 2024 trong kỷ nguyên số: Khơi thông nguồn lực, giảm bất cập “không đáng có”

Nhà đất

Chính sách đất đai cần gắn với chuyển đổi số để xóa bỏ bất cập "nhức nhối", minh bạch hóa thị trường, rút ngắn thủ tục giải phóng mặt bằng và khơi thông nguồn lực phát triển bền vững.

Trứng gà đừng luộc hay chiên, đem hấp với loại nguyên liệu đặc biệt này đảm bảo thơm ngon, béo ngậy cực hấp dẫn
Gia đình

Trứng gà đừng luộc hay chiên, đem hấp với loại nguyên liệu đặc biệt này đảm bảo thơm ngon, béo ngậy cực hấp dẫn

Gia đình

Món ăn từ trứng gà vừa quen vừa lạ, vừa có vị đậm đà lẫn vị bùi béo rất "bắt cơm" và phù hợp cho những bữa ăn gia đình ấm cúng.

Thông tin điểm trông xe và vị trí thuận lợi xem diễu binh, diễu hành tại Lễ Quốc khánh 2/9
Tin tức

Thông tin điểm trông xe và vị trí thuận lợi xem diễu binh, diễu hành tại Lễ Quốc khánh 2/9

Tin tức

Hà Nội vừa thông tin về việc bố trí mặt bằng sắp xếp phương tiện phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?
Thể thao

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Thể thao

Theo báo chí Tây Ban Nha và Argentina, Malaysia đã nhập tịch không đúng quy định cho trung vệ Facundo Garces, người được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 2 triệu euro.

