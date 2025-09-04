Tăng chi phí nhằm giữ thị trường, doanh nghiệp ngành bia đồng loạt rớt lợi nhuận

Báo cáo của Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) cho thấy đây là doanh nghiệp hiếm hoi ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm nay. Theo đó, doanh nghiệp lãi sau thuế 6 đầu tháng năm 2025 là 179,8 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 28,7 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 6 tháng qua, doanh thu thuần của Habeco ở mức 3.814 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 5,5%. Lợi nhuận gộp ghi nhận 1.048 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2024, lên thành 27,4%. Với lãi sau thuế ghi nhận 179,8 tỷ đồng, kết quả kinh doanh của Habeco tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm kề trước.

Theo Habeco, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 tăng so với cùng kỳ chủ yếu do kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm của Habeco được cải thiện và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Habeco vẫn tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát chi phí, thúc đẩy bán hàng nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Nhà máy bia Hoàng Hoa Thám của Habeco. Nguồn: habeco.com.vn

Ngược lại, báo cáo tài chính của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho thấy, doanh thu thuần nửa đầu năm 2025 của Công ty giảm tới 17% so với cùng kỳ năm 2024, xuống còn 12.766 tỷ đồng.

Kết quả, Sabeco ghi nhận lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 ở mức 2.050 tỷ đồng, giảm 292,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Sabeco cho biết, doanh thu thuần của Công ty thấp hơn cùng kỳ chủ yếu do sự sụt giảm sản lượng vì thời điểm Tết khác nhau (tháng 1/2025 so với tháng 2/2024), cạnh tranh gay gắt trên thị trường và tác động kế toán của thuế tiêu thu đặc biệt đối với Tập đoàn Bia Bình Tây kể từ ngày 3/1/2025 khi được hợp nhất như một công ty con, thay vì công ty liên kết như trong năm 2024.

Kết quả kinh doanh của Sabeco cũng chịu ảnh hưởng từ việc thu nhập lãi tiền gửi và chi phí tài chính tăng phát sinh từ thương vụ mua lại Tập đoàn Bia Bình Tây, cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp cao hơn, mặc dù được bù đắp một phần bởi lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết cao hơn và chi phí bán hàng giảm.

Nhà máy bia Sài Gòn - Ninh Thuận. Nguồn: sabibeco.com (Bia Sài Gòn Bình Tây)

Tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận mức 656 tỷ đồng, giảm 34,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ của Công ty ở mức 30%, cải thiện so với mức 27,6% vào năm ngoái.

Tuy nhiên, cho phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 20% và 5,9% khiến lợi nhuận thuần của Bia Sài Gòn - Miền Trung rớt xuống mức 101 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,8% so với cùng kỳ. Kết quả, lãi ròng 6 tháng của Công ty ghi nhận 80,6 tỷ đồng, giảm 3,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng “ngấm đòn” từ việc chi phí phình to, Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa ghi nhận lỗ 3,9 tỷ đồng, dù doanh thu tiêu thụ 6 tháng 2025 tăng so với cùng kỳ năm 2024. Giải trình của doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân đến từ việc chi phí chiết khấu bán hàng tăng, chi phí nhân viên tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất lỗ hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Hay Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ dù tăng 7,2% doanh thu, nhưng kết quả cũng lỗ sau thuế 477 triệu đồng, lý do bắt nguồn từ nguyên vật liệu khiến chi phí giá thành tăng cao.

Với Công ty CP Thương mại bia Hà Nội, kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 có sự chênh lệch lớn với cùng kỳ năm trước về giá vốn và chi phí. Trong khi doanh thu tăng 72 tỷ đồng

Theo đó, năm 2025 có nhiều thay đổi về giá mua vào của Công ty với Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội (Tổng Công ty) tăng lên nhưng giá bán ra cho khách hàng bao gồm dịch vụ bốc xếp, vận chuyển... không thay đổi, làm giá vốn tăng 56,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong Quý II/2025, Công ty phân phối sản phẩm keg 1 lít của Tổng Công ty. Công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm, chạy nhiều chương trình để lan tỏa hình ảnh sản phẩm tới các cấp tiêu dùng nên sử dụng nhiều ngân sách, cùng với việc giá bán cho khách hàng bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp,.. nên chi phí này không đi vào giá vốn dịch vụ như những năm trước mà được ghi nhận vào chi phí bán hàng.

Vì vậy, chi phí bán hàng 6 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2024 (Tổng chi phí 6 tháng chưa bao gồm giá vốn là 69 tỷ đồng, tăng 27 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024).