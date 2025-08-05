Tài tử "Hoa cúc dại" kết hôn

Theo thông tin từ báo My Daily, Jung Woo Sung, 52 tuổi, đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với bạn gái lâu năm. Đại diện công ty quản lý Artist Company xác nhận thông tin này nhưng từ chối chia sẻ thêm do đây là vấn đề cá nhân. Người quản lý đề nghị công chúng không suy đoán hay can thiệp sâu vào đời tư của diễn viên.

Danh tính vợ của Jung Woo Sung không được công bố. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc khẳng định cô không phải người mẫu Moon Gabi – người từng dính vào ồn ào tình cảm với nam diễn viên. Mối quan hệ giữa Jung Woo Sung và Moon Gabi từng trở thành tiêu điểm vào cuối năm 2024 khi trang Dispatch tiết lộ việc Moon Gabi sinh con trai với Jung Woo Sung. Đứa bé hiện hơn một tuổi.

Cả hai được cho là quen biết vào năm 2022 qua một buổi gặp mặt xã giao. Đến tháng 6/2023, Moon Gabi thông báo đã mang thai. Lúc đó, thông tin này khiến dư luận Hàn Quốc bất ngờ và có nhiều phản ứng trái chiều, nhất là khi Jung Woo Sung đang hẹn hò một người phụ nữ khác.

Ngày 5/8, nam diễn viên Jung Woo Sung chính thức đăng ký kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí sau nhiều năm hẹn hò. Chosun.

Nguồn tin từ giới nghệ thuật cho biết bạn gái chính thức của Jung Woo Sung từng rất sốc khi phát hiện bạn trai có con với người khác. Cô không biết đến mối liên hệ giữa Jung Woo Sung và người mẫu Moon Gabi trước khi tin tức được truyền thông công bố.

Thông qua công ty quản lý, Jung Woo Sung xác nhận việc có con và cho biết anh đã biết tin vào năm ngoái. Đại diện của tài tử nói: “Anh ấy quyết định bảo vệ sinh linh đó và sẽ chu cấp mọi điều cần thiết cho con với trách nhiệm của một người cha.”

Thông tin Jung Woo Sung có con nhưng không kết hôn với mẹ đứa bé đã gây chia rẽ trong dư luận. Một số khán giả chỉ trích nam diễn viên vì cho rằng anh không trọn vẹn trách nhiệm làm cha. Nhiều người nhận định hành động của Jung Woo Sung đã phản bội bạn gái hiện tại khi vừa có mối quan hệ ngoài luồng, vừa không thừa nhận rõ ràng mối quan hệ với Moon Gabi. Ngược lại, cũng có người ủng hộ tài tử, cho rằng việc anh thừa nhận con và chu cấp đầy đủ đã thể hiện trách nhiệm, đồng thời chúc mừng anh khi được làm cha ở tuổi 51.

Bất chấp ồn ào đời tư, sự nghiệp của Jung Woo Sung vẫn duy trì ổn định. Anh là gương mặt nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc từ những năm 1990, ghi dấu ấn với các tác phẩm như “Những tay đua kiệt xuất”, “Sad Movie”, “Beat” và “Hoa cúc dại”. Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, Jung Woo Sung còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giải trí.

Anh cùng bạn thân – diễn viên Lee Jung Jae – đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company. Đây là nơi quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ha Jung Woo, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah và Go A Ra. Công ty hiện được xem là một trong những thương hiệu quản lý nghệ sĩ uy tín tại Hàn Quốc, có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình.

