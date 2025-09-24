Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ tư, ngày 24/09/2025 08:30 GMT+7

Tại sao họ Tống của Tống Mỹ Linh được gọi là "Vương triều không vương miện” ở Trung Hoa?

+ aA -
Hiền Mai (Theo Báo Công an Nhân dân) Thứ tư, ngày 24/09/2025 08:30 GMT+7
Người Trung Quốc gọi gia tộc họ Tống là “Vương triều không vương miện”. Danh tiếng của gia tộc này phần lớn được tạo nên bởi ba cuộc hôn nhân nổi tiếng của ba người con gái, Tống Ái Linh, Tống Khánh Linh và Tống Mỹ Linh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tại sao họ Tống của Tống Mỹ Linh được gọi là "Vương triều không vương miện” ở Trung Hoa?

Lịch sử Trung Quốc và châu Á cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX chịu nhiều ảnh hưởng của gia tộc họ Tống. Tư tưởng tiến bộ của người cha, nền học vấn tiên tiến và sự thành đạt của cả 6 người con đã mang lại cho gia tộc này nhiều danh tiếng.

Người Trung Quốc gọi gia tộc này là “Vương triều không vương miện”. Đã có rất nhiều tác phẩm viết về gia tộc này, và mới đây là các tác phẩm: “Bí mật gia đình họ Tống” của tập thể tác giả Lương Tình Lượng, Trương Học Kế, Uông Xuân Cát, Lý Tú Trân, Vương Lâm; tác phẩm “Tống ái Linh nữ hoàng không vương miện” của Dương Gia Thạch và một tác phẩm của nhà văn Mỹ Stecling Sclây: “Vương triều họ Tống”.

Trong tác phẩm của mình, Stecling Sclay đã nhận xét về gia tộc này như sau: “Từ gia tộc Paokia (Tây Ban Nha) hồi thế kỷ XVI, XVII đến nay, chưa có một gia tộc nào có thể có một tác động xáo trộn vận mệnh của loài người như gia tộc họ Tống, họ đã gây nên một tác dụng mấu chốt trong sự phát triển của cục diện châu Á và toàn thế giới”.

Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh. Ảnh: Tư Liệu.

Danh tiếng của gia tộc này phần lớn được tạo nên bởi ba cuộc hôn nhân nổi tiếng của ba người con gái. Cả ba cô con gái đều được cha mẹ cho du học tại Mỹ, có nhan sắc, học vấn uyên thâm và đều lấy những người đàn ông tên tuổi, nhưng đều đã có một đời, thậm chí hai, ba đời vợ.

Tống Ái Linh là vợ Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tống Khánh Linh và Tống Mỹ Linh trở thành hai đệ nhất phu nhân. Ba cuộc hôn nhân này đã làm cho gia tộc họ Tống trở thành đề tài hấp dẫn cho giới sử học, văn học, điện ảnh... khai thác.

Người đàn ông đầu tiên hỏi Tống Ái Linh làm vợ là Tôn Trung Sơn - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Trung Quốc, một người bạn chí cốt của cha cô, nhưng cô đã từ chối. Cô cho rằng, chủ nghĩa “Tam dân” mà Tôn Trung Sơn theo đuổi chỉ là “một tín ngưỡng xa vời, không thể thực hiện, mà còn làm cho gia đình họ Tống bị liên lụy”.

Cô đã lấy Khổng Tường Hy, hậu duệ đời thứ 75 của Khổng Tử, thuộc dòng dõi cao môn vọng tộc. Tốn Ái Linh sớm nhận thấy ở Khổng Tường Hy có sự “khôn khéo trong quan hệ giao tiếp, có năng lực công tác và đặc biệt là biết kiếm tiền đúng cách, có bản lĩnh quản lý tài chính trời cho”.

Hai người đi đến hôn nhân một cách dễ dàng, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, giàu sang. Sau này Khổng Tường Hy đã giữ những chức vụ cao nhất về tài chính trong chính phủ của Tưởng Giới Thạch: Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Viện trưởng Viện hành chính, Ủy viên Ban kinh tế toàn quốc... và là chỗ dựa tin cậy của Tưởng Giới Thạch.

Khởi đầu cuộc hôn nhân giữa Tống Khánh Linh với Tôn Trung Sơn không được thuận lợi. Sự chênh lệch lớn về tuổi tác và chuyện ông đã có vợ khiến ông bà Tống Gia Thụ kịch liệt phản đối. Chỉ một mình Tống Ái Linh là ủng hộ, vì cho rằng cuộc hôn nhân này sẽ hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho gia tộc.

Từ nhỏ, Tống Khánh Linh đã ngưỡng mộ, tôn thờ Tôn Trung Sơn. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, cô trở về Tổ quốc dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng, làm thư ký Anh văn cho Tôn Trung Sơn, rồi trở thành người cộng tác đắc lực của ông.

Lý tưởng và nhân cách cao đẹp của Tôn Trung Sơn đã cuốn hút Tống Khánh Linh sâu sắc. Tình yêu đã nảy nở giữa một người thiếu nữ với một người đàn ông lớn tuổi, đã có vợ và ba người con. Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, Tống Khánh Linh đã trốn sang Tokyo làm lễ cưới giản dị với Tôn Trung Sơn.

Sau này, khi đã là phu nhân Tổng thống, Tống Khánh Linh nói: “Điều vui sướng nhất của tôi chỉ có được khi cùng làm việc với bác sĩ Tôn. Tôi tình nguyện làm tất cả những gì ông yêu cầu tôi làm, cũng như tôi phải trả bằng mọi giá, kể cả sự hy sinh”.

Họ đã có mười năm chung sống hạnh phúc và hoạt động cách mạng. Khi Tôn Trung Sơn bệnh nặng qua đời, Tống Khánh Linh mới 30 tuổi, nhưng bà đã sống cuộc sống độc thân cho đến cuối đời. Người Trung Quốc gọi bà là “Trinh đức thánh nữ”.

Trong ba cô gái họ Tống, Tống Mỹ Linh xinh đẹp và sắc sảo nhất, nhưng lấy chồng muộn nhất. Trong một buổi dạ tiệc tổ chức tại tư gia của Tôn Trung Sơn, Tống Mỹ Linh gặp Tưởng Giới Thạch.

Tác phẩm “Bí mật gia đình họ Tống” đã kể lại lần đầu gặp gỡ đó như sau: “Buổi dạ hội bắt đầu, không khí thật tưng bừng náo nhiệt. Bỗng cả đám đông chợt nổi dậy tiếng trầm trồ kinh ngạc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tiểu thư Tống Mỹ Linh đang ung dung bước tới.

Cô mặc chiếc áo dài Thượng Hải bằng gấm tía, chiếc thắt lưng xanh bó sát lấy vòng lưng thon thả, lồng ngực tròn căng lên xuống nhịp nhàng theo hơi thở. Cả thân hình ấy, từ mái tóc đen bóng đến gót giày đều toát lên một vẻ đẹp mê hồn...

Tưởng Giới Thạch cũng có mặt trong buổi dạ hội đã thốt ra lời thán phục tự đáy lòng. Nhưng ông ta không chỉ tấm tắc khen ngợi mà còn lẩm bẩm: - Con mẹ nó chứ! Kiếp này đây ta phải lấy được nàng để cả thế giới này biết tay Tưởng này như thế nào! Từ đó đã mở ra cuộc săn đuổi tình yêu 5 năm trời”...

Khi mới gặp Tốn Mỹ Linh, Tưởng vẫn còn rất lận đận trên con đường công danh. Theo tính toán của Tưởng Giới Thạch, mối nhân duyên với tiểu thư nhà họ Tống sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho sự nghiệp chính trị của mình.

Nếu trở thành con rể của gia đình nổi tiếng này, Tưởng Giới Thạch sẽ lợi dụng được uy tín của Tôn Trung Sơn, lại có điều kiện để kết thân với phương Tây và sử dụng chuyên gia tiền tệ Tống Tử Văn để giải quyết khó khăn về tài chính.

Trong “Bí mật gia đình họ Tống”, các tác giả đã viện dẫn lời một nhà báo nổi tiếng của Trung Quốc nhận xét về chuyện này: “Việc tái hôn của Tưởng Giới Thạch là một hành động chính trị được tính toán lâu dài và kỹ lưỡng... Nếu lấy Tống Mỹ Linh, ông ta sẽ có một cái mồm và một cái tay để quan hệ với người phương Tây.

Ngoài ra, ông cũng rất coi trọng chuyên gia tiền tệ Tống Tử Văn...”. Nhà văn Mỹ Stecling Sclay viết: “Cách thuận tiện nhất để Tưởng Giới Thạch nhận được sự tài trợ từ bên ngoài là thông qua gia đình họ Tống, nhất là Tống Tử Văn...”.

Nhưng việc tìm một chỗ đứng trong gia đình họ Tống không phải là việc dễ dàng đối với Tưởng Giới Thạch bởi sự phản đối kịch liệt từ phía bà mẹ và người chị gái thứ hai. Thời gian đầu, bà Nghê Quế Trân khăng khăng không chịu gả Tống Mỹ Linh cho Tưởng, vì cho rằng Tưởng Giới Thạch có địa vị thấp hèn, không có đạo đức, không theo đạo Cơ đốc.

Bà nói: “Quyết không bao giờ gả con cho cái hạng đã có vợ lớn, vợ bé đầy nhà còn giở thói trăng hoa ong bướm ấy”. Cùng quan điểm với bà mẹ, Tống Khánh Linh phản đối quyết liệt và đã tuyên bố: “Thà tôi nhìn thấy Tống Mỹ Linh chết, chứ không muốn nhìn thấy nó phải gả cho con người tự xưng là chưa vợ con đó. Riêng ở Quảng Châu, ông ta đã tằng tịu với mấy người”.

May thay, Tưởng Giới Thạch đã tìm thấy sự ủng hộ từ Tống Ái Linh. Tống Ái Linh cho rằng: “Con người này có một tiền đồ vô hạn. Sau thời Tôn Trung Sơn, gia đình họ Tống muốn nở mày nở mặt, chỉ có họ Tưởng là có thể trông cậy được”.

Tống Ái Linh đã nói với em gái: “Tưởng Giới Thạch sẽ trở thành người thống trị cao nhất Trung Quốc. Lấy Tưởng Giới Thạch đồng nghĩa với việc trở thành đệ nhất phu nhân. (Bí mật gia đình họ Tống). Và Tống Mỹ Linh đã xiêu lòng.

Thời gian đã thay đổi mọi định kiến của gia tộc họ Tống về con người Tưởng Giới Thạch. Sau 5 năm theo đuổi, tháng 11/1927, Tưởng Giới Thạch đã sang tận Kobe Nhật Bản để tiếp kiến bà Nghê Quế Trân và được bà đồng ý cho cưới Tống Mỹ Linh.

Ngay sau đó, Tưởng mang Tống Mỹ Linh về Trung Quốc, tổ chức họp báo tuyên bố kế hoạch làm đám cưới. Hôn lễ của hai họ Tưởng - Tống có tới hàng ngàn người tham dự. Vợ chồng Tổng lãnh sự Mỹ, Nhật Bản, Đức, đại diện một số công ty và một số phóng viên nước ngoài cũng có mặt tại hôn lễ.

Các báo thời đó bình luận rằng, sự có mặt của đông đảo khách nước ngoài trong lễ cưới chứng tỏ quốc tế đã thừa nhận Tưởng, và đó là “thu hoạch ngoài lễ cưới”. Mặc dù Tưởng đã công bố sẽ tổ chức đám cưới thật tiết kiệm, khoản kinh phí dùng để đặt tiệc sẽ phát cho bệnh viện quân đội, và xin miễn nhận quà mừng.

Nhưng trên thực tế thì: “Bạn bè và đồng bào khắp nơi tranh nhau đến đưa tặng phẩm, ai đưa tặng phẩm bằng vàng, bằng tiền đều đưa lên gác nhà băng trung ương nhờ nhận giúp... Suốt ngày những người đến ngân hàng đưa tiền tặng nối nhau hết sức đông đảo, nhân viên nhận tiền không một phút ngơi tay...”.

Trong hôn lễ, Tống Mỹ Linh lộng lẫy và đài các: “Cô dâu ôm một bó hoa thạch trúc màu hồng nhạt, trang sức cực kỳ mới mẻ và đẹp mắt... Toàn thân gọn gàng trong chiếc áo dài màu bạc. Mọi người nhìn vẻ đẹp của cô dâu mà tuồng như nín thở”...

Cưới được Tống Mỹ Linh rồi, tâm trạng Tưởng Giới Thạch vô cùng sung sướng, đã cho đăng một bản thông báo với nội dung: “Mao thị không còn là vợ, sớm đã bỏ nhau; Còn hai thị Diêu, Trần vốn chẳng có gì ràng buộc... Hôm nay được kết hôn với người kính yêu nhất là Tống Mỹ Linh nữ sĩ, thật là ngày vẻ vang nhất trên đời”.

Sau lễ cưới 40 ngày, Tưởng Giới Thạch trở thành Tổng thống, Tống Mỹ Linh trở thành đệ nhất phu nhân. Tưởng Giới Thạch vẫn thường nói với bạn bè rằng: “Lấy Tống Mỹ Linh, tôi không chỉ được giang sơn, mà còn được cả người ngọc”.

Theo: Theo Báo Công an Nhân dân

Tham khảo thêm

Hé lộ bản giao kèo “định mệnh” của Tưởng Giới Thạch - Tống Mỹ Linh

Hé lộ bản giao kèo “định mệnh” của Tưởng Giới Thạch - Tống Mỹ Linh

Tống Mỹ Linh tiết lộ sự thật việc Tưởng Giới Thạch cả đời không để tóc?

Tống Mỹ Linh tiết lộ sự thật việc Tưởng Giới Thạch cả đời không để tóc?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Món ăn "cao lương mỹ vị" nào giúp Càn Long sống thọ tới 89 tuổi?

Tổ yến được xếp vào nhóm "cao lương mỹ vị" bởi vì nó là món ăn bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người, trong đó có hoàng đế Càn Long của nhà Thanh (Trung Quốc).

Khe Sanh 1968: Pháo đài thép vượt Điện Biên Phủ vẫn bị đập tan như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Khe Sanh 1968: Pháo đài thép vượt Điện Biên Phủ vẫn bị đập tan như thế nào?

Tưởng Giới Thạch mắc bệnh “khó nói”, không thể có con với Tống Mỹ Linh?

Đông Tây - Kim Cổ
Tưởng Giới Thạch mắc bệnh “khó nói”, không thể có con với Tống Mỹ Linh?

Trạng Lợn Nguyễn Nghiêu Tư khiến hoàng đế nhà Minh cứng lưỡi ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Trạng Lợn Nguyễn Nghiêu Tư khiến hoàng đế nhà Minh cứng lưỡi ra sao?

Đọc thêm

Quán café giải khát nào gần 100 năm tuổi vẫn hoạt động ở Hà Nội?
Đông Tây - Kim Cổ

Quán café giải khát nào gần 100 năm tuổi vẫn hoạt động ở Hà Nội?

Đông Tây - Kim Cổ

Chỉ có nơi duy nhất được thiết kế, xây dựng với công năng cụ thể là làm quán café giải khát vẫn tồn tại và hoạt động ở Hà Nội sau gần 100 năm.

Hồ nước ngọt lớn nhất ĐBSCL 10 triệu m3, giá trị hơn 1.300 tỷ đồng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long
Nhà nông

Hồ nước ngọt lớn nhất ĐBSCL 10 triệu m3, giá trị hơn 1.300 tỷ đồng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long

Nhà nông

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Vĩnh Long sẽ tổ chức khánh thành công trình hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé. Đây là công trình hồ chứa nước ngọt lớn nhất ĐBSCL với sức chứa 10 triệu m3, trong giai đoạn 1, công trình có tổng mức đầu tư 1.330 tỷ đồng.

Nga phóng tên lửa Iskander giáng đòn 'sấm sét' vào thao trường của quân đội Ukraine, gây nhiều thương vong
Thế giới

Nga phóng tên lửa Iskander giáng đòn 'sấm sét' vào thao trường của quân đội Ukraine, gây nhiều thương vong

Thế giới

Nga vừa tấn công một thao trường huấn luyện của quân đội Ukraine bằng đợt tập kích hỗn hợp, trong đó bao gồm việc phóng hai tên lửa đạn đạo Iskander.

Bộ Tài chính đề xuất chỉ duy nhất 1 doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế: Cần điều kiện gì?
Kinh tế

Bộ Tài chính đề xuất chỉ duy nhất 1 doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế: Cần điều kiện gì?

Kinh tế

Dự thảo Bộ Tài chính đề xuất, chỉ 1 doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Lý giải nguyên nhân vì sao nông dân gọi TBR97 là “giống lúa không có đối thủ”
Nhà nông

Lý giải nguyên nhân vì sao nông dân gọi TBR97 là “giống lúa không có đối thủ”

Nhà nông

TBR97 – giống lúa của ThaiBinh Seed đang phủ sóng từ miền Trung ra miền Bắc, chinh phục bà con bởi năng suất, chất lượng gạo ngon và khả năng chống chịu sâu bệnh vượt trội.

Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna 1m88: 'Bóng đá Việt Nam kém cạnh Mỹ'
Thể thao

Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna 1m88: "Bóng đá Việt Nam kém cạnh Mỹ"

Thể thao

Theo Kyle Colonna, cầu thủ Mỹ nhanh và khỏe hơn cầu thủ Việt Nam, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam kém cạnh Mỹ. Trái lại, cầu thủ 26 tuổi này đánh giá cao kỹ thuật và yếu tố chiến thuật trong lối chơi tại Việt Nam

Đà Nẵng: Hơn 300 cán bộ Kiểm ngư chung tay vì nhân dân Cuba
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng: Hơn 300 cán bộ Kiểm ngư chung tay vì nhân dân Cuba

Đại đoàn kết dân tộc

Chiều 25/9, tại TP Đà Nẵng, Chi đội Kiểm ngư số 3 tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba, với sự tham gia hưởng ứng của hơn 300 cán bộ, nhân viên, quyên góp được hàng chục triệu đồng.

Lào Cai: Khởi tố nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt
Pháp luật

Lào Cai: Khởi tố nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt

Pháp luật

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Thạc sĩ và tiến sĩ cũng khó tìm việc tại Trung Quốc
Xã hội

Thạc sĩ và tiến sĩ cũng khó tìm việc tại Trung Quốc

Xã hội

Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm lao động trẻ Trung Quốc tiếp tục leo thang, khi cả nhóm tốt nghiệp gần đây và nhóm đã ra trường vài năm đều gặp khó trong việc tìm được công việc phù hợp với trình độ đào tạo.

Hàng trăm Cảnh sát giao thông TP.HCM được tập huấn chuyên sâu về ứng dụng AI vào một số lĩnh vực công tác
Chuyển động Sài Gòn

Hàng trăm Cảnh sát giao thông TP.HCM được tập huấn chuyên sâu về ứng dụng AI vào một số lĩnh vực công tác

Chuyển động Sài Gòn

Hàng trăm chiến sĩ CSGT TP.HCM vừa được tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả công tác, hướng tới xây dựng "thế hệ cán bộ Công an số".

Hơn 1.000 ha đất sắp được “cởi trói” để làm nhà ở tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 1.000 ha đất sắp được “cởi trói” để làm nhà ở tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa đưa ra danh sách 74 khu đất, tổng diện tích hơn 1.000 ha để thí điểm phát triển dự án nhà ở thương mại theo cơ chế mới. Đây được xem là bước đi nhằm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý kéo dài nhiều năm, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở.

Biển báo, vạch kẻ đường ở TP.HCM không xuống cấp
Chuyển động Sài Gòn

Biển báo, vạch kẻ đường ở TP.HCM không xuống cấp

Chuyển động Sài Gòn

Sở Xây dựng TP.HCM khẳng định hệ thống biển báo và vạch kẻ đường do các đơn vị trực thuộc quản lý trên địa bàn thành phố vẫn rõ ràng, không bị xuống cấp, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Đâm chết nạn nhân nợ tiền, bị cáo nhận án 17 năm 6 tháng tù
Pháp luật

Đâm chết nạn nhân nợ tiền, bị cáo nhận án 17 năm 6 tháng tù

Pháp luật

Bị cáo Nguyễn Đại Vỷ, 29 tuổi, ngụ Tây Ninh đâm chết nạn nhân nợ tiền mẹ ruột của mình lâu ngày không trả, nhận bản án nghiêm khắc .

Chính sách khuyến khích phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo đã ban hành nhưng chưa đạt được điều này
Kinh tế

Chính sách khuyến khích phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo đã ban hành nhưng chưa đạt được điều này

Kinh tế

Chưa thể triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) hiệu quả thì chưa thể hình thành thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam, theo nhận định của các chuyên gia.

Lâm Đồng xác định giải pháp cốt lõi để tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công
Kinh tế

Lâm Đồng xác định giải pháp cốt lõi để tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Kinh tế

Tại tỉnh Lâm Đồng, việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp (đạt hơn 25%) với nhiều nguyên nhân, vì vậy tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các sở, ngành thực hiện nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ giải ngân.

Nhóm ca sĩ Ngũ Hổ Tướng bị điều tra vì hình ảnh quảng bá cá độ trong MV triệu view
Chuyển động Sài Gòn

Nhóm ca sĩ Ngũ Hổ Tướng bị điều tra vì hình ảnh quảng bá cá độ trong MV triệu view

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã làm việc với các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ nghi vấn nhóm này đăng tải video quảng cáo cờ bạc, cá độ trực tuyến.

PGS. TS Trần Đình Thiên: Hàng nghìn dự án bị tắc với giá trị hàng triệu tỷ đồng là điểm nghẽn của điểm nghẽn
Kinh tế

PGS. TS Trần Đình Thiên: Hàng nghìn dự án bị tắc với giá trị hàng triệu tỷ đồng là điểm nghẽn của điểm nghẽn

Kinh tế

"Hàng nghìn dự án bị tắc thủ tục, pháp lý với giá trị tài sản lên đến hàng triệu tỷ đồng là minh chứng rõ rệt cho sự ách tắc mang tính phổ biến, mang tính hệ thống. Không tháo gỡ ở đây thì không tháo được chỗ nào?", PGS, TS Trần Đình Thiên nói.

Đà Nẵng dự kiến miễn toàn bộ phí, lệ phí khi làm thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến
Tin tức

Đà Nẵng dự kiến miễn toàn bộ phí, lệ phí khi làm thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến

Tin tức

Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa công bố dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí 0 đồng đối với các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, dự kiến trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp thứ 3, khóa X.

FIFA xem xét mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội: Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

FIFA xem xét mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội: Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

Kỉ niệm 100 năm thành lập giải đấu, FIFA nghiêm túc cân nhắc mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội. Nếu điều này trở thành sự thực, châu Á sẽ có từ 10-11 suất, đồng nghĩa cơ hội được mở ra với ĐT Việt Nam.

Lời cáo buộc từ Moldova, Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào tử huyệt từ phía sau
Điểm nóng

Lời cáo buộc từ Moldova, Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào tử huyệt từ phía sau

Điểm nóng

Nữ Tổng thống Moldova Maia Sandu cáo buộc Nga âm mưu đảo chính ở Moldova với mục đích tiếp tục tấn công Odessa. Cơ quan an ninh được cho là đã phát hiện ra một hoạt động huấn luyện phiến quân.

Cổ phiếu bất động sản, đầu tư công 'ghi bàn' cho thị trường phiên 25/9
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản, đầu tư công 'ghi bàn' cho thị trường phiên 25/9

Nhà đất

Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công trở thành tâm điểm phiên 25/9, sắc xanh lan rộng giúp VN-Index tăng gần 9 điểm khi nhiều mã lớn ghi nhận mức tăng ấn tượng.

Đà Nẵng: Triệt phá “liên minh đa cấp” BTC Short khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy
Pháp luật

Đà Nẵng: Triệt phá “liên minh đa cấp” BTC Short khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy

Pháp luật

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng trong đường dây đa cấp trái phép BTC Short do Liu Xiaofeng (quốc tịch nước ngoài) cầm đầu, với hơn 11.000 tài khoản tham gia và gần 18 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

'Người có thu nhập tương đối cao cũng không mua được nhà, không dám kết hôn'
Tin tức

"Người có thu nhập tương đối cao cũng không mua được nhà, không dám kết hôn"

Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, giá cả bất động sản đang một vấn đề xã hội lớn, ảnh hưởng đến quyết định kết hôn của giới trẻ, bởi họ không thể "an cư" để "lạc nghiệp" khi việc mua nhà quá khó khăn, kể cả với người có thu nhập tương đối cao.

Thứ trưởng Bộ NN&MT: 'Làng nghề không chỉ là không gian văn hóa mà còn là cầu nối hội nhập toàn cầu'
Nhà nông

Thứ trưởng Bộ NN&MT: "Làng nghề không chỉ là không gian văn hóa mà còn là cầu nối hội nhập toàn cầu"

Nhà nông

Tại Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP và 3 năm triển khai Quyết định 801/QĐ-TTg, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh, làng nghề không chỉ là không gian văn hóa – kinh tế truyền thống mà còn là trụ cột sinh kế nông thôn, trung tâm du lịch sáng tạo và cầu nối hội nhập thương mại toàn cầu.

Hành trình chinh phục côn nhị khúc của Lý Tiểu Long diễn ra như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Hành trình chinh phục côn nhị khúc của Lý Tiểu Long diễn ra như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Hình ảnh của Lý Tiểu Long trên phim ngoài những đòn quyền cước mạnh mẽ và nhanh như chớp, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long còn nổi tiếng với kỹ năng múa côn điêu luyện. Đằng sau việc Lý Tiểu Long sử dụng vũ khí này là câu chuyện đầy thú vị.

TP.HCM cấp tốc sửa chữa trường xuống cấp, phấn đấu đủ chỗ học hai buổi/ngày
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM cấp tốc sửa chữa trường xuống cấp, phấn đấu đủ chỗ học hai buổi/ngày

Chuyển động Sài Gòn

Trước phản ánh về nhiều trường học xuống cấp nghiêm trọng, Sở GDĐT TP.HCM cho biết đã yêu cầu các địa phương khẩn trương tạm ứng ngân sách để sửa chữa ngay các hạng mục mất an toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030.

Người phụ nữ trình báo bị hành hung vì quay phim quán cà phê lấn chiếm lối đi: Công an tìm bị hại
Chuyển động Sài Gòn

Người phụ nữ trình báo bị hành hung vì quay phim quán cà phê lấn chiếm lối đi: Công an tìm bị hại

Chuyển động Sài Gòn

Người phụ nữ đến công an trình báo bị hành hung đến nhập viện vì quay phim quán cà phê thường xuyên lấn chiếm lối đi, tuy nhiên, sau trình báo người này đã rời khỏi địa phương, đi đâu không rõ.

Thấy con động vật sách Đỏ trong vườn nhà, người dân Quảng Trị giao nộp ngành chức năng để thả vào rừng
Nhà nông

Thấy con động vật sách Đỏ trong vườn nhà, người dân Quảng Trị giao nộp ngành chức năng để thả vào rừng

Nhà nông

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa thả một con khỉ đuôi lợn vào Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Con khỉ đuôi lợn này là loài động vật quý hiếm, có tên trong sách Đỏ Việt Nam, sách Đỏ thế giới.

'Nóng' Tập đoàn FLC tiếp quản Bamboo Airways, miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT
Kinh tế

"Nóng" Tập đoàn FLC tiếp quản Bamboo Airways, miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT

Kinh tế

Ngày 25/9, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025, thông qua các nội dung quan trọng về nhân sự và Tập đoàn FLC tiếp quản Bamboo Airways.

Hố 'tử thần' khổng lồ ở Bangkok lún sâu thêm 2 mét, nguy cơ mưa lớn nhấn chìm cả khu vực
Thế giới

Hố 'tử thần' khổng lồ ở Bangkok lún sâu thêm 2 mét, nguy cơ mưa lớn nhấn chìm cả khu vực

Thế giới

Hố sụt khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên đường Samsen gần Bệnh viện Vajira, thủ đô Bangkok ngày 24/9 tiếp tục lún sâu thêm 2 mét. Giới chức trách lo ngại mưa lớn có thể gây thêm nguy hiểm cho công trình lân cận, trong đó có một bệnh viện công và đồn cảnh sát.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

2

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

3

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

4

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

5

Một người Đồng Tháp nuôi "con vật ăn bẩn" thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Một người Đồng Tháp nuôi 'con vật ăn bẩn' thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc