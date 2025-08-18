Tại sao Lý Tự Thành không thể trở thành “Chu Nguyên Chương thứ 2”?

Ngày 18 tháng 3 năm 1644, quân Đại Thuận dưới sự chỉ huy của Lý Tự Thành ồ ạt tiến vào thành Bắc Kinh. Chỉ một ngày sau, toàn bộ kinh đô rơi vào tay lực lượng khởi nghĩa. Hoàng đế Sùng Trinh – vị quân vương cuối cùng của nhà Minh – treo cổ trên ngọn núi Môi Sơn, khép lại 276 năm tồn tại của vương triều này.

Khoảnh khắc ấy, Lý Tự Thành bước lên đỉnh cao quyền lực, thiên hạ tưởng như đã nằm gọn trong tay một kẻ vốn chỉ xuất thân từ tầng lớp nông dân nghèo khổ ở Thiểm Tây. Nhưng định mệnh khắc nghiệt đã xoay chuyển nhanh chóng. Chỉ 42 ngày sau, ông buộc phải tháo chạy khỏi Bắc Kinh, để rồi rơi vào chuỗi thất bại liên tiếp, cuối cùng chết thảm dưới tay chính những người nông dân Hồ Bắc – tầng lớp từng coi ông như cứu tinh.

Câu chuyện này không chỉ là bi kịch của một thủ lĩnh nông dân, mà còn là minh chứng cho sự khốc liệt của chính trị và chiến tranh, nơi những sai lầm nhỏ có thể khiến cả một giấc mộng đế vương tan biến.

Ảnh minh hoạ.

Lý Tự Thành và 42 ngày vàng son ở Bắc Kinh

Sau khi chiếm được Bắc Kinh, cục diện thiên hạ dường như xoay chuyển hẳn về phía Lý Tự Thành. Các vùng phía Bắc lần lượt đầu hàng. Quan lại triều Minh, vì tuyệt vọng hoặc vì cầu an, đua nhau xin quy phục. Lực lượng quân sự của ông, ngoài đội quân khởi nghĩa gốc, còn bổ sung thêm hàng vạn binh sĩ cũ của nhà Minh.

Trong con mắt nhiều người đương thời, Đại Thuận có tiềm năng trở thành triều đại nối tiếp nhà Minh, thậm chí mang hình bóng một Chu Nguyên Chương thứ hai. Nhưng Lý Tự Thành không phải Chu Nguyên Chương. Cái thiếu của ông không phải là lòng dũng cảm hay quyết đoán trên chiến trường, mà là tầm nhìn của một nhà kiến thiết triều đại.

Sai lầm đầu tiên – cũng là chí mạng nhất – của Lý Tự Thành là coi nhẹ nhà Thanh.

Ông tiến vào Bắc Kinh quá dễ dàng, nên ngỡ rằng thiên hạ đã về tay mình. Trong tiềm thức, ông vẫn coi mình là lãnh tụ khởi nghĩa chống Minh, chứ chưa kịp nhận ra rằng từ nay mình phải thay nhà Minh chống Thanh.

Bằng chứng rõ ràng là ở Sơn Hải Quan – cửa ải then chốt ngăn cách Hoa Bắc với Mãn Châu. Lý Tự Thành không đưa quân chủ lực trấn giữ, cũng không cử đại tướng thân tín, mà lại phái một hàng tướng là Đường Thông cùng 8.000 quân đi tiếp quản. Với người từng lăn lộn nhiều năm ở biên ải như Ngô Tam Quế, đây chẳng khác nào một lời xúc phạm.

Chính sự lỏng lẻo ấy khiến Ngô Tam Quế dễ dàng xoay chiều, bắt tay với Đa Nhĩ Cổn của nhà Thanh, mở ra một trận chiến định mệnh ở Sơn Hải Quan.



Khi bước vào kinh đô, Lý Tự Thành không mang theo nhiều quân chủ lực. Phần lớn binh lính vây quanh Bắc Kinh là hàng binh, vốn thiếu sự trung thành. Lực lượng tinh nhuệ của ông lại phân tán khắp nơi – từ Hồ Quảng đến Tây Bắc – để trấn giữ các vùng mới chiếm.

Bắc Kinh – trung tâm quyền lực, nơi lẽ ra phải được bảo vệ nghiêm ngặt – lại trở thành “cái vỏ rỗng”. Một khi quân Thanh và Ngô Tam Quế phản công, Đại Thuận chẳng có đủ sức mạnh để chống trả lâu dài.



Trong thời kỳ khởi nghĩa, Lý Tự Thành từng đưa ra khẩu hiệu hấp dẫn: “quân điền miễn phú” (chia ruộng, xóa thuế). Điều đó giúp ông giành được lòng dân. Nhưng sau khi lên ngôi, thực tế tài chính khắc nghiệt lập tức hiện ra. Không còn có thể “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, quân Đại Thuận đối mặt với nạn thiếu lương.

Giải pháp của Lý Tự Thành là “truy thu tài sản tham nhũng để nuôi quân”. Nói thẳng ra, ông ra tay tịch thu của cải của quan lại và địa chủ nhà Minh. Nếu chỉ nhằm vào một bộ phận, ông có thể vừa củng cố chính quyền vừa chia rẽ đối thủ. Nhưng Lý Tự Thành lại “vơ đũa cả nắm”, đánh vào toàn bộ tầng lớp này.

Kết quả, ông biến cả một giới tinh hoa – vốn đại diện cho sức mạnh xã hội – thành kẻ thù. Khi Ngô Tam Quế nghe tin cha mình cũng bị “truy tô trợ hưởng”, ông lập tức quay lưng, chọn liên minh với quân Thanh. Thế là từ chỗ nắm thiên hạ, Lý Tự Thành tự tay bẻ gãy chiếc gậy chống đỡ quyền lực của mình.



Ngày 13 tháng 4 năm 1644, Lý Tự Thành dẫn 10 vạn quân tiến đánh Ngô Tam Quế ở Sơn Hải Quan. Trong tay Ngô chỉ có chưa đến 5 vạn binh. Nếu không có quân Thanh, chiến thắng gần như chắc chắn thuộc về Đại Thuận.

Nhưng Đa Nhĩ Cổn đã nhìn thấy cơ hội ngàn vàng. Quân Thanh từ ngoài quan ải tràn vào, phối hợp cùng Ngô Tam Quế đánh tập hậu. Quân Đại Thuận đại bại. Lý Tự Thành từ thế chủ động tuyệt đối rơi xuống vực thẳm.

Khi trở về Bắc Kinh, thay vì quyết tử thủ thành, ông lại chọn con đường cũ: bỏ chạy. Ngày 29 tháng 4, ông còn vội vã làm lễ đăng cơ xưng đế – một nghi thức vừa mang tính khẳng định, vừa phảng phất sự tuyệt vọng. Ngày hôm sau, Đại Thuận rút khỏi Bắc Kinh trong cảnh hỗn loạn, nhường chỗ cho quân Thanh “vào thành không tốn một mũi tên”.

Cái chết thảm khốc của “Hoàng đế nông dân”

Sau khi rời Bắc Kinh, Lý Tự Thành tiếp tục lẩn trốn, mong chờ cơ hội khôi phục. Nhưng thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều mất sạch. Quân Thanh tiến công dữ dội, tàn dư Đại Thuận bị quét sạch.

Một năm sau, tại Hồ Bắc – nơi ông ẩn náu – Lý Tự Thành bị chính nông dân địa phương giết chết. Điều cay đắng là họ không giết ông vì thù hận, mà vì nhầm tưởng ông là thổ phỉ. Một thủ lĩnh từng được tung hô như minh chủ thiên hạ, cuối cùng chết lặng lẽ trong sự nhầm lẫn bi hài, không kèn trống, không khói hương.

Sử sách chỉ còn ghi lại vài dòng ngắn ngủi: “Lý Tự Thành bị dân quê giết.” Cái chết ấy phản ánh rõ sự sụp đổ toàn diện: một khi mất đi căn cơ chính trị và lòng người, ngay cả những người từng coi ông là cứu tinh cũng không còn nhận ra ông nữa.

Có ba nguyên nhân then chốt dẫn đến kết cục bi thảm của Lý Tự Thành:

- Chính trị: Chính sách “truy tô trợ hưởng” khiến tầng lớp quan lại – địa chủ phản đối kịch liệt, kéo theo Ngô Tam Quế phản bội.

- Quân sự: Sai lầm trong bố trí lực lượng, bỏ ngỏ Bắc Kinh, coi nhẹ Sơn Hải Quan.

- Chiến lược: Không kịp thời chuyển mình từ lãnh tụ khởi nghĩa sang nhà cai trị, vẫn giữ thói quen “thua thì chạy”, thiếu tầm vóc một minh chủ.

Từ góc nhìn thâm cung bí sử, có thể nói Lý Tự Thành giống như người đi vay nợ của thời thế. Ông được dâng cho cơ hội lớn, nhưng lại không đủ tầm để trả món nợ đó. Khi thời thế quay lưng, tất cả sụp đổ nhanh chóng hơn cả lúc thành công.

Lý Tự Thành từng được ca ngợi là “Hoàng đế nông dân”, biểu tượng cho sức mạnh nổi dậy của tầng lớp bị áp bức. Nhưng lịch sử chứng minh: để trở thành bậc đế vương thật sự, chỉ có sức mạnh nổi dậy thôi là chưa đủ. Phải có tầm nhìn, khả năng tổ chức, và nghệ thuật dùng người.

Chu Nguyên Chương từng cũng là thủ lĩnh nông dân, nhưng ông biết tập hợp trí thức, trọng dụng quan lại, kiên trì xây dựng nền móng. Lý Tự Thành thì ngược lại: đánh vào cả tầng lớp tinh hoa, khiến mình cô lập.

Cái chết bi thảm của ông là lời nhắc nhở rằng: trong chính trị, kẻ không đủ bản lĩnh để giữ lấy thiên hạ thì dù có đoạt được nó trong chốc lát, cũng sẽ sớm mất đi, thậm chí còn nhanh hơn lúc giành được.