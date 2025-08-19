Tác giả bộ sách "Giáo dục tài chính": Đây không phải là sách dạy làm giàu

Ra mắt bộ sách “Giáo dục tài chính” dành cho học sinh

Theo khảo sát của Standard &Poor’s, chỉ có 24% người trưởng thành Việt Nam được coi là có hiểu biết về tài chính, xếp thứ 118 trên tổng số 144 quốc gia được khảo sát.

Thời gian qua, Chính phủ và nhiều Bộ ngành, cơ quan triển khai tích cực để đáp ứng yêu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng tài chính cho cộng đồng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập diễn ra mạnh mẽ. Nhiều chương trình Giáo dục tài chính đã được triển khai trong cộng đồng với sự tham gia tích cực từ phía các cơ quan, tổ chức đặc biệt là sự tham gia của các cơ quan báo chí, truyền hình.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, việc giáo dục tài chính của Việt Nam cần có nhiều sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu hiện nay. Việc phát triển khoa học, công nghệ mang lại nhiều tiện ích cho xã hội, tuy nhiên cũng gây ra nhiều rủi ro tài chính nếu cộng đồng không được trang bị kiến thức tài chính tốt.

ThS. Lê Thị Thúy Sen - Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (ngồi giữa) là chủ biên của bộ sách "Giáo dục Tài chính".

Theo đó, ra đời trong bối cảnh chúng ta đang triển khai rộng rãi các nghị quyết của Đảng: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng..., "Giáo dục tài chính” là bộ sách chuyên đề về “môn học” Tài chính học đường, toàn diện tại Việt Nam, được thiết kế hệ thống cho học sinh từ lớp 1 - 12 phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đây cũng là một trong những chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, theo tinh thần Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ thực thi Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 12/8/2024 và Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế.

Bộ sách gồm 12 cuốn: “Hiểu đúng về tiền” dành cho cấp tiểu học, “Tư duy tài chính – Học thông dụng khéo” dành cho cấp Trung học cơ sở, và các cuốn “Tư duy tài chính, Hiểu về tiền – Tránh muộn phiền” (lớp 10), “Tư duy tài chính – Quản trị tài chính – Kiến tạo tương lai” (lớp 11) và “Thông minh tài chính – Tự chủ tương lai” (lớp 12).

Bộ sách cũng là một bước cụ thể triển khai “Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020, trong đó chỉ rõ: kiến thức tài chính cần được giáo dục cho học sinh phổ thông, lồng ghép cùng các môn học, các cấp học trong chương trình để tăng cường sự hiểu biết và phát triển năng lực, tư duy tài chính cho thế hệ trẻ.



Bộ sách cung cấp những kiến thức tài chính cơ bản, gần gũi, gắn với cuộc sống hàng ngày và hình thành tư duy tài chính tốt hơn cho các em.

Nội dung bộ sách tập trung vào những vấn đề cơ bản về tài chính, tiền tệ, ngân hàng; hiểu biết về tiền như: giá trị, lịch sử của tiền, lạm phát, giảm phát, lãi suất, tỷ giá, quy định về sử dụng nội tệ, ngoại tệ; hiểu biết về đầu tư tài chính như chứng khoán, trái phiếu, bảo hiểm, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ tiền gửi…; hiểu về ngân hàng như lịch sử, hoạt động ngân hàng, tiết kiệm, vay vốn; hiểu biết về thuế, vàng, đầu tư, khởi nghiệp, quản lý tài chính cá nhân…

Cung cấp kiến thức và kỹ năng để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tác giả, ThS. Lê Thị Thúy Sen cho biết: "Tôi có khát vọng chia sẻ kiến thức về tài chính, tiền tệ và kinh tế đến với giới trẻ Việt Nam. Mong muốn của tôi là đóng góp một phần nhỏ bé để giúp các bạn trẻ thay đổi nhận thức, hành vi và thói quen sử dụng dịch vụ tài chính.

Khi các em có kiến thức tốt hơn, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cộng đồng tài chính lành mạnh hơn".

Tác giả cuốn sách ThS. Lê Thị Thúy Sen.

Chia sẻ tại buổi ra mắt bộ sách, ThS. Lê Thị Thúy Sen và các cộng sự khẳng định, bộ sách không phải là sách dạy làm giàu, mà nhằm mang đến những kiến thức khoa học về tài chính, tiền tệ và phân tích tác động của các yếu tố kinh tế lên hoạt động tài chính cá nhân. Mục đích cuối cùng là giúp mọi người có đủ kiến thức và kỹ năng để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Tài chính gắn với con người từ khi còn trong bụng mẹ, là một trong những vấn đề cốt yếu mà mỗi con người cần ứng xử hàng ngày. Trang bị sớm kiến thức, hiểu biết và kỹ năng tài chính sẽ giúp học sinh hiểu được giá trị của lao động, của tiền, sự vận hành của tài chính tiền tệ, phát triển tư duy và kỹ năng kỹ năng tài chính cá nhân, từ đó trở thành những công dân sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội” - ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định.

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định.

Bộ sách được thiết kế với hệ thống kiến thức về kinh tế, tài chính khoa học, bao quát kết hợp sử dụng phương pháp tiếp cận giàu tính giáo dục nhân văn. Đặc biệt, tác giả đã sử dụng nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ, truyện ngắn, câu chuyện đời thường, tích xưa, truyền thống dân tộc và các biểu tượng văn hóa quen thuộc để làm cầu nối đưa kiến thức tài chính đến gần với học sinh.

Việc tích hợp kiến thức tài chính - ngân hàng với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục công dân, làm cho bộ sách dễ nhớ - dễ học - dễ hiểu - dễ áp dụng và là học liệu cần thiết để các nhà trường lựa chọn sử dụng dạy buổi thứ 2 cho học sinh

Nhờ nội dung sâu sắc và hình thức thể hiện sáng tạo, bộ sách đã nhận được đánh giá tích cực từ nhiều chuyên gia kinh tế, nhà giáo và doanh nhân trong và ngoài nước...



Bộ sách do ThS. Lê Thị Thúy Sen, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm tác giả, chủ biên, cùng nhóm biên soạn và hội đồng cố vấn, hiệu đính như Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa (thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh (Phó Giám đốc phụ trách Học viện Ngân hàng), Luật sư Trương Thanh Đức (luật sư chuyên sâu về kinh tế, tài chính ngân hàng…), và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh (Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế-Luật–Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).



Bộ sách chia làm 3 phần được sắp xếp khoa học, giá trị về kiến thức, đảm bảo tính liên môn, sư phạm để thích hợp cho cả việc dạy và học cho học sinh từ lớp 1-12 học với tiêu chí dễ nhớ dễ hiểu dễ tiếp thu dễ áp dụng và thú vị.



Bộ sách gồm 12 cuốn với giá bán từ 20.000 - 28.000 đồng/cuốn, dành cho tất cả cấp học với các tên gọi khác nhau như: “Hiểu đúng về tiền” dành cho cấp tiểu học, “Tư duy tài chính - Học thông dụng khéo” dành cho cấp Trung học cơ sở, và các cuốn “Tư duy tài chính, Hiểu về tiền - Tránh muộn phiền” (dành cho học sinh lớp 10), “Tư duy tài chính - Quản trị tài chính - Kiến tạo tương lai” (dành cho học sinh các lớp 11) và “Thông minh tài chính - Tự chủ tương lai” (học sinh lớp 12).

Nhận định về cuốn sách, GS.TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Tài chính của Quốc Hội, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước cho rằng: “Tiền là thứ quen thuộc đối với tất cả mọi người (từ trẻ em cho đến người già), nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về tiền, không ít người vì tiền mà mắc phải lầm lỗi. Giáo dục tài chính giúp các em có được những kiến thức cơ bản về tiền, biết sử dụng tiền phù hợp, thấy được cơ chế điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước và hiểu được các quan hệ tài chính liên quan đến sử dụng tiền để cân nhắc, lựa chọn phù hợp khi quyết định tham gia”.



Ông Peter Verhoeven – chuyên gia tài chính quốc tế giàu kinh nghiệm, Chủ tịch công ty Prometheus Asia Sdn.Bhd cho biết: “Với kinh nghiệm giảng dạy, làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, tôi tin tưởng sâu sắc rằng giáo dục tài chính sớm là vô cùng cần thiết. Cuốn sách này mang đến cho học sinh phổ thông những kiến thức dễ hiểu, thiết thực về tiền bạc và tài chính. Tôi đánh giá cao đóng góp quý báu của tác giả trong việc thúc đẩy giáo dục tài chính trong nhà trường” .



