Tắm biển lúc sóng lớn, nhiều du khách ở Phú Quốc bị đuối nước

Theo Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, tính đến 19g30 ngày 31/8, trong 5 du khách bị đuối nước, có 4 trường hợp đuối nước đã khỏe, còn 1 trường hợp đang hồi sức tích cực.

Lực lượng cứu hộ thực hiện các khâu cấp cứu người bị nạn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17g30 ngày 31/8, tại khu vực biển khu phố 7 – Dương Đông, một nhóm du khách đang tắm biển, do sóng lớn 5 du khách bị đuối nước, lực lượng cứu hộ cùng một số du khách đã kịp thời cứu các nạn nhân đưa vào bờ và thực hiện các khâu cấp cứu người bị nạn.

Khi xảy ra sự việc, UBND đặc khu đã cử cán bộ xuống hiện trường thăm hỏi động viện các du khách bị đuối nước.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cũng cho biết, những lúc thời tiết xấu, địa phương sẽ có văn bản nhắc nhở các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đi tham quan trên biển, các đảo. Đặc biệt khuyến cáo du khách không nên tắm biển lúc thời tiết xấu.

Đến 19h30, 4 người đã khỏe, còn 1 trường hợp đang được hồi sức tích cực. Ảnh: CTV

Theo kinh nghiệm của người dân Phú Quốc, từ tháng 4 đến hết tháng 10 hàng năm, phía biển Tây thường có sóng to gió lớn, du khách chú ý khi tắm ở các bãi biển thuộc khu vực này.

Được biết, trong hai ngày nghỉ lễ 2/9, đặc khu Phú Quốc đón hơn 44.000 lượt khách, trong đó có hơn 9,5 ngàn lượt khách quốc tế.