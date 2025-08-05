Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Văn hóa - Giải trí
Thứ ba, ngày 05/08/2025 16:30 GMT+7

Tài tử "Hoa cúc dại" kết hôn

+ aA -
Trọng Hà (Theo Korea Times) Thứ ba, ngày 05/08/2025 16:30 GMT+7
Ngày 5/8, nam diễn viên Jung Woo Sung chính thức đăng ký kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí sau nhiều năm hẹn hò.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo thông tin từ báo My Daily, Jung Woo Sung, 52 tuổi, đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với bạn gái lâu năm. Đại diện công ty quản lý Artist Company xác nhận thông tin này nhưng từ chối chia sẻ thêm do đây là vấn đề cá nhân. Người quản lý đề nghị công chúng không suy đoán hay can thiệp sâu vào đời tư của diễn viên.

Danh tính vợ của Jung Woo Sung không được công bố. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc khẳng định cô không phải người mẫu Moon Gabi – người từng dính vào ồn ào tình cảm với nam diễn viên. Mối quan hệ giữa Jung Woo Sung và Moon Gabi từng trở thành tiêu điểm vào cuối năm 2024 khi trang Dispatch tiết lộ việc Moon Gabi sinh con trai với Jung Woo Sung. Đứa bé hiện hơn một tuổi.

Cả hai được cho là quen biết vào năm 2022 qua một buổi gặp mặt xã giao. Đến tháng 6/2023, Moon Gabi thông báo đã mang thai. Lúc đó, thông tin này khiến dư luận Hàn Quốc bất ngờ và có nhiều phản ứng trái chiều, nhất là khi Jung Woo Sung đang hẹn hò một người phụ nữ khác.

Ngày 5/8, nam diễn viên Jung Woo Sung chính thức đăng ký kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí sau nhiều năm hẹn hò. Chosun.

Nguồn tin từ giới nghệ thuật cho biết bạn gái chính thức của Jung Woo Sung từng rất sốc khi phát hiện bạn trai có con với người khác. Cô không biết đến mối liên hệ giữa Jung Woo Sung và người mẫu Moon Gabi trước khi tin tức được truyền thông công bố.

Thông qua công ty quản lý, Jung Woo Sung xác nhận việc có con và cho biết anh đã biết tin vào năm ngoái. Đại diện của tài tử nói: “Anh ấy quyết định bảo vệ sinh linh đó và sẽ chu cấp mọi điều cần thiết cho con với trách nhiệm của một người cha.”

Thông tin Jung Woo Sung có con nhưng không kết hôn với mẹ đứa bé đã gây chia rẽ trong dư luận. Một số khán giả chỉ trích nam diễn viên vì cho rằng anh không trọn vẹn trách nhiệm làm cha. Nhiều người nhận định hành động của Jung Woo Sung đã phản bội bạn gái hiện tại khi vừa có mối quan hệ ngoài luồng, vừa không thừa nhận rõ ràng mối quan hệ với Moon Gabi. Ngược lại, cũng có người ủng hộ tài tử, cho rằng việc anh thừa nhận con và chu cấp đầy đủ đã thể hiện trách nhiệm, đồng thời chúc mừng anh khi được làm cha ở tuổi 51.

Bất chấp ồn ào đời tư, sự nghiệp của Jung Woo Sung vẫn duy trì ổn định. Anh là gương mặt nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc từ những năm 1990, ghi dấu ấn với các tác phẩm như “Những tay đua kiệt xuất”, “Sad Movie”, “Beat” và “Hoa cúc dại”. Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, Jung Woo Sung còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giải trí.

Anh cùng bạn thân – diễn viên Lee Jung Jae – đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company. Đây là nơi quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ha Jung Woo, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah và Go A Ra. Công ty hiện được xem là một trong những thương hiệu quản lý nghệ sĩ uy tín tại Hàn Quốc, có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cha con Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung phải bỏ xe ngoài vườn hoa để vào viếng ông Hoàng Nam Tiến

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung cho biết, sáng nay (4/8), cha con anh phải "vứt" xe máy ngoài vườn hoa trước nhà tang lễ để vào viếng ông Hoàng Nam Tiến.

Nghệ sĩ Nhân dân từng là Giám đốc quyền lực ở VTV tiết lộ về lý do Táo quân ra đời

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân từng là Giám đốc quyền lực ở VTV tiết lộ về lý do Táo quân ra đời

Ca sĩ Duy Mạnh "bắt" ứng trước 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An mới tham gia liveshow

Văn hóa - Giải trí
Ca sĩ Duy Mạnh 'bắt' ứng trước 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An mới tham gia liveshow

Sắc vóc vượt thời gian của Kim Hye Soo

Văn hóa - Giải trí
Sắc vóc vượt thời gian của Kim Hye Soo

MC Quyền Linh xin lỗi, thừa nhận có sai sót trong quá khứ khi quảng cáo

Văn hóa - Giải trí
MC Quyền Linh xin lỗi, thừa nhận có sai sót trong quá khứ khi quảng cáo

Đọc thêm

Chuyên gia kinh tế Nhật Bản nói: Đầu tư vốn vào Việt Nam sinh lời cao hơn
Chuyển động Sài Gòn

Chuyên gia kinh tế Nhật Bản nói: Đầu tư vốn vào Việt Nam sinh lời cao hơn

Chuyển động Sài Gòn

Vốn đầu tư từ Nhật Bản liên tục tìm đến Việt Nam và các thị trường cùng khu vực vì mục đích sinh lời là do nếu để lại ở Nhật Bản thì không thể tạo nhiều lợi nhuận bằng.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH Ngô Minh Hải: Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để tự chủ sản xuất sữa tươi cho toàn dân
Nhà nông

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH Ngô Minh Hải: Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để tự chủ sản xuất sữa tươi cho toàn dân

Nhà nông

Ông Ngô Minh Hải đã khẳng định như trên khi phát biểu tại Hội thảo: "Phát triển ngành sữa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", diễn ra sáng ngày 5/8, tại Hà Nội.

Quan chức Campuchia, Thái Lan họp bàn chi tiết thỏa thuận ngừng bắn
Thế giới

Quan chức Campuchia, Thái Lan họp bàn chi tiết thỏa thuận ngừng bắn

Thế giới

Các quan chức Thái Lan và Campuchia đã gặp nhau tại Malaysia vào thứ Hai để bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên của Ủy ban Biên giới chung sau khi một lệnh ngừng bắn được thiết lập vào tuần trước nhằm chấm dứt 5 ngày giao tranh đẫm máu khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 260.000 người phải sơ tán.

Bắt đối tượng ở Đà Nẵng 4 lần đột nhập sân bóng trộm điện thoại
Pháp luật

Bắt đối tượng ở Đà Nẵng 4 lần đột nhập sân bóng trộm điện thoại

Pháp luật

Công an ở thành phố Đà Nẵng bắt đối tượng sinh năm 2003 đột nhập sân bóng trộm cắp, sau khi bắt giữ phát hiện thêm đối tượng này 3 lần khác cũng đột nhập sân bóng trộm cắp điện thoại.

Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng giúp một thanh niên bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện kịp thời
Tin tức

Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng giúp một thanh niên bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện kịp thời

Tin tức

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời đưa một thanh niên bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện.

Trung Quốc sắp có viện nghiên cứu đào tạo 1.000 “nghệ nhân xiên nướng”, dân mạng tưởng đùa
Xã hội

Trung Quốc sắp có viện nghiên cứu đào tạo 1.000 “nghệ nhân xiên nướng”, dân mạng tưởng đùa

Xã hội

Một trường đại học ở Trung Quốc vừa gây xôn xao dư luận khi hợp tác thành lập Viện Nghiên cứu nướng BBQ đầu tiên của nước này, với mục tiêu đào tạo thế hệ “bậc thầy xiên nướng” chuyên nghiệp để phục vụ cho ngành công nghiệp thịt nướng hàng triệu USD.

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son
Thể thao

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Thể thao

Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son; Arsenal đàm phán bán Fabio Vieira; HLV Okiyama Masahiko của ĐT U20 nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào vòng chung kết; Son Heung-min phá kỉ lục chuyển nhượng của MLS; Bạn gái Cristiano Ronaldo đăng ảnh đeo nhẫn cưới.

Thiên tai diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ đề án phòng chống sạt lở, lũ quét
Nhà nông

Thiên tai diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ đề án phòng chống sạt lở, lũ quét

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Tờ trình gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc Phê duyệt Đề án “Phòng, chống sạt lở đất, lũ quét miền Trung và miền núi phía Bắc”. Đề án dự kiến sẽ được thực hiện tại 22 tỉnh, thành phố.

Cổ phiếu bất động sản nhà Vingroup tiếp tục 'lái sóng' thị trường
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản nhà Vingroup tiếp tục 'lái sóng' thị trường

Nhà đất

Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục dẫn sóng thị trường phiên 5/8 với mức tăng 2,61%, trong đó VIC, VHM, VRE đồng loạt bứt phá. Thanh khoản toàn thị trường chạm sát mức kỷ lục gần 70.000 tỷ đồng

'Dạy học 2 buổi/ngày phải được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2'
Xã hội

"Dạy học 2 buổi/ngày phải được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2"

Xã hội

Việc ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mĩ.

Tiến trình pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, cuộc chuyển mình toàn cầu
Nhà nông

Tiến trình pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, cuộc chuyển mình toàn cầu

Nhà nông

Nhiều quốc gia phát triển như Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu (EU), Úc và New Zealand đã có những bước đi quan trọng trong việc điều chỉnh chính sách và quy định đối với cây trồng được phát triển bằng công nghệ sinh học hiện đại, đặc biệt là công nghệ chỉnh sửa gen.

Lý do khiến đạo diễn Tất Bình mắng vợ là Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng và bạn diễn ngay giữa cảnh quay
Văn hóa - Giải trí

Lý do khiến đạo diễn Tất Bình mắng vợ là Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng và bạn diễn ngay giữa cảnh quay

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Tất Bình cho biết ông "tức điên" khi Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương và nghệ sĩ Quốc Tuấn diễn cảnh tình cảm một cách ngượng ngùng.

TikToker Phạm Thoại bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật
Tin tức

TikToker Phạm Thoại bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật

Tin tức

TikToker Phạm Thoại bị Công an Hà Nội xử phạt hành chính do đăng bài tự nhận là đại sứ một chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, trong khi Bộ Công Thương khẳng định không có sự việc này.

SOOBIN và Hòa Minzy mang âm nhạc Việt thăng hoa trên sân khấu 8Wonder 2025 cùng DJ Snake, DPR Ian, J Balvin…
Văn hóa - Giải trí

SOOBIN và Hòa Minzy mang âm nhạc Việt thăng hoa trên sân khấu 8Wonder 2025 cùng DJ Snake, DPR Ian, J Balvin…

Văn hóa - Giải trí

Bên cạnh những ngôi sao đình đám toàn cầu như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI hay DPR IAN, SOOBIN và Hoà Minzy – những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất Vpop cũng sẽ góp mặt tại sân khấu siêu nhạc hội đẳng cấp quốc tế ngày 23/8. Sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ hàng đầu trong nước cùng dàn sao khắp 5 châu sẽ tạo nên những màn trình diễn bùng nổ, đẳng cấp hướng tới chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Politico: EU sắp áp đặt lệnh trừng phạt Trung Quốc
Thế giới

Politico: EU sắp áp đặt lệnh trừng phạt Trung Quốc

Thế giới

Một nhà ngoại giao EU cho biết, Brussels đang chuẩn bị thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì nước này có liên quan đến việc hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine - theo báo Mỹ Politico.

Loại rau 'ngứa' mọc đầy vườn nhà, giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng cường miễn dịch, xào tôm ngon quá
Gia đình

Loại rau "ngứa" mọc đầy vườn nhà, giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng cường miễn dịch, xào tôm ngon quá

Gia đình

Mùa hè đừng bỏ lỡ loại rau này. Chúng tươi mát, giòn, mềm và ngon, giúp tiêu hóa và giảm ứ đọng trong ruột, rất thích hợp ăn trong mùa hè.

Dòng tiền dồi dào trong ngày chứng khoán 'đi tàu lượn', điểm sáng TCB và HPG
Kinh tế

Dòng tiền dồi dào trong ngày chứng khoán "đi tàu lượn", điểm sáng TCB và HPG

Kinh tế

Đang tăng 57 điểm lên vùng đỉnh 1.585 điểm, VN-Index bất ngờ "rơi tự do" khi mất hơn 46 điểm dưới áp lực xả hàng từ nhà đầu tư. Dù vậy, điểm sáng vẫn đến từ mã TCB và HPG của hai tỷ phú Hồ Hùng Anh và Trần Đình Long.

Nguy cơ 'vỡ trận' nghề nuôi cá tầm, bị lợi dụng thương hiệu: Hội Cá nước lạnh Lào Cai 'kêu cứu'
Nhà nông

Nguy cơ "vỡ trận" nghề nuôi cá tầm, bị lợi dụng thương hiệu: Hội Cá nước lạnh Lào Cai "kêu cứu"

Nhà nông

Theo Hội Cá nước lạnh Lào Cai, nghề nuôi cá tầm, cá hồi hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng cá tầm nhập khẩu ồ ạt với số lượng lớn và giá thấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường trong nước. Nhiều cơ sở nuôi cá tầm đang phải thu hẹp quy mô chăn nuôi vì thua lỗ.

Vietcombank đồng hành cùng chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”
Kinh tế

Vietcombank đồng hành cùng chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”

Kinh tế

Chào mừng kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hưởng ứng chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự đồng hành cùng chương trình với sứ mệnh kết nối, lan tỏa những giá trị nhân văn và góp phần phụng sự cộng đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh
Tin tức

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

Tin tức

Ngày 5/8, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội.

Sáp nhập An Giang - Kiên Giang, một đặc khu của tỉnh An Giang đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, thu 24.866 tỷ đồng
Nhà nông

Sáp nhập An Giang - Kiên Giang, một đặc khu của tỉnh An Giang đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, thu 24.866 tỷ đồng

Nhà nông

7 tháng đầu năm 2025, đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang đã đón 5,2 triệu lượt khách, tăng 31,8% cùng kỳ 2024, trong đó có gần 1 triệu khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch toàn đảo ước đạt hơn 24.866 tỷ đồng, tăng 93,6%, chiếm một nửa doanh thu từ du lịch của toàn tỉnh An Giang.

Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch
Lào Cai thi đua yêu nước

Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống dịch.

TP.HCM khẩn cấp bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khẩn cấp bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan và các xã, phường, đặc khu tăng cường thực hiện quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo cùng các loài thú biển quý hiếm khác.

Cục trưởng Cục Điện ảnh nói về việc kiểm duyệt 'Chốt đơn' khi diễn viên AI vẫn là Thùy Tiên
Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh nói về việc kiểm duyệt "Chốt đơn" khi diễn viên AI vẫn là Thùy Tiên

Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh trả lời việc Hoa hậu Thùy Tiên trong phim “Chốt đơn” sử dụng công nghệ AI để thay thế gương mặt có đúng quy định của Luật Điện ảnh.

Ra biển đụng trúng đàn cá khổng lồ này, toàn cá ngon được tiền, sau 1 ngày, tàu Nghệ An mang vào 300 triệu
Nhà nông

Ra biển đụng trúng đàn cá khổng lồ này, toàn cá ngon được tiền, sau 1 ngày, tàu Nghệ An mang vào 300 triệu

Nhà nông

Đội tàu đánh cá của anh Trần Văn Lưu ở khối Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An vừa cập bến với 12 tấn cá biển, trong đó có 6 tấn cá bạc má ngon, giá trị kinh tế cao. Thương lái mua cá bạc má ngay tại bến, tàu anh Lưu "đút túi" gần 300 triệu đồng chỉ sau 1 ngày vươn khơi.

Khởi tố tài xế trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long tử vong
Pháp luật

Khởi tố tài xế trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long tử vong

Pháp luật

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 tử vong, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân buồn bã đề cập tới chấn thương nặng
Thể thao

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân buồn bã đề cập tới chấn thương nặng

Thể thao

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân của CLB Đông Á Thanh Hóa buồn bã vì chấn thương gãy xương mác, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Anh nỗ lực hồi phục để sớm trở lại sân cỏ, cống hiến cho đội bóng và ĐT Việt Nam.

VFF và VPF viếng trọng tài Trần Đình Thịnh, hỗ trợ và chia sẻ cùng gia đình
Thể thao

VFF và VPF viếng trọng tài Trần Đình Thịnh, hỗ trợ và chia sẻ cùng gia đình

Thể thao

Sáng 5/8, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã đến viếng trọng tài Trần Đình Thịnh, đồng thời thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình, người thân của trọng tài Trần Đình Thịnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn muốn cán bộ, công chức, viên chức làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn muốn cán bộ, công chức, viên chức làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân

Tin tức

Sau hơn 1 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức tranh thủ làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân một cách tốt nhất, đặc biệt là cần sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định gạch tên Nguyễn Xuân Son ở giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026?
5

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định gạch tên Nguyễn Xuân Son ở giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026?

2

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

3

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

4

Điểm lại top các ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước, 9 điểm/môn vẫn trượt

Điểm lại top các ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước, 9 điểm/môn vẫn trượt

5

Bộ Công an điều tra 6 vụ án hàng giả quy mô gần 10 nghìn tỷ đồng

Bộ Công an điều tra 6 vụ án hàng giả quy mô gần 10 nghìn tỷ đồng