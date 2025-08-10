Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Công an phường Phương Liệt (TP.Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 phê chuẩn.

Trước đó, quá trình điều tra ban đầu nhà chức trách xác định, khoảng 0h ngày 10/8/2025, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T (SN 1997; trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công, Phương Liệt) về việc tối 09/8/2025, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương.

Đến 10 giờ ngày 10/8/2025, lực lượng chức năng đã đưa Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công), là đối tượng đánh chị T về trụ sở làm việc.

Bước đầu xác định hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối ngày 09/8/2025, Đặng Chí Thành nhìn thấy chị N.T ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi hai bên xảy ra tranh cãi.

Đặng Chí Thành yêu cầu chị N.T xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh chị T. Sau đó, mọi người xung quanh can ngăn, đối tượng đi về nhà.

Hiện Công an phường Phương Liệt đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Trao đổi thêm với Dân Việt, chị T.T.H, bảo vệ tại chung cư Sky Central ở 176 Định Công cho biết, khoảng 22h15 phút tối 9/8, chị đang trực ở trong phòng trực camera. Khi phát hiện thấy sự việc cô gái bị đánh chị H. đã chạy ra cùng 2 người khác can ngăn người đàn ông.

“Lúc đó tôi chạy ra thì có một người bảo vệ khác tên Q và một nam thanh niên chạy lại can ngăn người đàn ông hành hung người phụ nữ. Cô gái sau đó khóc nói: “Tại sao anh lại đánh em? Người đàn ông trả lời : “Mày đánh con tao”. Nhưng người phụ nữ phản hồi ngay: “Em có đánh con anh đâu”, chị H. thông tin.

Theo chị H. trước đó vài ngày, hai bên gia đình đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc các cháu nhỏ chơi đùa ở sảnh chung cư. Ban quản trị tòa nhà chung cư đã lên gặp các gia đình làm việc, hòa giải.

Trước đó, ngày 10/8, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị hành hung dã man tại chung cư Sky Central ở 176 Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội).

Theo hình ảnh ghi lại, tại sảnh chờ thang máy của chung cư, người nam thanh niên mặc áo xanh, đi giầy thể thao bất ngờ dùng tay đấm liên tiếp vào mặt, vào đầu sau đó lao vào đá cô gái trẻ mặc áo đen. Cô gái lúc này chỉ biết chịu trận lùi ra phía sau.

Cạnh ngay đó, một bé khoảng 3 tuổi gào khóc vì sợ hãi. Một người phụ nữ khác chứng kiến vụ việc, có đi lại gần nhưng không có động thái ngăn cản hay kêu gọi người đến can ngăn.

Hơn 20 giây sau, bảo vệ sảnh tòa nhà đã đến ngăn cản hành vi côn đồ của nam thanh niên kể trên. Sự việc xảy ra vào tối 9/8, tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội.